Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Райҳон Наманганда бўлиб ўтаётган тадбир давомида ўзининг саҳнага бўлган садоқати билан мухлислар эътиборини қозонди.
Концерт пайтида ёмғир ёға бошлаганига қарамай, санъаткор чиқишини тўхтатмади ва саҳнани тарк этмади. У дастурини давом эттириб, йиғилган томошабинларга ўзининг севимли қўшиқларини тақдим этди.
Кўпчиликнинг фикрича, Райҳон учун мухлислар ва саҳна ҳар қандай об-ҳаво шароитидан устун бўлди. Айнан шу самимият ва томошабинларга бўлган ҳурмат хонанданинг ҳаракатида яққол намоён бўлди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар ва суратлар остида мухлислар Райҳоннинг профессионаллиги ва мухлисларга бўлган эътиборини алоҳида эътироф этишмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…