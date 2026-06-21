Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?

·0·Техно
Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?

АҚШнинг амалдаги президенти Доналд Трамп маъмурияти томонидан Anthropic компаниясига нисбатан киритилган чекловлар сунъий интеллект (AI) оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Экспорт назорати бўйича чиқарилган буйруқ туфайли компания ўзининг энг янги икки модели — Fable 5 ва Mythos 5 платформаларини офлайн режимга ўтказишга мажбур бўлди. Ушбу қарор нафақат технологик гигантлар ўртасидаги рақобатни, балки рақамли суверенитет ва миллий хавфсизлик масалаларини ҳам кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида таъкидланишича, Anthropic ва Оқ уй ўртасидаги муносабатлар бошқа AI лабораторияларига қараганда анча совуқроқ кечмоқда. Маълумотларга кўра, ҳукумат ушбу моделлардан хорижий давлатлар вакиллари фойдаланиши мумкинлигидан хавотирда. Бироқ, Anthropic вакиллари фойдаланувчиларнинг фуқаролигини аниқлаш техник жиҳатдан имконсиз эканини, ҳатто компаниянинг ўз ходимлари орасида ҳам хорижликлар кўплигини рўкач қилиб, моделларни бутунлай ўчириб қўйишни маъқул кўрган.

Хавфсизликми ёки рақобатдаги айёрлик?

Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу вазиятга Amazon компаниясининг аралашуви сабаб бўлгани айтилмоқда. Хабарларга кўра, Amazon тадқиқотчилари Fable 5 моделининг хавфсизлик тизимини четлаб ўтиш йўлини топишган ва бу ҳақда Amazon бош директори Энди Жассй шахсан Оқ уйга маълум қилган. Шундан сўнг воқеалар ривожи тезлашиб, жума куни кечқурун Anthropic компаниясига моделларни тўхтатиш ҳақида кўрсатма берилган.

Киберхавфсизлик бўйича етакчи мутахассислар аллақачон Доналд Трампга очиқ хат билан мурожаат қилиб, ушбу буйруқни бекор қилишни сўрашмоқда. Уларнинг фикрича, илғор киберхавфсизлик имкониятларига эга моделларни бозордан олиб ташлаш АҚШнинг ички мудофаа тизимларига зарар етказиши мумкин. Чунки ушбу технологиялар нафақат ҳужум, балки тармоқларни ҳимоя қилиш учун ҳам жуда муҳим ҳисобланади.

Бозордаги ўзгаришлар ва оқибатлар

Ушбу зиддиятдан ким манфаатдор деган савол кўпчиликни ўйлантирмоқда. Бир томондан, OpenAI ва Google каби рақобатчилар Anthropic'нинг вақтинчалик чекинишидан фойдаланиб қолиши мумкин. Бошқа томондан, ушбу "тақиқ" Anthropic учун ўзига хос реклама вазифасини ҳам ўтамоқда. Экспертлар "ҳамма ёмон болаларни яхши кўради" деган иборани қўллаб, бу ҳолат компаниянинг нуфузини ошириши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли. Глобал миқёсдаги бундай чекловлар сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишда ҳудудий чекловлар янада кучайиши мумкинлигидан далолат беради. Ҳозирча Anthropic моделлари қачон қайтиши ёки Трамп маъмурияти ўз талабларини юmsҳатиши номаълумлигича қолмоқда.

AnthropicДоналд ТрумпСунъий IntelлектAmazonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиTesla автопилоти яна бир фожиа сабабчиси бўлди: Техасда электромобил уйга бостириб кирдиБугун, 20:25iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?Бугун, 19:51Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиЛитий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиБугун, 19:22AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоAMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоБугун, 18:54Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиКосмик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиБугун, 18:26Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиSamsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди