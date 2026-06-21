Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?
АҚШнинг амалдаги президенти Доналд Трамп маъмурияти томонидан Anthropic компаниясига нисбатан киритилган чекловлар сунъий интеллект (AI) оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Экспорт назорати бўйича чиқарилган буйруқ туфайли компания ўзининг энг янги икки модели — Fable 5 ва Mythos 5 платформаларини офлайн режимга ўтказишга мажбур бўлди. Ушбу қарор нафақат технологик гигантлар ўртасидаги рақобатни, балки рақамли суверенитет ва миллий хавфсизлик масалаларини ҳам кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида таъкидланишича, Anthropic ва Оқ уй ўртасидаги муносабатлар бошқа AI лабораторияларига қараганда анча совуқроқ кечмоқда. Маълумотларга кўра, ҳукумат ушбу моделлардан хорижий давлатлар вакиллари фойдаланиши мумкинлигидан хавотирда. Бироқ, Anthropic вакиллари фойдаланувчиларнинг фуқаролигини аниқлаш техник жиҳатдан имконсиз эканини, ҳатто компаниянинг ўз ходимлари орасида ҳам хорижликлар кўплигини рўкач қилиб, моделларни бутунлай ўчириб қўйишни маъқул кўрган.
Хавфсизликми ёки рақобатдаги айёрлик?Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу вазиятга Amazon компаниясининг аралашуви сабаб бўлгани айтилмоқда. Хабарларга кўра, Amazon тадқиқотчилари Fable 5 моделининг хавфсизлик тизимини четлаб ўтиш йўлини топишган ва бу ҳақда Amazon бош директори Энди Жассй шахсан Оқ уйга маълум қилган. Шундан сўнг воқеалар ривожи тезлашиб, жума куни кечқурун Anthropic компаниясига моделларни тўхтатиш ҳақида кўрсатма берилган.
Киберхавфсизлик бўйича етакчи мутахассислар аллақачон Доналд Трампга очиқ хат билан мурожаат қилиб, ушбу буйруқни бекор қилишни сўрашмоқда. Уларнинг фикрича, илғор киберхавфсизлик имкониятларига эга моделларни бозордан олиб ташлаш АҚШнинг ички мудофаа тизимларига зарар етказиши мумкин. Чунки ушбу технологиялар нафақат ҳужум, балки тармоқларни ҳимоя қилиш учун ҳам жуда муҳим ҳисобланади.
Бозордаги ўзгаришлар ва оқибатларУшбу зиддиятдан ким манфаатдор деган савол кўпчиликни ўйлантирмоқда. Бир томондан, OpenAI ва Google каби рақобатчилар Anthropic'нинг вақтинчалик чекинишидан фойдаланиб қолиши мумкин. Бошқа томондан, ушбу "тақиқ" Anthropic учун ўзига хос реклама вазифасини ҳам ўтамоқда. Экспертлар "ҳамма ёмон болаларни яхши кўради" деган иборани қўллаб, бу ҳолат компаниянинг нуфузини ошириши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий дастурчилар учун ҳам бу янгилик аҳамиятли. Глобал миқёсдаги бундай чекловлар сунъий интеллект воситаларидан фойдаланишда ҳудудий чекловлар янада кучайиши мумкинлигидан далолат беради. Ҳозирча Anthropic моделлари қачон қайтиши ёки Трамп маъмурияти ўз талабларини юmsҳатиши номаълумлигича қолмоқда.
…