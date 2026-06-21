Абдуқодир Ҳусанов Мбаппе ва Сон Хин Миндан юқори натижа қайд этди
Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи биринчи тури якунларига кўра энг юқори тезлик кўрсатган футболчилар рейтингида иккинчи ўринни эгаллади. FIFAнинг расмий статистикасига кўра, ўзбекистонлик футболчи майдонда соатига 36,5 километр тезликка эришган.
Ҳусанов бу натижа билан Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холандга тенглашди. Холанд ҳам биринчи тур учрашувида соатига 36,5 километр тезлик қайд этган.
Рейтингда биринчи ўрин Австралия терма жамоаси футболчиси Жордан Босга тегишли. У соатига 36,7 километр тезлик билан Ҳусанов ва Холанддан 0,2 километрга ўзиб кетган.
Абдуқодир Ҳусановнинг натижаси бир қатор таниқли футболчиларникидан юқори бўлди. Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе соатига 35,1 километр, Жанубий Корея футболчиси Сон Хин Мин эса 35,2 километр тезлик кўрсатган.
Шу тариқа, Ўзбекистон ҳимоячиси Жаҳон чемпионатининг биринчи турида майдонга тушган энг тезкор футболчилардан бири сифатида қайд этилди.
…