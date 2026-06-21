От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?

·0·Авто
От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?

Автомобил оламида қувват ҳақида гап кетганда, барча бирдек "от кучи" (ҳорсеповер) терминига таянади. Бироқ, кўпчилик ҳайдовчилар ушбу ўлчов бирлиги аслида техник жиҳатдан номукаммал ва замонавий транспорт воситалари учун бироз мантиқсиз эканлигидан бехабар. Бугунги кунда суперкарлар қувватини киловаттларда ўлчаш илмий жиҳатдан аниқроқ бўлса-да, маркетинг ва анъаналар бизни ҳанузгача 18-асрда пиво заводида ишлаган отларнинг имкониятларига боғлаб турибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу тушунчанинг пайдо бўлиш тарихи шотландиялик ихтирочи Джеймс Ватт номи билан боғлиқ. Гарчи у от кучини ихтиро қилмаган бўлса-да, уни стандартлаштирган ва амалиётга жорий этган шахс ҳисобланади. Autocar нашри маълумотларига кўра, Ватт ўзининг буғ двигателларини саноатчиларга сотиш учун тушунарлироқ маркетинг воситасига муҳтож эди. Ўша пайтдаги кон эгалари ва тадбиркорлар двигателнинг техник кўрсаткичларидан кўра, битта машина неча бош отнинг ўрнини боса олишига кўпроқ қизиққан.

Маркетинг ҳийласидан глобал стандартгача

Қизиқарли жиҳати шундаки, Джеймс Ватт ўз ҳисоб-китобларида бироз каmsитишга йўл қўйган. 1782-йилда у пиво заводидаги отларни кузатиб, уларнинг максимал имкониятини эмас, балки бутун иш куни давомида чарчамай кўрсата оладиган ўртача қувватини ҳисоблаб чиққан. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, соғлом ва бақувват от қисқа муддатли зўриқиш пайтида 15 от кучигача қувват ҳосил қилиши мумкин. Аммо Ваттга двигателлари ишончли ва чидамли кўриниши учун пастроқ кўрсаткич фойдалироқ эди.

Бугунги кунда биз фойдаланадиган от кучи бирлиги аслида двигателнинг ўлчанадиган маҳсулоти эмас, балки математик ҳисоб-китоблар натижасидир. Автомобил двигатели аслида айлантирувчи момент (торқуе) ҳосил қилади, от кучи эса ушбу моментнинг двигател айланишлар сонига кўпайтирилиб, маълум бир коэффициентга бўлинган талқинидир. Шунга қарамай, харидорлар учун Land Rover Дефендер Окта ёки бирор суперкарнинг 800 киловатт қувватга эга эканлигидан кўра, унинг 1000 дан ортиқ "отлари" борлиги жозибалироқ туюлади.

Нега бу ўлчов автомобиллар учун мос эмас?

От кучи тушунчаси дастлаб стационар, яни бир жойда туриб ишлайдиган буғ двигателлари учун мўлжалланган эди. Бу двигателлар кун бўйи бир хил маромда юк кўтарган. Автомобиллар эса динамик юкланишда ишлайди: тезлик доимий ўзгаради, двигател айланишлари кўтарилиб-тушади. Шунга қарамай, автомобил саноати бу эски ўлчовдан воз кеча олмаяпти. Бунинг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:

  • Тарихий анъаналар ва истеъмолчиларнинг кўникмаси;
  • Маркетингда катта рақамларнинг жозибадорлиги;
  • Глобал миқёсда автомобилларни ўзаро солиштиришнинг энг осон йўли эканлиги;
  • Брендларнинг ўз нуфузини сақлаб қолиш истаги.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Chevrolet Gentra ёки BYD каби моделларни танлашда ҳайдовчилар биринчи навбатда от кучига эътибор беришади. Гарчи электромобиллар даврида киловатт (кВ) ўлчов бирлиги кўпроқ қўлланила бошлаган бўлса-да, от кучи ҳали узоқ вақт давомида автомобил оламининг асосий валютаси бўлиб қолиши аниқ. Зеро, техник хатоликларга қарамай, бу термин ҳайдовчилар учун шунчаки рақам эмас, балки қувват ва тезлик рамзига айланиб улгурган.

АвтомобилОт КучиТехнологияТарихДвигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиHonda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиБугун, 19:54Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаЭски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 18:59Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиБугун, 16:36Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Бугун, 16:26Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиToyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиБугун, 16:20Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди