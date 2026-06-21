От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?
Автомобил оламида қувват ҳақида гап кетганда, барча бирдек "от кучи" (ҳорсеповер) терминига таянади. Бироқ, кўпчилик ҳайдовчилар ушбу ўлчов бирлиги аслида техник жиҳатдан номукаммал ва замонавий транспорт воситалари учун бироз мантиқсиз эканлигидан бехабар. Бугунги кунда суперкарлар қувватини киловаттларда ўлчаш илмий жиҳатдан аниқроқ бўлса-да, маркетинг ва анъаналар бизни ҳанузгача 18-асрда пиво заводида ишлаган отларнинг имкониятларига боғлаб турибди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу тушунчанинг пайдо бўлиш тарихи шотландиялик ихтирочи Джеймс Ватт номи билан боғлиқ. Гарчи у от кучини ихтиро қилмаган бўлса-да, уни стандартлаштирган ва амалиётга жорий этган шахс ҳисобланади. Autocar нашри маълумотларига кўра, Ватт ўзининг буғ двигателларини саноатчиларга сотиш учун тушунарлироқ маркетинг воситасига муҳтож эди. Ўша пайтдаги кон эгалари ва тадбиркорлар двигателнинг техник кўрсаткичларидан кўра, битта машина неча бош отнинг ўрнини боса олишига кўпроқ қизиққан.
Маркетинг ҳийласидан глобал стандартгачаҚизиқарли жиҳати шундаки, Джеймс Ватт ўз ҳисоб-китобларида бироз каmsитишга йўл қўйган. 1782-йилда у пиво заводидаги отларни кузатиб, уларнинг максимал имкониятини эмас, балки бутун иш куни давомида чарчамай кўрсата оладиган ўртача қувватини ҳисоблаб чиққан. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, соғлом ва бақувват от қисқа муддатли зўриқиш пайтида 15 от кучигача қувват ҳосил қилиши мумкин. Аммо Ваттга двигателлари ишончли ва чидамли кўриниши учун пастроқ кўрсаткич фойдалироқ эди.
Бугунги кунда биз фойдаланадиган от кучи бирлиги аслида двигателнинг ўлчанадиган маҳсулоти эмас, балки математик ҳисоб-китоблар натижасидир. Автомобил двигатели аслида айлантирувчи момент (торқуе) ҳосил қилади, от кучи эса ушбу моментнинг двигател айланишлар сонига кўпайтирилиб, маълум бир коэффициентга бўлинган талқинидир. Шунга қарамай, харидорлар учун Land Rover Дефендер Окта ёки бирор суперкарнинг 800 киловатт қувватга эга эканлигидан кўра, унинг 1000 дан ортиқ "отлари" борлиги жозибалироқ туюлади.
Нега бу ўлчов автомобиллар учун мос эмас?От кучи тушунчаси дастлаб стационар, яни бир жойда туриб ишлайдиган буғ двигателлари учун мўлжалланган эди. Бу двигателлар кун бўйи бир хил маромда юк кўтарган. Автомобиллар эса динамик юкланишда ишлайди: тезлик доимий ўзгаради, двигател айланишлари кўтарилиб-тушади. Шунга қарамай, автомобил саноати бу эски ўлчовдан воз кеча олмаяпти. Бунинг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:
- Тарихий анъаналар ва истеъмолчиларнинг кўникмаси;
- Маркетингда катта рақамларнинг жозибадорлиги;
- Глобал миқёсда автомобилларни ўзаро солиштиришнинг энг осон йўли эканлиги;
- Брендларнинг ўз нуфузини сақлаб қолиш истаги.
…