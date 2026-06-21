Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Наманган вилоятида мафтункор Райҳон ҳатто ёмғир ёғаётган бўлса ҳам, у саҳнадаги чиқишини тўхтатмади. Томчилаб ёғаётган ёмғир ҳам унинг иштиёқини сўндира олмади.
Чунки Райҳон учун саҳна — бу оддий жой эмас, бу унинг юраги. Мухлислар эса унинг энг катта илҳоми. Шунинг учун ҳам у ҳар қандай об-ҳавога қарамай, томошабинларини кутдириб қўймасликни танлади.
Намланган саҳна, ёмғир остида жаранглаган қўшиқлар ва уни қўллаб-қувватлаб турган мухлислар — бу лаҳза ҳақиқий санъаткор қандай бўлишини яна бир бор исботлади. Райҳон яна бир бор кўрсатди: чинакам юлдузлар ҳеч қандай тўсиқ олдида тўхтамайди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…