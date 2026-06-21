Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқарди

·0·Авто
Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқарди

Япония автосаноати гиганти Honda ўзининг янги ихчам Супер-Н электр хетчбекини Европа бозорига расман тақдим этди. Ушбу модел бренднинг энг ҳамёнбоп автомобилларидан бири бўлиши билан бирга, Буюк Британия ва Европа Иттифоқи мамлакатларидаги энг арзон электромобиллар қаторидан жой олди. Янги моделнинг бошланғич нархи 21 900 евро этиб белгиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Супер-Н модели ўзининг ташқи кўриниши билан 1980-йиллардаги афсонавий Honda Ситй Турбо ИИ моделига ишора қилади. Ихчам ўлчамларга (узунлиги бор-йўғи 3,6 метр) эга бўлишига қарамай, автомобил тўрт нафар катта ёшли йўловчини бемалол сиғдира олади. Бу муваффақиятга бренднинг машҳур Магик Сеатс трансформация тизими орқали эришилган бўлиб, у салондан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини беради.

Porsche ва Hyundai каби технологик ечимлар

ixbt.com маълумотига кўра, Honda муҳандислари арзон сегментга мансуб ушбу автомобилга ҳайдаш завқини берувчи бир қатор ноодатий функцияларни қўшишган. Хусусан, Супер-Н моделида Porsche Taycan ва Hyundai Ioniq 5 Н каби қимматбаҳо моделларда учрайдиган узатмалар қутиси имитацияси тизими мавжуд. Тизим виртуал 7 поғонали трансмиссия, рул остидаги “лепестоклар” ва двигателнинг синтетик овозини ўз ичига олади.

Яна бир қизиқарли жиҳат — рулда жойлашган Боост тугмасидир. Оддий режимда электромотор 64 от кучига эга бўлиб, 100 км/соат тезликка 14,5 сонияда эришади. Бироқ, Боост тугмаси босилганда қувват 1,5 бараварга ортиб, 95 от кучига етади. Натижада тезланиш вақти 10 сониягача қисқаради, бу эса шаҳар шароитида маневрлар қилиш учун катта устунлик беради.

Автомобил 29,6 кВ·соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. ВЛТП сикли бўйича у бир қувватланишда 206 км, шаҳар ичида эса 320 км масофа босиб ўтиши мумкин. Батареяни 80 фоизгача қувватлаш учун тахминан 30 дақиқа вақт талаб этилади. Автомобилнинг умумий вазни бор-йўғи 1097 кг ни ташкил этиши унинг тежамкорлиги ва чаққонлигини таъминлайди.

Бой жиҳозлар ва рақобат

Бюджет сегментига мансуб бўлса-да, Honda Супер-Н жиҳозланиш борасида кўплаб рақобатчиларини ортда қолдиради. База конфигурациясининг ўзидаёқ қуйидагилар мавжуд:

  • Apple КарПлай ва Android Auto тизимларини қўллаб-қувватловчи мультимедиа;
  • Босе аудио тизими;
  • Ташқи кўринишни индивидуаллаштириш учун бир нечта дизайн пакетлари;
  • Ақлли хавфсизлик тизимлари мажмуаси.
Европа бозорида ушбу модел асосан BYD Dolphin Сурф ва Renault Твинго Э-Теч каби электромобиллар билан рақобатлашади. Honda ўзининг ихчамлиги, ўзига хос “характери” ва ҳамёнбоп нархи билан харидорлар эътиборини қозонишни кўзламоқда. Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай ихчам ва тежамкор электромобиллар шаҳар ичидаги тирбандликлар ва парковка муаммолари шароитида жуда мос келиши мумкин.

HondaСупер-НЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаЭски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 18:59Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиБугун, 16:36Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Бугун, 16:26Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиToyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиБугун, 16:20Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 11:23Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликАриел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди