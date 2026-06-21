Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқарди
Япония автосаноати гиганти Honda ўзининг янги ихчам Супер-Н электр хетчбекини Европа бозорига расман тақдим этди. Ушбу модел бренднинг энг ҳамёнбоп автомобилларидан бири бўлиши билан бирга, Буюк Британия ва Европа Иттифоқи мамлакатларидаги энг арзон электромобиллар қаторидан жой олди. Янги моделнинг бошланғич нархи 21 900 евро этиб белгиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Супер-Н модели ўзининг ташқи кўриниши билан 1980-йиллардаги афсонавий Honda Ситй Турбо ИИ моделига ишора қилади. Ихчам ўлчамларга (узунлиги бор-йўғи 3,6 метр) эга бўлишига қарамай, автомобил тўрт нафар катта ёшли йўловчини бемалол сиғдира олади. Бу муваффақиятга бренднинг машҳур Магик Сеатс трансформация тизими орқали эришилган бўлиб, у салондан максимал даражада самарали фойдаланиш имконини беради.
Porsche ва Hyundai каби технологик ечимларixbt.com маълумотига кўра, Honda муҳандислари арзон сегментга мансуб ушбу автомобилга ҳайдаш завқини берувчи бир қатор ноодатий функцияларни қўшишган. Хусусан, Супер-Н моделида Porsche Taycan ва Hyundai Ioniq 5 Н каби қимматбаҳо моделларда учрайдиган узатмалар қутиси имитацияси тизими мавжуд. Тизим виртуал 7 поғонали трансмиссия, рул остидаги “лепестоклар” ва двигателнинг синтетик овозини ўз ичига олади.
Яна бир қизиқарли жиҳат — рулда жойлашган Боост тугмасидир. Оддий режимда электромотор 64 от кучига эга бўлиб, 100 км/соат тезликка 14,5 сонияда эришади. Бироқ, Боост тугмаси босилганда қувват 1,5 бараварга ортиб, 95 от кучига етади. Натижада тезланиш вақти 10 сониягача қисқаради, бу эса шаҳар шароитида маневрлар қилиш учун катта устунлик беради.
Автомобил 29,6 кВ·соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. ВЛТП сикли бўйича у бир қувватланишда 206 км, шаҳар ичида эса 320 км масофа босиб ўтиши мумкин. Батареяни 80 фоизгача қувватлаш учун тахминан 30 дақиқа вақт талаб этилади. Автомобилнинг умумий вазни бор-йўғи 1097 кг ни ташкил этиши унинг тежамкорлиги ва чаққонлигини таъминлайди.
Бой жиҳозлар ва рақобатБюджет сегментига мансуб бўлса-да, Honda Супер-Н жиҳозланиш борасида кўплаб рақобатчиларини ортда қолдиради. База конфигурациясининг ўзидаёқ қуйидагилар мавжуд:
- Apple КарПлай ва Android Auto тизимларини қўллаб-қувватловчи мультимедиа;
- Босе аудио тизими;
- Ташқи кўринишни индивидуаллаштириш учун бир нечта дизайн пакетлари;
- Ақлли хавфсизлик тизимлари мажмуаси.
…