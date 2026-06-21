iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?
Apple компаниясининг Ворлдвиде Девелоперс Конференсе анжуманида Siri овозли ёрдамчисининг янгиланиши асосий мавзу бўлган бўлса-да, iOS 27 тизимидаги сунъий интеллект (AI) стратегияси анча кенгроқ кўламга эга. Компания фойдаланувчиларни фақатгина бот билан мулоқот қилишга мажбурламай, балки кундалик ҳаётдаги муаммоларни ҳал қилувчи кичик, аммо муҳим функцияларни тизимнинг барча қисмларига татбиқ этмоқда. Apple Intelligence технологияси асосида ишловчи ушбу янгиликлар iPhone'ни янада ақлли ва қулай қурилмага айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги операцион тизимнинг энг қулай жиҳатларидан бири — ресторан ва кафелардаги ҳисоб-китобларни автоматик тақсимлаш функциясидир. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар Apple Каш орқали чекнинг суратини олади ёки юклайди, Apple Intelligence эса ундаги маълумотларни — таомлар номи, миқдори, чойчақа ва умумий суммани автоматик ажратиб олади. Шундан сўнг, гуруҳдаги дўстларга ким нима буюрганини белгилаш учун сўров юборилади, тизим эса солиқ ва бошқа харажатларни адолатли ҳисоблаб чиқади.
Хавфсизлик ва паролларни автоматик янгилашБугунги кунда мураккаб пароллар яратишнинг ўзи етарли бўлмай қолди, чунки турли платформалардаги маълумотлар сизиб чиқиши (дата бреач) хавфи ҳамон юқори. iOS 27 доирасида Apple'нинг янги пароллар иловаси сунъий интеллект ёрдамида нафақат заиф паролларни аниқлайди, балки уларни автоматик равишда янгилаш имконини беради. AI фойдаланувчи номидан сайтларга кириб, хавф остида қолган паролларни хавфсизроқ версияларга ўзгартиради, бу эса фойдаланувчидан қўлда бажариладиган ортиқча ҳаракатларни талаб қилмайди.
Хабарлар (Мессагес) иловаси ҳам сезиларли даражада ақллашди. Эндиликда тизим суҳбат мазмунини тушунади ва бир марта босиш орқали бажариладиган (оне-тап суггестионс) амалларни таклиф қилади. Масалан, суҳбатдошингиз бирор нарсани эслатиб қўйишни сўраса, iPhone дарҳол ушбу вазифани Реминдерс (Эслатмалар) иловасига қўшишни таклиф қилади. Агар кимдир учрашув белгиламоқчи бўлса, Календар (Тақвим) иловасида тадбир яратиш тугмаси пайдо бўлади.
Медиа ва ақлли таклифлар тизимиСуратлар билан ишлашда ҳам Apple Intelligence ўзининг устунлигини кўрсатади. Агар дўстингиз ўтган тадбирдаги расмларни юборишни сўраса, тизим калит сўзлар, жойлашув ва Пҳотос Либрарйдаги одамларни таниш функцияси орқали айнан керакли суратларни саралаб беради. Бу функциялар ҳозирда дастурчилар учун бета-версияда мавжуд бўлиб, куз ойларида кенг оммага тақдим этилиши кутилмоқда.
Умуман олганда, iOS 27'даги янгиликлар қуйидаги йўналишларни қамраб олади:
- Ресторан чекларини Apple Каш орқали ақлли тақсимлаш;
- Маълумотлар сизиб чиққан сайтларда паролларни автоматик янгилаш;
- Хабарлар мазмунидан келиб чиқиб тақвим ва эслатмаларни бошқариш;
- Суратлар кутубхонасидан керакли контентни тезкор қидириш ва улашиш.
…