iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?

·0·Техно
iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?

Apple компаниясининг Ворлдвиде Девелоперс Конференсе анжуманида Siri овозли ёрдамчисининг янгиланиши асосий мавзу бўлган бўлса-да, iOS 27 тизимидаги сунъий интеллект (AI) стратегияси анча кенгроқ кўламга эга. Компания фойдаланувчиларни фақатгина бот билан мулоқот қилишга мажбурламай, балки кундалик ҳаётдаги муаммоларни ҳал қилувчи кичик, аммо муҳим функцияларни тизимнинг барча қисмларига татбиқ этмоқда. Apple Intelligence технологияси асосида ишловчи ушбу янгиликлар iPhone'ни янада ақлли ва қулай қурилмага айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги операцион тизимнинг энг қулай жиҳатларидан бири — ресторан ва кафелардаги ҳисоб-китобларни автоматик тақсимлаш функциясидир. ixbt.com маълумотига кўра, фойдаланувчилар Apple Каш орқали чекнинг суратини олади ёки юклайди, Apple Intelligence эса ундаги маълумотларни — таомлар номи, миқдори, чойчақа ва умумий суммани автоматик ажратиб олади. Шундан сўнг, гуруҳдаги дўстларга ким нима буюрганини белгилаш учун сўров юборилади, тизим эса солиқ ва бошқа харажатларни адолатли ҳисоблаб чиқади.

Хавфсизлик ва паролларни автоматик янгилаш

Бугунги кунда мураккаб пароллар яратишнинг ўзи етарли бўлмай қолди, чунки турли платформалардаги маълумотлар сизиб чиқиши (дата бреач) хавфи ҳамон юқори. iOS 27 доирасида Apple'нинг янги пароллар иловаси сунъий интеллект ёрдамида нафақат заиф паролларни аниқлайди, балки уларни автоматик равишда янгилаш имконини беради. AI фойдаланувчи номидан сайтларга кириб, хавф остида қолган паролларни хавфсизроқ версияларга ўзгартиради, бу эса фойдаланувчидан қўлда бажариладиган ортиқча ҳаракатларни талаб қилмайди.

Хабарлар (Мессагес) иловаси ҳам сезиларли даражада ақллашди. Эндиликда тизим суҳбат мазмунини тушунади ва бир марта босиш орқали бажариладиган (оне-тап суггестионс) амалларни таклиф қилади. Масалан, суҳбатдошингиз бирор нарсани эслатиб қўйишни сўраса, iPhone дарҳол ушбу вазифани Реминдерс (Эслатмалар) иловасига қўшишни таклиф қилади. Агар кимдир учрашув белгиламоқчи бўлса, Календар (Тақвим) иловасида тадбир яратиш тугмаси пайдо бўлади.

Медиа ва ақлли таклифлар тизими

Суратлар билан ишлашда ҳам Apple Intelligence ўзининг устунлигини кўрсатади. Агар дўстингиз ўтган тадбирдаги расмларни юборишни сўраса, тизим калит сўзлар, жойлашув ва Пҳотос Либрарйдаги одамларни таниш функцияси орқали айнан керакли суратларни саралаб беради. Бу функциялар ҳозирда дастурчилар учун бета-версияда мавжуд бўлиб, куз ойларида кенг оммага тақдим этилиши кутилмоқда.

Умуман олганда, iOS 27'даги янгиликлар қуйидаги йўналишларни қамраб олади:

  • Ресторан чекларини Apple Каш орқали ақлли тақсимлаш;
  • Маълумотлар сизиб чиққан сайтларда паролларни автоматик янгилаш;
  • Хабарлар мазмунидан келиб чиқиб тақвим ва эслатмаларни бошқариш;
  • Суратлар кутубхонасидан керакли контентни тезкор қидириш ва улашиш.
Ушбу янгиланишлар Apple'нинг сунъий интеллектга бўлган ёндашуви фақатгина чат-ботлар билан чекланиб қолмаслигини, балки операцион тизимнинг ҳар бир бўғинини фойдаланувчи учун фойдалироқ қилишга қаратилганини кўрсатади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу қулайликлар, айниқса пароллар хавфсизлиги ва хабарлар билан ишлаш тизими кундалик рақамли ҳаётни сезиларли даражада осонлаштириши шубҳасиз.

AppleiPhoneiOS 27Сунъий IntelлектApple Intelligence
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиЛитий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатдиБугун, 19:22AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоAMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоБугун, 18:54Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиКосмик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиБугун, 18:26Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиSamsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 17:52Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиХитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиБугун, 17:27Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиIntel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди