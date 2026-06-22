Anthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкин
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude чатботидан фойдаланувчилар учун янги талабларни жорий этмоқда. Компаниянинг янгиланган махфийлик сиёсатига кўра, эндиликда айрим фойдаланувчилардан ёши ва шахсини тасдиқлаш учун давлат томонидан берилган расмий ҳужжатларни юклаш талаб қилиниши мумкин. Ушбу чора сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш ва фирибгарликка қарши курашиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, янги қоидалар 8-июльдан кучга кириши кутилмоқда. Anthropic вакилларининг тушунтиришича, ҳужжат сўраш жараёни барча фойдаланувчиларга тааллуқли эмас, балки фақат шубҳали фаолиятда гумон қилинган ёки ҳисоби блокланиш хавфи остида турган шахсларга тегишли бўлади. Бу фойдаланувчиларга ўз ҳисобларини бутунлай йўқотмасдан, апелляция орқали қайта тиклаш имкониятини беради.
Биометрик маълумотлар ва хавфсизлик чоралариҲужжатларни текшириш жараёни нафақат паспорт ёки ҳайдовчилик гувоҳномасининг сканер қилинган нусхасини, балки фойдаланувчининг селфи-сурати ёки видеосини ҳам ўз ичига олади. Компания ушбу маълумотлар асосида юз геометрияси шаблонини яратади. Таъкидлаш жоизки, АҚШнинг айрим штатларида бундай маълумотлар қонун билан ҳимояланган биометрик маълумотлар тоифасига киради. Anthropic ушбу чораларни хизмат кўрсатиш шартларини бузиш, фирибгарлик ва ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш учун зарур деб ҳисобламоқда.
Компания вакили Майкл Асиман ва топ-менежер Тариқ Шиҳпарнинг сўзларига кўра, бу янгилик фойдаланувчиларнинг жуда кичик бир қисмига таъсир қилади. Бироқ, Anthropic ҳар ойда ўн миллионлаб фаол фойдаланувчиларга эга эканлигини ҳисобга олсак, бу "кичик қисм" ҳам салмоқли рақамларни ташкил этиши мумкин. Ҳозирча компания аниқ неча кишидан ҳужжат сўралиши ҳақидаги статистикани очиқламаган.
Сиёсий босим ва тартибга солиш масалалариУшбу ўзгаришлар АҚШда давлат органлари ва технологик гигантлар ўртасидаги муносабатлар кескинлашган бир пайтда юз бермоқда. Хусусан, Оқ уй ва Anthropic ўртасида киберхавфсизлик моделлари ҳамда сунъий интеллектга кириш ҳуқуқи бўйича келишмовчиликлар мавжуд. Айрим таҳлилчиларнинг фикрича, фойдаланувчиларни қаттиқроқ назорат қилиш орқали компания ҳукуматнинг хавфсизликка доир талабларини бажаришга ва тартибга солувчи органлар билан алоқаларни юmsҳатишга ҳаракат қилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Claude каби кучли нейротармоқлардан фойдаланишда шахсий маълумотларнинг махфийлиги масаласи биринчи ўринга чиқмоқда. Агар тизим фойдаланувчининг ҳаракатларини шубҳали деб топса, у ҳолда халқаро паспорт орқали шахсни тасдиқлаш талаб этилиши эҳтимоли бор. Бу эса глобал технологик платформаларда анонимлик даври аста-секин якунланиб бораётганидан далолат беради.
Хулоса қилиб айтганда, Anthropic томонидан жорий этилаётган ушбу механизм сунъий интеллект оламида масъулиятни оширишга хизмат қилади. Гарчи бу фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлиги борасида саволлар туғдирса-да, компания буни хизмат сифатини сақлаб қолиш ва ноқонуний фойдаланишни чеклашнинг ягона йўли сифатида кўрсатмоқда.
…