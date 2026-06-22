Anthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкин

·23·Техно
Anthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкин

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude чатботидан фойдаланувчилар учун янги талабларни жорий этмоқда. Компаниянинг янгиланган махфийлик сиёсатига кўра, эндиликда айрим фойдаланувчилардан ёши ва шахсини тасдиқлаш учун давлат томонидан берилган расмий ҳужжатларни юклаш талаб қилиниши мумкин. Ушбу чора сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш ва фирибгарликка қарши курашиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, янги қоидалар 8-июльдан кучга кириши кутилмоқда. Anthropic вакилларининг тушунтиришича, ҳужжат сўраш жараёни барча фойдаланувчиларга тааллуқли эмас, балки фақат шубҳали фаолиятда гумон қилинган ёки ҳисоби блокланиш хавфи остида турган шахсларга тегишли бўлади. Бу фойдаланувчиларга ўз ҳисобларини бутунлай йўқотмасдан, апелляция орқали қайта тиклаш имкониятини беради.

Биометрик маълумотлар ва хавфсизлик чоралари

Ҳужжатларни текшириш жараёни нафақат паспорт ёки ҳайдовчилик гувоҳномасининг сканер қилинган нусхасини, балки фойдаланувчининг селфи-сурати ёки видеосини ҳам ўз ичига олади. Компания ушбу маълумотлар асосида юз геометрияси шаблонини яратади. Таъкидлаш жоизки, АҚШнинг айрим штатларида бундай маълумотлар қонун билан ҳимояланган биометрик маълумотлар тоифасига киради. Anthropic ушбу чораларни хизмат кўрсатиш шартларини бузиш, фирибгарлик ва ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш учун зарур деб ҳисобламоқда.

Компания вакили Майкл Асиман ва топ-менежер Тариқ Шиҳпарнинг сўзларига кўра, бу янгилик фойдаланувчиларнинг жуда кичик бир қисмига таъсир қилади. Бироқ, Anthropic ҳар ойда ўн миллионлаб фаол фойдаланувчиларга эга эканлигини ҳисобга олсак, бу "кичик қисм" ҳам салмоқли рақамларни ташкил этиши мумкин. Ҳозирча компания аниқ неча кишидан ҳужжат сўралиши ҳақидаги статистикани очиқламаган.

Сиёсий босим ва тартибга солиш масалалари

Ушбу ўзгаришлар АҚШда давлат органлари ва технологик гигантлар ўртасидаги муносабатлар кескинлашган бир пайтда юз бермоқда. Хусусан, Оқ уй ва Anthropic ўртасида киберхавфсизлик моделлари ҳамда сунъий интеллектга кириш ҳуқуқи бўйича келишмовчиликлар мавжуд. Айрим таҳлилчиларнинг фикрича, фойдаланувчиларни қаттиқроқ назорат қилиш орқали компания ҳукуматнинг хавфсизликка доир талабларини бажаришга ва тартибга солувчи органлар билан алоқаларни юmsҳатишга ҳаракат қилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Claude каби кучли нейротармоқлардан фойдаланишда шахсий маълумотларнинг махфийлиги масаласи биринчи ўринга чиқмоқда. Агар тизим фойдаланувчининг ҳаракатларини шубҳали деб топса, у ҳолда халқаро паспорт орқали шахсни тасдиқлаш талаб этилиши эҳтимоли бор. Бу эса глобал технологик платформаларда анонимлик даври аста-секин якунланиб бораётганидан далолат беради.

Хулоса қилиб айтганда, Anthropic томонидан жорий этилаётган ушбу механизм сунъий интеллект оламида масъулиятни оширишга хизмат қилади. Гарчи бу фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлиги борасида саволлар туғдирса-да, компания буни хизмат сифатини сақлаб қолиш ва ноқонуний фойдаланишни чеклашнинг ягона йўли сифатида кўрсатмоқда.

AnthropicClaudeСунъий IntelлектХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқдаGoogle DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқдаКеча, 23:55Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекордHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекордКеча, 23:52SpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирдиSpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирдиКеча, 23:28Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКалл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКеча, 22:55Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаAmazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаКеча, 22:51NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди