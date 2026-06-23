Гарри Кейн атрофида ғайритабиий баҳс: Машҳур экстрасенс уни жодудан ҳимоя қилмоқчи
Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн кутилмаганда ғайритабиий кучлар ўртасидаги кураш марказида қолиб кетди. Жаҳон чемпионати доирасидаги Англия ва Гана ўртасидаги муҳим учрашув олдидан ганалик машҳур жодугар Нана Кваку Бонсам инглизлар сардорини "тўхтатиб қўйишини" эълон қилди. Бироқ, дунёга машҳур экстрасенс Ури Геллер бу таҳдидга қарши туришини ва футболчини метафизик ҳимоя билан таъминлашини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ганалик руҳшунос Бонсам ўз баёнотида Кейн жиддий жароҳат олишини истамаслигини, аммо унинг ўйинига таъсир ўтказиб, гол уришига йўл қўймаслигини таъкидлаган. "Мен Гарри Кейн устида ишлаяпман. Мақсадим уни ўз ватанимга қарши ўйинда тўхтатиб қолиш. Бу Гана терма жамоасига ёрдам беради", — дея маълум қилган жодугар халқаро ОАВ вакилларига.
Ури Геллернинг "энергетик қалқони"Ушбу хабарлардан сўнг, ўзининг ғайритабиий қобилиятлари билан танилган Ури Геллер дарҳол қарши ҳужумга ўтди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Геллер инглиз ҳужумчисини ҳар қандай салбий таъсирлардан ҳимоя қилишга вада берган. Унинг сўзларига кўра, Жанубий Африкада жодугарлар билан ишлаш бўйича катта тажрибаси унга бу борада қўл келади.
Даилй Стар нашрига берган интервюсида Геллер ўз стратегиясини тушунтириб ўтди: "Мен бу жодуни бекор қиламан, бунга қодирман. Ўйин бошланишидан олдин мен махсус тебранишларни юбораман. Ўз кучим ва билимимни Гарри Кейнга йўналтирилган салбий энергияни тўхтатиш учун ишга соламан".
Қизиғи шундаки, Геллер ўз усулларини илмий асослашга ҳам уриниб кўрди. У Алберт Эинстеин томонидан ишлаб чиқилган машҳур Э=мк² формуласини мисол қилиб келтирди. Экстрасенснинг фикрича, коинотдаги барча нарсалар энергиядан иборат ва бу энергияни бошқариш орқали инсонларга таъсир ўтказиш мумкин.
Ҳимоя жараёни ўзига хос ритуални ҳам ўз ичига олади. Геллер Гарри Кейн ва ганалик жодугарнинг суратларини чоп этиб, рақиб руҳшуноснинг таъсирини блоклаш учун унинг устига "Х" белгисини қўйишини маълум қилди. Бу каби ҳолатлар футбол оламида биринчи марта кузатилаётгани йўқ, аммо Кейн каби юлдуз футболчи атрофидаги бундай шов-шувлар мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу каби хабарлар қизиқарли, чунки Гарри Кейн ҳозирда Европа футболининг энг ёрқин намояндаларидан бири ҳисобланади. Унинг ўйинига бўладиган ҳар қандай ташқи таъсир, хоҳ у жисмоний, хоҳ руҳий бўлсин, Англия терма жамоасининг натижаларига бевосита дахлдордир.
…