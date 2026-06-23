Тоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошлади

·45·Спорт
Тоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошлади

Англиянинг Тоттенхем клуби Мадриднинг Реал Мадрид жамоаси билан аргентиналик иқтидорли ярим ҳимоячи Франко Мастантуоно трансфери бўйича алоқага чиқди. 18 ёшли футболчи ҳозирда Мадрид клуби бош мураббийи режаларидан ўрин олмаган ва унинг келажаги борасида музокаралар қизғин паллага кирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри хабар беришича, Реал Мадрид раҳбарияти Мастантуонони келаси мавсумда ижара асосида бошқа жамоага юборишга тайёр. Жанубий Американинг энг истиқболли ёшларидан бири сифатида эътироф этилган футболчи учун курашда Лондон клуби асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди. Мадридликлар ёш иқтидор эгасининг асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишини исташмоқда.

Европа грандлари ўртасидаги рақобат

Мастантуонога бўлган қизиқиш фақатгина Англия билан чекланиб қолмаган. Маълумотларга кўра, жами тўққизта клуб ушбу плеймейкерни ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Улар орасида Италиянинг Интер ва Ювентус, Португалиянинг Porto, Бенфика ва Sporting каби номдор жамоалари бор. Шунингдек, Вилярреал, Ренн ва футболчининг собиқ жамоаси Ривер Плейт ҳам вазиятни диққат билан кузатмоқда.

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоанинг ижодий салоҳиятини оширишни мақсад қилган. Бироқ, лондонликлар таркибида Джеймс Мэддисон, Хави Симонс ва Дежан Кулусевски каби кучли ижодкор футболчилар борлиги Мастантуонога доимий ўйин вақтини кафолатлашда қийинчилик туғдириши мумкин.

Лондонликларнинг трансфер стратегияси

Гарчи Мастантуононинг техник қобилиятлари юқори баҳоланса-да, кўплаб мутахассислар Тоттенхем учун ҳозирда бошқа позицияларни кучайтириш муҳимроқ эканини таъкидламоқда. Клуб аллақачон ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун Жан Паул ван Ҳекке ва Энди Робертсон каби футболчиларни жалб этган. Эндиликда жамоанинг асосий эътибори ҳужум марказига қаратилиши кутилмоқда.

Мухлислар ва экспертлар жамоага Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашда ёрдам берадиган тажрибали тўпурар ва қанот ҳужумчилари кераклигини айтишмоқда. Шундай экан, ҳали шаклланиб улгурмаган ёш плеймейкернинг трансфери заруриятдан кўра кўпроқ ҳашаматдек кўриниши мумкин. Шунга қарамай, Тоттенхем келажак учун сармоя киритиш ниятидан қайтгани йўқ.

Реал МадридТоттенхемТрансферФутболФранко Мастантуоно
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингЎзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб борингБугун, 22:30Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаОтабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқдаБугун, 22:26Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?Бугун, 22:19Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Бугун, 22:03Серхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушадиСерхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушадиБугун, 20:59Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Бугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...