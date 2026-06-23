Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этди
Чехия автогиганти Skoda ўзининг янги флагмани — етти ўринли Пеақ кроссоверини расман намойиш қилди. Ушбу модел бренд тарихидаги энг қиммат автомобилга айланди ва унинг бошланғич нархи 51 980 фунт стерлинг (тахминан 66 минг доллар) этиб белгиланди. Электр СУВ сегментида янги саҳифа очиши кутилаётган ушбу модел ўзининг ўлчамлари ва технологик имкониятлари билан бозордаги рақобатчиларига жиддий қаршилик кўрсатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Skoda Пеақ бренднинг ички ёнув двигателли Kodiaq моделининг электр муқобили сифатида кўрилмоқда. Volkswagen Груп компаниясининг МEБ платформасида қурилган ушбу кроссовер бренднинг ҳозирги кунга қадар ишлаб чиқарилган энг йирик автомобилидир. Унинг узунлиги 4,9 метрни, баландлиги эса 1,7 метрни ташкил этади. Бу каби ўлчамлар автомобил салонида максимал даражада кенглик ва қулайликни таъминлашга хизмат қилади.
Кенг салон ва инновацион қулайликларАвтомобил ички қисми ўзининг трансформация қилиниш имкониятлари билан ажралиб туради. Skoda муҳандислари иккинчи ва учинчи қатор йўловчилари учун кенг оёқ масофасини яратишган. Юкхонанинг ҳажми барча ўриндиқлар тик ҳолатда бўлганда 299 литрни ташкил қилади, учинчи қатор йиғилганда эса бу кўрсаткич 890 литргача ошади. Агар фақат олдинги ўриндиқлар қолдирилса, юкхона сиғими 2075 литрга етади, бу эса оилавий саёҳатлар учун жуда қулайдир.
Флагман мақомига мос равишда Пеақ модели юқори даражадаги ҳашаматни таклиф этади. Автомобилга массаж функциясига эга оёқ таянчли ўриндиқлар, Сонос аудио тизими ва бренд тарихидаги энг катта панорамали том ўрнатилган. Ушбу томнинг ўзига хослиги шундаки, ҳайдовчи салоннинг маълум қисмларини хоҳишига кўра қоронғулаштириши ёки ёритиши мумкин.
Бошқарув панелида 13,6 дюймли сенсорли дисплей ва 10 дюймли рақамли асбоблар панели жой олган. Муҳим маълумотларни ҳайдовчи кўз олдида акс эттирувчи ҳеад-уп дисплей эса келаси йилдан қўшимча опсиялар рўйхатига қўшилади. Шунингдек, автомобилнинг аэродинамикасини яхшилаш мақсадида эшик тутқичлари корпус ичига кириб кетадиган қилиб ишланган.
Техник кўрсаткичлар ва қувват заҳирасиSkoda Пеақ бозорда икки хил модификацияда тақдим этилади:
- 90 модели: Орқа ўққа ўрнатилган 282 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган.
- 90Х модели: Тўлиқ узатмали (4WD) тизимга эга бўлиб, олд ва орқа моторлар умумий 294 от кучини таъминлайди.
…