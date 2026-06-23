Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этди

·11·Авто
Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этди

Чехия автогиганти Skoda ўзининг янги флагмани — етти ўринли Пеақ кроссоверини расман намойиш қилди. Ушбу модел бренд тарихидаги энг қиммат автомобилга айланди ва унинг бошланғич нархи 51 980 фунт стерлинг (тахминан 66 минг доллар) этиб белгиланди. Электр СУВ сегментида янги саҳифа очиши кутилаётган ушбу модел ўзининг ўлчамлари ва технологик имкониятлари билан бозордаги рақобатчиларига жиддий қаршилик кўрсатишни мақсад қилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Skoda Пеақ бренднинг ички ёнув двигателли Kodiaq моделининг электр муқобили сифатида кўрилмоқда. Volkswagen Груп компаниясининг МEБ платформасида қурилган ушбу кроссовер бренднинг ҳозирги кунга қадар ишлаб чиқарилган энг йирик автомобилидир. Унинг узунлиги 4,9 метрни, баландлиги эса 1,7 метрни ташкил этади. Бу каби ўлчамлар автомобил салонида максимал даражада кенглик ва қулайликни таъминлашга хизмат қилади.

Кенг салон ва инновацион қулайликлар

Автомобил ички қисми ўзининг трансформация қилиниш имкониятлари билан ажралиб туради. Skoda муҳандислари иккинчи ва учинчи қатор йўловчилари учун кенг оёқ масофасини яратишган. Юкхонанинг ҳажми барча ўриндиқлар тик ҳолатда бўлганда 299 литрни ташкил қилади, учинчи қатор йиғилганда эса бу кўрсаткич 890 литргача ошади. Агар фақат олдинги ўриндиқлар қолдирилса, юкхона сиғими 2075 литрга етади, бу эса оилавий саёҳатлар учун жуда қулайдир.

Флагман мақомига мос равишда Пеақ модели юқори даражадаги ҳашаматни таклиф этади. Автомобилга массаж функциясига эга оёқ таянчли ўриндиқлар, Сонос аудио тизими ва бренд тарихидаги энг катта панорамали том ўрнатилган. Ушбу томнинг ўзига хослиги шундаки, ҳайдовчи салоннинг маълум қисмларини хоҳишига кўра қоронғулаштириши ёки ёритиши мумкин.

Бошқарув панелида 13,6 дюймли сенсорли дисплей ва 10 дюймли рақамли асбоблар панели жой олган. Муҳим маълумотларни ҳайдовчи кўз олдида акс эттирувчи ҳеад-уп дисплей эса келаси йилдан қўшимча опсиялар рўйхатига қўшилади. Шунингдек, автомобилнинг аэродинамикасини яхшилаш мақсадида эшик тутқичлари корпус ичига кириб кетадиган қилиб ишланган.

Техник кўрсаткичлар ва қувват заҳираси

Skoda Пеақ бозорда икки хил модификацияда тақдим этилади:

  • 90 модели: Орқа ўққа ўрнатилган 282 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган.
  • 90Х модели: Тўлиқ узатмали (4WD) тизимга эга бўлиб, олд ва орқа моторлар умумий 294 от кучини таъминлайди.
Ҳар иккала версия ҳам 86 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланишда 627 километргача (390 мил) масофа босиб ўта олади. Автомобил 199 кВ қувватли тезкор қувватлаш қурилмаларини қўллаб-қувватлайди, бу эса батареяни 28 дақиқа ичида 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш имконини беради. Янги моделнинг илк эгаларига етказиб бериш жараёни келаси йилнинг бошидан бошланиши режалаштирилган.

SkodaПеақЭлектромобилКроссоверАвто-янгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаToyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаБугун, 22:30AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиAvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиБугун, 19:24Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиХитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиБугун, 18:51Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиJaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиБугун, 14:20Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиFord арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиБугун, 10:27Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиToyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди