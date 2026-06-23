Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқда
Япония автогиганти Toyota ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири бўлган RAV4 моделининг янги авлоди атрофида юзага келган улкан талабни қондиришга улгурмаяпти. АҚШ бозорида ушбу автомобилга бўлган қизиқиш шунчалик юқорики, машиналар ҳали дилерлик марказларига етиб келмасиданоқ ўз эгаларини топмоқда. Бу ҳолат жаҳон автомобил бозоридаги етакчи бренднинг ишлаб чиқариш қувватлари ва мижозлар кутишлари ўртасидаги мувозанатни синовдан ўтказмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аутомотиве Невс нашрининг маълумотларига кўра, Калифорния штатидаги Лонго Toyota дилерлик марказида янги RAV4 учун навбатда турган мижозлар сони 800 нафардан ошиб кетган. Шуниси эътиборга лойиқки, фақатгина май ойининг ўзида ушбу марказ 200 дан ортиқ автомобилни харидорларга топширган бўлса-да, навбат камайиш ўрнига кўпайиб бормоқда. Флорида штатидаги Эарл Стеварт Toyota дилери ҳам барча ажратилган квоталар машиналар салонга етиб келишидан олдин сотиб бўлинганини тасдиқлади.
Ишлаб чиқаришдаги ўзгаришлар ва тақчиллик сабаблариToyota компанияси вакиллари ушбу тақчилликнинг асосий сабабларидан бири сифатида ишлаб чиқариш тизимидаги кенг кўламли модернизация ишларини кўрсатмоқда. Янги авлод кроссоверларини ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш мақсадида Япония ва Канададаги заводлар қайта жиҳозланди. Бу жараён вақтинчалик ишлаб чиқариш ҳажмининг пасайишига олиб келди, аммо бу энди фақат гибрид куч қурилмалари билан жиҳозланадиган янгиланган RAV4 моделини сифатли тайёрлаш учун зарур эди.
Вазиятни юmsҳатиш мақсадида Toyota компанияси Кентукки штатининг Жоржтаун шаҳридаги заводида 2026-йилги модел йилига тегишли RAV4 ишлаб чиқаришни муддатидан аввал йўлга қўйди. Шунга қарамай, қўшимча қувватлар ҳам ҳозирча бозорнинг барча эҳтиёжларини қоплашга етмаяпти. Компаниянинг АҚШдаги савдо бўлими раҳбари Деймон Роузнинг таъкидлашича, дилерлар ўз омборларидаги захираларни кунлар билан эмас, балки соатлар билан ўлчамоқда.
Ўзбекистон бозори учун аҳамиятиМазкур янгилик Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам долзарбдир. Зеро, Toyota RAV4 мамлакатимизда ҳам энг кўп сотиладиган ва нуфузли кроссоверлардан бири ҳисобланади. АҚШ каби йирик бозорда юзага келган тақчиллик ва талабнинг ортиши глобал миқёсда етказиб бериш муддатларига ва нархларнинг барқарорлигига таъсир кўрсатиши мумкин. Гибрид технологияларга бўлган глобал ўтиш стратегияси Toyota моделларининг иккиламчи бозордаги қийматини ҳам юқори даражада ушлаб туришига хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Toyota RAV4 модели ўзининг ишончлилиги ва тежамкор гибрид тизимлари туфайли рақобатчиларини ортда қолдиришда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи яқин ойларда барча заводларни тўлиқ қувватда ишга тушириш орқали навбатларни қисқартиришни режалаштирган. Бироқ, ҳозирча харидорлар ўзлари орзу қилган кроссоверга эга бўлиш учун бир неча ой кутишларига тўғри келади.
…