Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқда

·16·Авто
Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқда

Япония автогиганти Toyota ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири бўлган RAV4 моделининг янги авлоди атрофида юзага келган улкан талабни қондиришга улгурмаяпти. АҚШ бозорида ушбу автомобилга бўлган қизиқиш шунчалик юқорики, машиналар ҳали дилерлик марказларига етиб келмасиданоқ ўз эгаларини топмоқда. Бу ҳолат жаҳон автомобил бозоридаги етакчи бренднинг ишлаб чиқариш қувватлари ва мижозлар кутишлари ўртасидаги мувозанатни синовдан ўтказмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аутомотиве Невс нашрининг маълумотларига кўра, Калифорния штатидаги Лонго Toyota дилерлик марказида янги RAV4 учун навбатда турган мижозлар сони 800 нафардан ошиб кетган. Шуниси эътиборга лойиқки, фақатгина май ойининг ўзида ушбу марказ 200 дан ортиқ автомобилни харидорларга топширган бўлса-да, навбат камайиш ўрнига кўпайиб бормоқда. Флорида штатидаги Эарл Стеварт Toyota дилери ҳам барча ажратилган квоталар машиналар салонга етиб келишидан олдин сотиб бўлинганини тасдиқлади.

Ишлаб чиқаришдаги ўзгаришлар ва тақчиллик сабаблари

Toyota компанияси вакиллари ушбу тақчилликнинг асосий сабабларидан бири сифатида ишлаб чиқариш тизимидаги кенг кўламли модернизация ишларини кўрсатмоқда. Янги авлод кроссоверларини ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш мақсадида Япония ва Канададаги заводлар қайта жиҳозланди. Бу жараён вақтинчалик ишлаб чиқариш ҳажмининг пасайишига олиб келди, аммо бу энди фақат гибрид куч қурилмалари билан жиҳозланадиган янгиланган RAV4 моделини сифатли тайёрлаш учун зарур эди.

Вазиятни юmsҳатиш мақсадида Toyota компанияси Кентукки штатининг Жоржтаун шаҳридаги заводида 2026-йилги модел йилига тегишли RAV4 ишлаб чиқаришни муддатидан аввал йўлга қўйди. Шунга қарамай, қўшимча қувватлар ҳам ҳозирча бозорнинг барча эҳтиёжларини қоплашга етмаяпти. Компаниянинг АҚШдаги савдо бўлими раҳбари Деймон Роузнинг таъкидлашича, дилерлар ўз омборларидаги захираларни кунлар билан эмас, балки соатлар билан ўлчамоқда.

Ўзбекистон бозори учун аҳамияти

Мазкур янгилик Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам долзарбдир. Зеро, Toyota RAV4 мамлакатимизда ҳам энг кўп сотиладиган ва нуфузли кроссоверлардан бири ҳисобланади. АҚШ каби йирик бозорда юзага келган тақчиллик ва талабнинг ортиши глобал миқёсда етказиб бериш муддатларига ва нархларнинг барқарорлигига таъсир кўрсатиши мумкин. Гибрид технологияларга бўлган глобал ўтиш стратегияси Toyota моделларининг иккиламчи бозордаги қийматини ҳам юқори даражада ушлаб туришига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Toyota RAV4 модели ўзининг ишончлилиги ва тежамкор гибрид тизимлари туфайли рақобатчиларини ортда қолдиришда давом этмоқда. Ишлаб чиқарувчи яқин ойларда барча заводларни тўлиқ қувватда ишга тушириш орқали навбатларни қисқартиришни режалаштирган. Бироқ, ҳозирча харидорлар ўзлари орзу қилган кроссоверга эга бўлиш учун бир неча ой кутишларига тўғри келади.

ToyotaRAV4АвтомобилГибридАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиSkoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиБугун, 22:22AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиAvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиБугун, 19:24Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиХитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиБугун, 18:51Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиJaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиБугун, 14:20Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиFord арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиБугун, 10:27Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиToyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди