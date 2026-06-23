Ўзбекистон ва Португалия ўйинини жонли матнли тарзда кузатиб боринг
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Португалияга қарши майдонга тушади. Соат 22:00 да бошланадиган учрашув давомида голлар, хавфли вазиятлар, алмаштиришлар, карточкалар ва бошқа муҳим воқеаларни жонли матнли трансляция орқали ёритиб борамиз.
Ўзбекистон асосий таркибида Абдувоҳид Неъматов, Рустам Ашурматов, Алишер Абдуллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Шерзод Насруллаев, Отабек Шукуров, Одилжон Ҳамробеков, Бобур Каримов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов ва Азизбек Ғаниев майдонга тушади.
Португалия сафида Диогу Кошта, Жоау Канцелу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Витиня, Жоау Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс ва Криштиану Роналду ўйинни асосий таркибда бошлайди.
Учрашувни «Зўр ТВ» телеканали орқали жонли кўриш мумкин. Ўйиндаги барча муҳим вазиятлар эса матнли шаклда мунтазам янгилаб борилади.
Жонли матнли трансляция
Ўйиндан олдин — Ҳакам: Жалал Жаед. Тўпни Ўзбекистон ўйинга киритади.
1' — Ўйин бошланди.
2' — Бруно Фернандес (Португалия) шеригига узатишга уринди, аммо ҳимоячи тўсиб қолди.
3' — Бруно Фернандес жарима майдони четидан зарба урди, лекин тўп дарвоза кўндалангидан ошиб кетди.
3' — Португалия бурчак зарбасини қисқа ўйнади.
5' — Нуно Мендеснинг узатмаси манзилга етмади, ҳужум тўхтади.
6' — ГОЛ! 1–0. Жоау Канцелу ажойиб ишлаб, тўпни Криштиану Роналдуга узатди. Роналду Абдувоҳид Нематовни мағлуб этиб, пастки ўнг бурчакка чиройли зарба билан киритди.
10' — Бехруз Каримов (Ўзбекистон) қоидабузарлик қилди; Португалия хавфли ҳолатдан эркин зарба олди.
11' — Канцелу қайтган тўпга яхши муносабат билдириб зарба урди, аммо тўпни дарвозагача етказа олмади.
11' — Бруно Фернандеснинг эркин зарбаси дарвозабон қўлига тушди.
14' — Жалал Жаед ҳуштак чалди. Одилжон Хамробеков (Ўзбекистон) хавфли ўйиндан сўнг қоидабузарлик қилди; Португалияга тўғри эркин зарба.
14' — САРИҚ КАРТОЧКА. Одилжон Хамробеков қоидабузарлиги учун сариқ карточка олди.
17' — ГОЛ! 2–0. Нуно Мендес (Португалия) жарима майдони четидан идеал эркин зарба урди — тўпни чап устун ичига бураб киритди. Ажойиб гол.
19' — Шерзод Насруллаев (Ўзбекистон) ҳимояни тешиб ўтган узатмага етиб борди ва зарба урди, лекин Диогу Кошта бемалол ушлаб қолди.
20' — Бехруз Каримов рақибдан тўпни тортиб олди, аммо ҳакам қоидабузарлик деб ҳуштак чалганида ғазабланди. Португалияга эркин зарба.
21' — Нуно Мендеснинг жарима майдонига паст узатмаси ҳимоячи томонидан тўсилди.
23' — Бруно Фернандес эркин зарбани уриб, тўпни жарима майдонига йўллади, бироқ Ўзбекистон ҳимояси тозалаб ташлади.
23' — Салқинлаш учун танаффус (коолинг бреак) эълон қилинди.
28' — Шерзод Насруллаев (Ўзбекистон) қайтарма (кросс) узатма берди, аммо ҳимоячи сезгир бўлиб тўпни хавфсиз ҳудудга олди.
29' — ГОЛ! 2–1. Азизжон Ғаниев (Ўзбекистон) қайтган тўпга тез етиб борди. Дарвозадан қанчалик узоқлигига эътибор бермай, тўпга кучли зарба урди — тўп юқори чап бурчакка кириб кетди! Ажойиб зарба билан ҳисобни 2:1 қилди.
30' — Диққат! Ҳакам гол юзасидан мумкин бўлган қоидабузарликни текшириш учун VAR кўриги бўлишини билдирди. Ўзбекистон ўйинчилари бундан норози.
VAR қарори чиқди! Гол БЕКОР қилинди. Ҳисоб яна: Португалия 2 – 0 Ўзбекистон (биринчи тайм, 31-дақиқа)
31' — VAR қарори маълум бўлди: Ўзбекистонга ГОЛ ТАН ОЛИНМАДИ. Гол ишланиш жараёнидаги қоидабузарлик (фоул) сабабли бекор қилинди. Шу сабабли ҳисоб 2–0 бўлиб қолди.
Демак, Азизжон Ғаниевнинг чиройли зарбаси, афсуски, ҳисобга олинмади.
34' — Жоау Феликс (Португалия) ҳужум ҳаракати чоғида рақибга нисбатан қоидабузарлик қилди. Ўзбекистонга эркин зарба.
39' — ГОЛ! 3–0. Криштиану Роналду (Португалия) совуққонлик билан тўпни дарвозабон ёнидан четлаб дарвозага киритди.
42' — Жоау Феликс (Португалия) жарима майдонида бўш жой топиб, калта узатмадан кейин зарба беради, лекин тўп дарвоза устидан баланд учиб кетади.
44' — Отабек Шукуров (Ўзбекистон) рақиб ҳужумидан қутулиб, узоқ масофадан зарба беришга қарор қилди, лекин бу яхши ечим бўлмади — тўп дарвоза устидан анча баланд учиб кетди.
45' — 6 дақиқа қўшимча вақт берилди.
45+3' — Одилжон Ҳамробеков (Ўзбекистон) ниҳоятда кучли зарба берди! У тўпни назоратга олиб, дарвозага қараб жарима майдони чеккасидан зарба урди. Бу дарвозабон учун қийин лаҳза бўлиши мумкин эди, лекин тўп ҳимоячилардан бирига тегиб, четга сапчиб кетди.
45+6' — Криштиану Роналду (Португалия) жарима майдонида ажойиб узатмани илиб олиб, гол киритиш имкониятига эга бўлди. У зарба берди, лекин ҳимоячилардан бири уни яхши блоклади.
45+7' — Биринчи тайм тугади. Ҳакам ҳуштак чалди.
Танаффусдаги ўзгаришлар:
46' — Иккинчи тайм бошланишига ҳаммаси тайёр.
Ўзбекистон ўзгаришлари (Фабио Каннаваро):
Акмал Мозговой ↔ Одилжон Ҳамробеков ўрнига чиқди (сариқ карточкаси борлиги сабабли эҳтиёткорлик чораси бўлса керак).
Хожиакбар Алижонов ↔ Шерзод Насруллаев ўрнига.
Португалия ўзгаришлари:
Франсишку Консейсао ↔ Педру Нету ўрнига.
Нелсон Семеду ↔ Жоао Канселу ўрнига.
48' — Жоао Феликс (Португалия) бир неча рақиб ҳужумидан моҳирона қутулиб, узоқ масофадан дарвоза томон зарба берди, лекин тўп тўсиқ устидан бироз баланд учиб кетди. Ажойиб гол бўлиши мумкин эди!
52' — Чиройли комбинация Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) жарима майдони чеккасидан зарбаси билан якунланди, лекин тўп дарвоза марказига йўналиб, Диогу Кошта осонгина тутиб қолди.
55' — Отабек Шукуров (Ўзбекистон) жарима майдони чеккасидан кучли зарба берди, лекин тўп ўнг устундан бир неча сантиметр четдан учиб ўтди.
56' — Ўзбекистон бурчак зарбасини калта ўйнади (Азизжон Ғаниев).
57' — Абдулла Абдуллаев (Ўзбекистон) қўпол қоида бузди, Португалияга жарима зарбаси.
58' — Криштиану Роналду (Португалия) катта имкониятни бой берди! У жарима зарбасидан кейин тўпни қабул қилиб, яқин масофадан зарба урди, лекин Абдувахид Нематов ажойиб тўхтатди.
60' — ГОЛ (ўз дарвозасига)! 4:0 — Абдувахид Нематов (Ўзбекистон) тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди.
62' — Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасини бажаришга кетди — тўпни жарима майдонига юборгандек кўринади.
64' — Алмаштириш (Португалия): Тринсао ↔ Жоао Феликс ўрнига чиқди.
…