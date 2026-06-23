Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?
Лондоннинг Челси клуби собиқ сардори Жон Терри ўтган мавсумда жамоада юзага келган мураббийлик инқирози даврида ўз номзоди кўриб чиқилмаганидан қаттиқ норози бўлди. Афсонавий ҳимоячи клуб раҳбариятининг қарорини ўзига нисбатан ҳурматсизлик деб баҳоламоқда. Унинг фикрича, жамоанинг ички муҳитини ва мухлислар хоҳишини ундан яхшироқ биладиган бошқа мутахассис йўқ эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Терри Sportс Унсенсоред кўрсатувида иштирок этиб, Челси раҳбарияти вақтинчалик мураббий лавозимига академия мураббийи Калум Макфарланни тайинлаганидан ҳайратда эканини яширмади. Жон Терри ўзининг бой тажрибаси ва клуб билан ўн йилликлар давомида шаклланган ришталари бундай вазиятда ҳал қилувчи рол ўйнаши кераклигини таъкидлади.
Тажриба ва малака масаласиЖон Терри фаолияти давомида Челси сафида 717 та ўйинда майдонга тушиб, 67 та гол уришга муваффақ бўлган. У клуб тарихидаги энг муваффақиятли сардор ҳисобланади. Унинг ҳисобида Чемпионлар лигаси, бешта Англия Премер-лигаси, Европа лигаси ва кўплаб ички кубоклар мавжуд. Айнан шу омиллар уни вақтинчалик бошқарув учун энг муносиб номзодга айлантириши лозим эди.
"Клубни мураббий тарк этганида ва раҳбарият вақтинчалик мутахассис қидираётганида, на академияда ва на асосий жамоада мендан кўра малакалироқ инсон бор эди. Мен нафақат ҳужжатлар бўйича, балки клубнинг руҳиятини тушуниш борасида ҳам ҳаммадан устун эдим", — дея таъкидлади собиқ футболчи.
Терри ўзининг мураббийлик фаолияти учун катта қурбонликлар қилганини эслатиб ўтди. У Астон Вилла жамоасида Дин Смитга ёрдамчи мураббий бўлиб ишлаган вақтида оиласидан узоқда яшаганини, барча зарурий мураббийлик лицензияларини олиш учун йилларини сарфлаганини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, клуб эгалари бу меҳнатларни муносиб баҳоламаган.
Мухлислар билан алоқаЖон Террининг фикрича, Челси каби катта клубларда мураббий алмашинуви пайтида мухлислар билан мулоқот ўрнатиш жуда муҳим. У ўзини жамоа ишқибозлари учун энг қадрдон инсон деб ҳисоблайди. "Ўша қийин пайтда мухлисларга нима кераклигини мен яхши билардим. Мен бир ёки икки ўйин бўлса ҳам жамоани бошқаришга, мухлисларга улар кутган ҳис-туйғуни беришга тайёр эдим", — дейди у.
Эслатиб ўтамиз, Челси сўнгги мавсумларда мураббийлар алмашинуви борасида барқарорликка эриша олмаяпти. Жон Терри каби клуб афсоналарининг эътибордан четда қолиши нафақат собиқ футболчилар, балки экспертлар орасида ҳам турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, таниқли журналист Пирс Морган Террининг номзоди рад этилишини "ҳақоратли қарор" деб атади.
Ҳозирда Челси янги лойиҳалар устида ишламоқда, бироқ Жон Терри каби садоқатли кадрларнинг норозилиги клуб ичидаги бошқарув тизимида ҳали ҳам ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар борлигидан далолат беради.
…