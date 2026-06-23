Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?

·0·Спорт
Жон Терри Челси раҳбариятидан норози: Афсонавий сардор нега эътибордан четда қолди?

Лондоннинг Челси клуби собиқ сардори Жон Терри ўтган мавсумда жамоада юзага келган мураббийлик инқирози даврида ўз номзоди кўриб чиқилмаганидан қаттиқ норози бўлди. Афсонавий ҳимоячи клуб раҳбариятининг қарорини ўзига нисбатан ҳурматсизлик деб баҳоламоқда. Унинг фикрича, жамоанинг ички муҳитини ва мухлислар хоҳишини ундан яхшироқ биладиган бошқа мутахассис йўқ эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Терри Sportс Унсенсоред кўрсатувида иштирок этиб, Челси раҳбарияти вақтинчалик мураббий лавозимига академия мураббийи Калум Макфарланни тайинлаганидан ҳайратда эканини яширмади. Жон Терри ўзининг бой тажрибаси ва клуб билан ўн йилликлар давомида шаклланган ришталари бундай вазиятда ҳал қилувчи рол ўйнаши кераклигини таъкидлади.

Тажриба ва малака масаласи

Жон Терри фаолияти давомида Челси сафида 717 та ўйинда майдонга тушиб, 67 та гол уришга муваффақ бўлган. У клуб тарихидаги энг муваффақиятли сардор ҳисобланади. Унинг ҳисобида Чемпионлар лигаси, бешта Англия Премер-лигаси, Европа лигаси ва кўплаб ички кубоклар мавжуд. Айнан шу омиллар уни вақтинчалик бошқарув учун энг муносиб номзодга айлантириши лозим эди.

"Клубни мураббий тарк этганида ва раҳбарият вақтинчалик мутахассис қидираётганида, на академияда ва на асосий жамоада мендан кўра малакалироқ инсон бор эди. Мен нафақат ҳужжатлар бўйича, балки клубнинг руҳиятини тушуниш борасида ҳам ҳаммадан устун эдим", — дея таъкидлади собиқ футболчи.

Терри ўзининг мураббийлик фаолияти учун катта қурбонликлар қилганини эслатиб ўтди. У Астон Вилла жамоасида Дин Смитга ёрдамчи мураббий бўлиб ишлаган вақтида оиласидан узоқда яшаганини, барча зарурий мураббийлик лицензияларини олиш учун йилларини сарфлаганини айтиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, клуб эгалари бу меҳнатларни муносиб баҳоламаган.

Мухлислар билан алоқа

Жон Террининг фикрича, Челси каби катта клубларда мураббий алмашинуви пайтида мухлислар билан мулоқот ўрнатиш жуда муҳим. У ўзини жамоа ишқибозлари учун энг қадрдон инсон деб ҳисоблайди. "Ўша қийин пайтда мухлисларга нима кераклигини мен яхши билардим. Мен бир ёки икки ўйин бўлса ҳам жамоани бошқаришга, мухлисларга улар кутган ҳис-туйғуни беришга тайёр эдим", — дейди у.

Эслатиб ўтамиз, Челси сўнгги мавсумларда мураббийлар алмашинуви борасида барқарорликка эриша олмаяпти. Жон Терри каби клуб афсоналарининг эътибордан четда қолиши нафақат собиқ футболчилар, балки экспертлар орасида ҳам турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, таниқли журналист Пирс Морган Террининг номзоди рад этилишини "ҳақоратли қарор" деб атади.

Ҳозирда Челси янги лойиҳалар устида ишламоқда, бироқ Жон Терри каби садоқатли кадрларнинг норозилиги клуб ичидаги бошқарув тизимида ҳали ҳам ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар борлигидан далолат беради.

ЧелсиЖон ТерриФутболАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Ўзбекистон — Португалия баҳсини қаерда томоша қилиш мумкин?Бугун, 22:03Тоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Мадриднинг Реал клуби билан ёш иқтидор трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 21:56Серхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушадиСерхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушадиБугун, 20:59Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Бугун, 20:19Барселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёрБарселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 20:17Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиБугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...