Anthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири бўлган Anthropic компанияси Slack корпоратив мессенжери учун мўлжалланган Claude Таг номли янги функцияни эълон қилди. Ушбу технология шунчаки оддий чат-бот эмас, балки жамоанинг тўлақонли аъзоси сифатида ишлайдиган ва компания ички маълумотларини доимий ўрганиб борувчи ақлли агент вазифасини ўтайди. Тадқиқот босқичида тақдим этилган ушбу восита корхоналарда иш самарадорлигини тубдан оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Claude Таг тизимининг асосий фарқи унинг доимий хотира ва контекстни тушуниш қобилиятидадир. Anthropic маълумотига кўра, @Claude теги орқали чақириладиган ушбу агент Slack каналларидаги ёзишмаларни кузатиб боради ва вақт ўтиши билан компаниядаги иш жараёнлари ҳақида кўпроқ билимга эга бўлади. Бу эса унга ходимларнинг сўровларига умумий эмас, балки айнан ўша ташкилотнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда аниқ жавоб бериш имконини беради.
Жамоавий ишлаш ва маълумотлар хавфсизлигиЯнги функция Claude Энтерприсе ва Claude Теам тариф режаларидан фойдаланувчи мижозлар учун очиқ бўлади. Муҳим жиҳати шундаки, Claude Таг битта канал доирасида ягона идентификаторга эга бўлади. Бу дегани, жамоанинг исталган аъзоси сунъий интеллектнинг бажарган ишларини кўриши ва аввалги суҳбат қаерда тўхтаган бўлса, ўша ердан мулоқотни давом эттириши мумкин. Бу жамоавий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқади.
Хавфсизлик масаласига келсак, тизим администраторлари Claude қайси каналларга кириши ва қайси маълумотлардан фойдаланиши мумкинлигини қатъий белгилаб беради. Масалан, юридик бўлим учун созланган Claude агенти муҳандислик бўлимидаги махфий ёзишмалардан хабардор бўла олмайди. Бу корпоратив маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олади ва ҳар бир бўлим учун ихтисослашган ёрдамчини шакллантиришга ёрдам беради.
Автоном режим ва вазифаларни бошқаришClaude Таг нафақат саволларга жавоб беради, балки мураккаб вазифаларни ҳам бажара олади. Агар унга аниқ топшириқ берилса, у ишни бир неча босқичга бўлиб чиқади, ўзига рухсат берилган воситалардан фойдаланади ва натижани Slack тармоғида ҳисобот кўринишида тақдим этади. Шунингдек, унда "амбиент" (фон) режими мавжуд бўлиб, у қуйидаги ҳолатларда ўз ташаббуси билан мулоқотга киришиши мумкин:
- Жамоани муҳим янгиликлардан хабардор қилиш;
- Ташкилотнинг бошқа бўлимларидаги тегишли маълумотларни эслатиб ўтиш;
- Бажарилиши унутилган вазифалар ёки якунланмаган муҳокамалар бўйича эслатмалар бериш.
…