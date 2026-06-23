Anthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этди

·24·Техно
Anthropic компанияси Slack учун янги Claude Таг сунъий интеллект агентини тақдим этди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири бўлган Anthropic компанияси Slack корпоратив мессенжери учун мўлжалланган Claude Таг номли янги функцияни эълон қилди. Ушбу технология шунчаки оддий чат-бот эмас, балки жамоанинг тўлақонли аъзоси сифатида ишлайдиган ва компания ички маълумотларини доимий ўрганиб борувчи ақлли агент вазифасини ўтайди. Тадқиқот босқичида тақдим этилган ушбу восита корхоналарда иш самарадорлигини тубдан оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Claude Таг тизимининг асосий фарқи унинг доимий хотира ва контекстни тушуниш қобилиятидадир. Anthropic маълумотига кўра, @Claude теги орқали чақириладиган ушбу агент Slack каналларидаги ёзишмаларни кузатиб боради ва вақт ўтиши билан компаниядаги иш жараёнлари ҳақида кўпроқ билимга эга бўлади. Бу эса унга ходимларнинг сўровларига умумий эмас, балки айнан ўша ташкилотнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда аниқ жавоб бериш имконини беради.

Жамоавий ишлаш ва маълумотлар хавфсизлиги

Янги функция Claude Энтерприсе ва Claude Теам тариф режаларидан фойдаланувчи мижозлар учун очиқ бўлади. Муҳим жиҳати шундаки, Claude Таг битта канал доирасида ягона идентификаторга эга бўлади. Бу дегани, жамоанинг исталган аъзоси сунъий интеллектнинг бажарган ишларини кўриши ва аввалги суҳбат қаерда тўхтаган бўлса, ўша ердан мулоқотни давом эттириши мумкин. Бу жамоавий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқади.

Хавфсизлик масаласига келсак, тизим администраторлари Claude қайси каналларга кириши ва қайси маълумотлардан фойдаланиши мумкинлигини қатъий белгилаб беради. Масалан, юридик бўлим учун созланган Claude агенти муҳандислик бўлимидаги махфий ёзишмалардан хабардор бўла олмайди. Бу корпоратив маълумотлар сизиб чиқишининг олдини олади ва ҳар бир бўлим учун ихтисослашган ёрдамчини шакллантиришга ёрдам беради.

Автоном режим ва вазифаларни бошқариш

Claude Таг нафақат саволларга жавоб беради, балки мураккаб вазифаларни ҳам бажара олади. Агар унга аниқ топшириқ берилса, у ишни бир неча босқичга бўлиб чиқади, ўзига рухсат берилган воситалардан фойдаланади ва натижани Slack тармоғида ҳисобот кўринишида тақдим этади. Шунингдек, унда "амбиент" (фон) режими мавжуд бўлиб, у қуйидаги ҳолатларда ўз ташаббуси билан мулоқотга киришиши мумкин:

  • Жамоани муҳим янгиликлардан хабардор қилиш;
  • Ташкилотнинг бошқа бўлимларидаги тегишли маълумотларни эслатиб ўтиш;
  • Бажарилиши унутилган вазифалар ёки якунланмаган муҳокамалар бўйича эслатмалар бериш.
Anthropic вакиллари ушбу янгиликни "ҳақиқий ҳамкасб билан ишлаш" тажрибасига қиёслашмоқда. Бугунги кунда корпоратив сегментда Microsoft Copilot, Snowflake ва Глеан каби платформалар ҳам компания ички билимлар базасини таҳлил қилишга эътибор қаратмоқда. Claude Таг эса ушбу рақобатда бевосита ишчи мулоқотлар маркази бўлган Slack ичида туриб, максимал даражадаги контекстни ўзлаштириши билан ажралиб туришни мақсад қилган.

AnthropicClaudeSlackСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқардиХитой коинотга янги Лонг Марч 7А ракетасини учирди: Тайёргарлик вақти икки бараварга қисқардиБугун, 22:52Хотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этадиХотира қурилмалари бозори кескин қимматлашади: нархлар 2028-йилгача ўсишда давом этадиБугун, 21:56Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизХитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизБугун, 21:28Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиБугун, 20:51ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди