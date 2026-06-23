Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чеклади

·0·Дунё
Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чеклади

Қозоғистон Республикаси мамлакат ҳудудига учинчи давлатлардан янги ёки совутилган помидорларни барча транспорт турлари орқали олиб киришга нисбатан бир ҳафталик вақтинчалик тақиқ жорий қилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2026 йил 22 июнда қабул қилинган “Қозоғистон Республикаси ҳудудига помидорларни олиб киришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 250-сонли буйруғида маълум қилинди.

Маълум бўлишича, Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров янги ва совутилган помидорларни импорт қилишни вақтинча чеклаш бўйича тегишли ҳужжатни имзолаган. Қабул қилинган қарорга кўра, мазкур тақиқ 2026 йил 30 июнга қадар амал қилади ва шу вақт давомида белгиланган талаблар қатъий тарзда бажарилиши лозим бўлади.

Таъкидланишича, ушбу чекловлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо бўлмаган давлатлардан келтириладиган помидор маҳсулотларига нисбатан қўлланади. Бироқ, ЕОИИ таркибига кирувчи давлатлардан импорт қилинадиган маҳсулотлар мазкур тақиқ доирасига кирмайди ва улар учун амалдаги тартиб сақланиб қолади.

Шу билан бирга, Қозоғистон ҳудуди орқали помидорларни транзит усулида ташиш ҳамда иттифоқ давлатлари ўртасида республика орқали юкларни етказиб бериш имконияти ҳамон сақланиб қолади. Мазкур буйруқ 22 июнь куни имзоланган бўлиб, айнан қабул қилинган санадан бошлаб кучга кирган.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2020 йилдан буён Евроосиё иқтисодий иттифоқида кузатувчи давлат мақомига эга бўлиб келмоқда, аммо ҳозирга қадар ташкилотнинг тўлиқ аъзоси ҳисобланмайди. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари ҳамда халқаро ташувчилардан ушбу янги талаб ва чекловларни инобатга олишларини сўраган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиИнсон қолдиқларини тўплаб овқат тайёрлаб еган эркак ушландиБугун, 21:34Аёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларАёллар яратган дунёга таъсирли кашфиётларБугун, 17:1522 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга киради22 соатлик парвоз: Сидней–Лондон йўналиши тарихга кирадиБугун, 16:45Филиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаФилиппинда даҳшатли ҳодиса: мактабда отишмаБугун, 16:22Белгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБелгия “Толибон” вакилларига бир кунлик виза бердиБугун, 15:25Трамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаТрамп қурол захиралари камайгани сабаб мудофаа гигантларини йиғмоқдаБугун, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди