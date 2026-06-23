Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чеклади
Қозоғистон Республикаси мамлакат ҳудудига учинчи давлатлардан янги ёки совутилган помидорларни барча транспорт турлари орқали олиб киришга нисбатан бир ҳафталик вақтинчалик тақиқ жорий қилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2026 йил 22 июнда қабул қилинган “Қозоғистон Республикаси ҳудудига помидорларни олиб киришнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 250-сонли буйруғида маълум қилинди.
Маълум бўлишича, Қозоғистон Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров янги ва совутилган помидорларни импорт қилишни вақтинча чеклаш бўйича тегишли ҳужжатни имзолаган. Қабул қилинган қарорга кўра, мазкур тақиқ 2026 йил 30 июнга қадар амал қилади ва шу вақт давомида белгиланган талаблар қатъий тарзда бажарилиши лозим бўлади.
Таъкидланишича, ушбу чекловлар Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)га аъзо бўлмаган давлатлардан келтириладиган помидор маҳсулотларига нисбатан қўлланади. Бироқ, ЕОИИ таркибига кирувчи давлатлардан импорт қилинадиган маҳсулотлар мазкур тақиқ доирасига кирмайди ва улар учун амалдаги тартиб сақланиб қолади.
Шу билан бирга, Қозоғистон ҳудуди орқали помидорларни транзит усулида ташиш ҳамда иттифоқ давлатлари ўртасида республика орқали юкларни етказиб бериш имконияти ҳамон сақланиб қолади. Мазкур буйруқ 22 июнь куни имзоланган бўлиб, айнан қабул қилинган санадан бошлаб кучга кирган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 2020 йилдан буён Евроосиё иқтисодий иттифоқида кузатувчи давлат мақомига эга бўлиб келмоқда, аммо ҳозирга қадар ташкилотнинг тўлиқ аъзоси ҳисобланмайди. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари ҳамда халқаро ташувчилардан ушбу янги талаб ва чекловларни инобатга олишларини сўраган.
…