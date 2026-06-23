Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқда

·0·Спорт
Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқда

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг навбатдаги учрашуви нафақат футбол мухлислари, балки кўплаб жамоатчилик вакиллари эътиборини ҳам ўзига қаратди.

Учрашув давомида Президент ёрдамчиси Otabek Umarov ва Shahnoza Mirziyoyeva қизлари билан бирга миллий жамоани қўллаб-қувватлаётгани акс этган суратлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Оила аъзоларининг стадиондаги иштироки мухлислар томонидан илиқ қарши олинди. Кўпчилик буни мамлакат бош жамоасига бўлган ҳурмат ва ишончнинг яна бир ифодаси сифатида баҳолади.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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