Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаман

·0·Спорт
Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаман

Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.

«Оқ бўрилар» мазкур баҳсда 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Файзуллаевнинг таъкидлашича, учрашув жуда оғир кечган ва якуний натижа футболчилар кутганидек бўлмаган.

«Бугунги ўйин жуда қийин ўтди. Ҳисоб биз хоҳлагандек бўлмади. Бундан жуда хафамиз, чунки майдонда бошқача ўйнашни истагандик», — деди у.

Аббосбек Португалия ушбу баҳсда устунроқ ҳаракат қилганини тан олди. Унинг фикрича, рақибнинг юқори савияси ва индивидуал маҳорати майдонда ўз аксини топган.

«Тўғрисини айтиш керак, Португалия биздан яхшироқ ўйнади ва буни майдонда исботлади. Шунга қарамай, биз охиригача ҳаракат қилдик», — дея таъкидлади футболчи.

Файзуллаев миллий жамоада мағлубият ҳақида узоқ ўйлаб ўтириш учун вақт йўқлигини айтди. Энди барча эътибор гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши ўтадиган ҳал қилувчи баҳсга қаратилиши керак.

«Бизда кўп вақт йўқ. Бу ўйинни унутиб, Конго ДРга қарши учрашувга диққатимизни қаратишимиз лозим. Чунки олдимизда жуда муҳим баҳс турибди», — деди у.

Футболчининг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг ҳали ҳам гуруҳдан чиқиш имконияти мавжуд. Шу сабаб Конго ДРга қарши ўйин турнирдаги энг муҳим учрашувга айланади.

«Ҳали гуруҳдан чиқиш имкониятимиз бор. Бу гуруҳдаги энг муҳим ўйин бўлади. Худо хоҳласа, унда ғалаба қозонишимиз керак», — дея қўшимча қилди Файзуллаев.

Аббосбек Азиз Ғаниев томонидан урилган, аммо ҳакам қарори билан бекор қилинган гол ҳақида ҳам тўхталди. Унинг фикрича, ушбу гол ҳисобланганида, учрашувнинг кейинги бориши бошқача тус олиши мумкин эди.

«Ғаниевнинг голи ҳисобланганида, ўйин бошқача бўларди. Чунки ўша гол мотивациямизни оширганди. Лекин ҳакамлар тўғри қарор қабул қилган бўлса, уларга шикоятим йўқ», — деди футболчи.

Файзуллаев Ўзбекистон учрашув давомида кўплаб хавфли вазиятлар ярата олмаганини ҳам тан олди. У бунда Португалия футболчиларининг маҳорати ва рақиб яримҳимоя чизиғининг юқори савияси муҳим рол ўйнаганини қайд этди.

«Бугун кўп вазият ярата олмадик. Рақиб ҳужумчиларининг даражаси катта роль ўйнади. Биз дунёдаги энг кучли яримҳимоя чизиқларидан бирига эга терма жамоага қарши ўйнадик», — деди Аббосбек.

Унинг таъкидлашича, шундай кучли рақибга қарши баҳс Ўзбекистон футболчилари учун катта тажриба бўлди. Бироқ энди ортга қараб ўтирмасдан, сўнгги турга тайёргарлик кўриш зарур.

«Бу биз учун катта тажриба бўлди. Аммо бу ўйин ҳақида ўйлашга вақт йўқ. Энди охирги учрашувга тайёрланамиз», — деди у.

Файзуллаев суҳбат якунида миллий терма жамоа шарафини ҳимоя қилиш ўзи учун катта фахр эканини алоҳида таъкидлади.

«Бир нарсани айтмоқчиман: мен ўзбек эканимдан ва терма жамоа шарафини ҳимоя қилаётганимдан фахрланаман. Ғалаба қозонган ўйинларда ҳам, мағлуб бўлган баҳсларда ҳам барчамиз Ўзбекистон учун ўйнаймиз», — деди Аббосбек Файзуллаев.

Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси Конго ДРга қарши ҳал қилувчи учрашувга тайёргарлик кўради. «Оқ бўрилар» ушбу баҳсда ғалаба қозониб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолиш учун майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиРоналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиБугун, 11:23Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизЭлдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизБугун, 11:17Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинРустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинБугун, 11:09Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиХорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиБугун, 10:56Криштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимКриштиану Роналду: Одамлар мени унутмаслиги учун қайтдимБугун, 10:48Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиБугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...