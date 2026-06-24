Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаман
Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалияга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз фикрларини билдирди.
«Оқ бўрилар» мазкур баҳсда 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Файзуллаевнинг таъкидлашича, учрашув жуда оғир кечган ва якуний натижа футболчилар кутганидек бўлмаган.
«Бугунги ўйин жуда қийин ўтди. Ҳисоб биз хоҳлагандек бўлмади. Бундан жуда хафамиз, чунки майдонда бошқача ўйнашни истагандик», — деди у.
Аббосбек Португалия ушбу баҳсда устунроқ ҳаракат қилганини тан олди. Унинг фикрича, рақибнинг юқори савияси ва индивидуал маҳорати майдонда ўз аксини топган.
«Тўғрисини айтиш керак, Португалия биздан яхшироқ ўйнади ва буни майдонда исботлади. Шунга қарамай, биз охиригача ҳаракат қилдик», — дея таъкидлади футболчи.
Файзуллаев миллий жамоада мағлубият ҳақида узоқ ўйлаб ўтириш учун вақт йўқлигини айтди. Энди барча эътибор гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго Демократик Республикасига қарши ўтадиган ҳал қилувчи баҳсга қаратилиши керак.
«Бизда кўп вақт йўқ. Бу ўйинни унутиб, Конго ДРга қарши учрашувга диққатимизни қаратишимиз лозим. Чунки олдимизда жуда муҳим баҳс турибди», — деди у.
Футболчининг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг ҳали ҳам гуруҳдан чиқиш имконияти мавжуд. Шу сабаб Конго ДРга қарши ўйин турнирдаги энг муҳим учрашувга айланади.
«Ҳали гуруҳдан чиқиш имкониятимиз бор. Бу гуруҳдаги энг муҳим ўйин бўлади. Худо хоҳласа, унда ғалаба қозонишимиз керак», — дея қўшимча қилди Файзуллаев.
Аббосбек Азиз Ғаниев томонидан урилган, аммо ҳакам қарори билан бекор қилинган гол ҳақида ҳам тўхталди. Унинг фикрича, ушбу гол ҳисобланганида, учрашувнинг кейинги бориши бошқача тус олиши мумкин эди.
«Ғаниевнинг голи ҳисобланганида, ўйин бошқача бўларди. Чунки ўша гол мотивациямизни оширганди. Лекин ҳакамлар тўғри қарор қабул қилган бўлса, уларга шикоятим йўқ», — деди футболчи.
Файзуллаев Ўзбекистон учрашув давомида кўплаб хавфли вазиятлар ярата олмаганини ҳам тан олди. У бунда Португалия футболчиларининг маҳорати ва рақиб яримҳимоя чизиғининг юқори савияси муҳим рол ўйнаганини қайд этди.
«Бугун кўп вазият ярата олмадик. Рақиб ҳужумчиларининг даражаси катта роль ўйнади. Биз дунёдаги энг кучли яримҳимоя чизиқларидан бирига эга терма жамоага қарши ўйнадик», — деди Аббосбек.
Унинг таъкидлашича, шундай кучли рақибга қарши баҳс Ўзбекистон футболчилари учун катта тажриба бўлди. Бироқ энди ортга қараб ўтирмасдан, сўнгги турга тайёргарлик кўриш зарур.
«Бу биз учун катта тажриба бўлди. Аммо бу ўйин ҳақида ўйлашга вақт йўқ. Энди охирги учрашувга тайёрланамиз», — деди у.
Файзуллаев суҳбат якунида миллий терма жамоа шарафини ҳимоя қилиш ўзи учун катта фахр эканини алоҳида таъкидлади.
«Бир нарсани айтмоқчиман: мен ўзбек эканимдан ва терма жамоа шарафини ҳимоя қилаётганимдан фахрланаман. Ғалаба қозонган ўйинларда ҳам, мағлуб бўлган баҳсларда ҳам барчамиз Ўзбекистон учун ўйнаймиз», — деди Аббосбек Файзуллаев.
Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси Конго ДРга қарши ҳал қилувчи учрашувга тайёргарлик кўради. «Оқ бўрилар» ушбу баҳсда ғалаба қозониб, кейинги босқичга чиқиш имкониятини сақлаб қолиш учун майдонга тушади.
…