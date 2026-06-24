Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидлар
Мундиалдаги иштирокимиз, афсуски, биз кутгандай бошланмади. Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳи 2-турида Португалия терма жамоасидан қабул қилиб олинган йирик (0:5) мағлубият нафақат мухлисларни, балки соҳа мутахассисларини ҳам чуқур ўйлантириб қўйди. Кетма-кет иккита мағлубиятдан сўнг, италиялик бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари турнир жадвалида сўнгги ўринга тушиб қолишди. Энди вакилларимизни олдинда ДР Конгога қарши ҳаёт-мамот баҳси кутмоқда.
Бу орада Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) миллий терма жамоалар бўлими собиқ директори Азизбек Ҳайдаров ўйин ҳақида жуда кескин ва очиқ фикрларни билдирди. Унинг танқиди нафақат футболчиларнинг йўл қўйган қўпол хатоларига, балки бош мураббийнинг тактикаси ва жамоага кераклигига ҳам қаратилган.
«Ҳимоячиларимиз тўп олиб қўйиш ўрнига суратга тушиш билан банд бўлишди»
Азизбек Ҳайдаровнинг фикрича, учрашув тақдирини ўйин бошидаги тушунарсиз ва индивидуал хатолар ҳал қилиб берган. Айниқса, биринчи ва иккинчи гол ўтказиб юборилган вазиятлар собиқ раҳбарнинг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди:
«Биз бу ўйинни бой бердик. Тўғрисини айтсам, Фабио Каннаваро нимага эришмоқчи бўлганини умуман тушунмадим. Биринчи гол ўтказиб юборилган вазиятда ҳимоячиларимиз ҳимояланиш ва тўпни олиб қўйиш билан эмас, балки суратга тушиш ёки бошқа хоҳлаган иш билан банд бўлишди. Жаҳон чемпионатида бундай голларни ўтказиб юбориш мутлақо мумкин эмас.»
Эксперт терма жамоа етакчиларидан бири Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатини ҳам кескин танқид остига олди:
«Иккинчи вазиятда эса Аббосбек Файзуллаев тўпдан қочди. Унинг нима учун бундай қилганини умуман тушунмадим. Менинг билишимча, шу пайтгача футбол тўпи теккани учун ҳеч ким ўлиб қолмаган. Бундай даражадаги мусобақада ҳар бир вазиятда охиригача курашиш керак.»
Ҳайдаровнинг таъкидлашича, Португалия каби кучли рақиблар бундай совғаларни ҳеч қачон кечирмайди. Тезкор голлардан кейин жамоа руҳан синган ва ўйинга қайта олмаган, оқибатда дарвозамиздан яна учта тўп олиб чиқишга мажбур бўлганмиз.
Каннаварога тўланаётган миллионлар ўзини оқлаяптими?
Мағлубиятнинг энг катта сояси, табиийки, бош мураббий Фабио Каннаваро устига тушмоқда. Ҳайдаров хорижлик қимматбаҳо мутахассисни олиб келиш ғоясини очиқчасига шубҳа остига олди ва маҳаллий мураббийлар вариантини илгари сурди:
Руҳий синиш: Биринчи голдан кейин жамоада ишонч йўқолди ва ўйинни ўнглашнинг иложи бўлмади. Бундай даражада 1-дақиқадан то сўнгги сониягача максимал диққат керак эди.
Менталитет масаласи: Қимматбаҳо чет эллик мураббий ўрнига ўзимизнинг ички муҳитни, футболчилар характерини ва ўзбек футболини ичидан яхши биладиган маҳаллий мутахассисларга ишонч билдириш фойдалироқ бўларди.
«Тўғрисини айтсам, Фабио Каннаварони Ўзбекистон терма жамоасига нима учун таклиф қилишганини умуман тушунмаяпман. Унга шунча пул тўлашдан не наф? Бу маблағ эвазига жамоани футболимизни, футболчиларимизни ва менталитетимизни яхши биладиган ўзимизнинг мутахассисларга топширса бўларди.»
Энди нима бўлади?
Вазият қанчалик оғир бўлмасин, имконият ҳали бутунлай йўқолгани йўқ. Олдинда бизни ДР Конгога қарши гуруҳдаги сўнгги ва энг муҳим ҳал қилувчи баҳс кутмоқда. Плей-офф йўлланмасидан умид узмаслик учун вакилларимиз ушбу учрашувда фақат ва фақат ғалаба учун майдонга тушишлари шарт.
Мухлислар сифатида хатолардан тўғри хулоса чиқарилишини ва йигитлар кейинги баҳсда ҳақиқий характер кўрсатишларини кутиб қоламиз!
…