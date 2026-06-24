Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидлар

·0·Спорт
Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидлар

Мундиалдаги иштирокимиз, афсуски, биз кутгандай бошланмади. Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳи 2-турида Португалия терма жамоасидан қабул қилиб олинган йирик (0:5) мағлубият нафақат мухлисларни, балки соҳа мутахассисларини ҳам чуқур ўйлантириб қўйди. Кетма-кет иккита мағлубиятдан сўнг, италиялик бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари турнир жадвалида сўнгги ўринга тушиб қолишди. Энди вакилларимизни олдинда ДР Конгога қарши ҳаёт-мамот баҳси кутмоқда.

Бу орада Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) миллий терма жамоалар бўлими собиқ директори Азизбек Ҳайдаров ўйин ҳақида жуда кескин ва очиқ фикрларни билдирди. Унинг танқиди нафақат футболчиларнинг йўл қўйган қўпол хатоларига, балки бош мураббийнинг тактикаси ва жамоага кераклигига ҳам қаратилган.

«Ҳимоячиларимиз тўп олиб қўйиш ўрнига суратга тушиш билан банд бўлишди»

Азизбек Ҳайдаровнинг фикрича, учрашув тақдирини ўйин бошидаги тушунарсиз ва индивидуал хатолар ҳал қилиб берган. Айниқса, биринчи ва иккинчи гол ўтказиб юборилган вазиятлар собиқ раҳбарнинг қаттиқ эътирозига сабаб бўлди:

«Биз бу ўйинни бой бердик. Тўғрисини айтсам, Фабио Каннаваро нимага эришмоқчи бўлганини умуман тушунмадим. Биринчи гол ўтказиб юборилган вазиятда ҳимоячиларимиз ҳимояланиш ва тўпни олиб қўйиш билан эмас, балки суратга тушиш ёки бошқа хоҳлаган иш билан банд бўлишди. Жаҳон чемпионатида бундай голларни ўтказиб юбориш мутлақо мумкин эмас.»

Эксперт терма жамоа етакчиларидан бири Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатини ҳам кескин танқид остига олди:

«Иккинчи вазиятда эса Аббосбек Файзуллаев тўпдан қочди. Унинг нима учун бундай қилганини умуман тушунмадим. Менинг билишимча, шу пайтгача футбол тўпи теккани учун ҳеч ким ўлиб қолмаган. Бундай даражадаги мусобақада ҳар бир вазиятда охиригача курашиш керак.»

Ҳайдаровнинг таъкидлашича, Португалия каби кучли рақиблар бундай совғаларни ҳеч қачон кечирмайди. Тезкор голлардан кейин жамоа руҳан синган ва ўйинга қайта олмаган, оқибатда дарвозамиздан яна учта тўп олиб чиқишга мажбур бўлганмиз.

Каннаварога тўланаётган миллионлар ўзини оқлаяптими?

Мағлубиятнинг энг катта сояси, табиийки, бош мураббий Фабио Каннаваро устига тушмоқда. Ҳайдаров хорижлик қимматбаҳо мутахассисни олиб келиш ғоясини очиқчасига шубҳа остига олди ва маҳаллий мураббийлар вариантини илгари сурди:

  • Руҳий синиш: Биринчи голдан кейин жамоада ишонч йўқолди ва ўйинни ўнглашнинг иложи бўлмади. Бундай даражада 1-дақиқадан то сўнгги сониягача максимал диққат керак эди.

  • Менталитет масаласи: Қимматбаҳо чет эллик мураббий ўрнига ўзимизнинг ички муҳитни, футболчилар характерини ва ўзбек футболини ичидан яхши биладиган маҳаллий мутахассисларга ишонч билдириш фойдалироқ бўларди.

«Тўғрисини айтсам, Фабио Каннаварони Ўзбекистон терма жамоасига нима учун таклиф қилишганини умуман тушунмаяпман. Унга шунча пул тўлашдан не наф? Бу маблағ эвазига жамоани футболимизни, футболчиларимизни ва менталитетимизни яхши биладиган ўзимизнинг мутахассисларга топширса бўларди.»

Энди нима бўлади?

Вазият қанчалик оғир бўлмасин, имконият ҳали бутунлай йўқолгани йўқ. Олдинда бизни ДР Конгога қарши гуруҳдаги сўнгги ва энг муҳим ҳал қилувчи баҳс кутмоқда. Плей-офф йўлланмасидан умид узмаслик учун вакилларимиз ушбу учрашувда фақат ва фақат ғалаба учун майдонга тушишлари шарт.

Мухлислар сифатида хатолардан тўғри хулоса чиқарилишини ва йигитлар кейинги баҳсда ҳақиқий характер кўрсатишларини кутиб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб бердиКриштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб бердиБугун, 11:58Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманФайзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманБугун, 11:30Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиРоналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиБугун, 11:23Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизЭлдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизБугун, 11:17Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинРустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинБугун, 11:09Хорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиХорватия Панамани мағлуб этиб, муҳим уч очкони қўлга киритдиБугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...