Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айланди

·73·Спорт
Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айланди

2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг иккинчи турида Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасида ўтган учрашувда мундиаллар тарихига оид янги рекорд қайд этилди.

Баҳс вақтида майдонда бир вақтнинг ўзида ҳаракат қилган Криштиану Роналду ва Беҳрузжон Каримов ўртасидаги ёш фарқи Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг катта кўрсаткич бўлди.

Ўйин куни Португалия ҳужумчиси Криштиану Роналду 41 ёш, 4 ою 18 кунлик эди. Ўзбекистон ҳимоячиси Беҳрузжон Каримов эса 18 ёш, 10 ою 16 кунлик бўлган. Икки футболчи ўртасидаги фарқ 22 йил 183 кунни ташкил этди.

Аввалги рекорд 1994 йилги Жаҳон чемпионатида ўрнатилганди. Ўшанда Камерун ҳужумчиси Роже Милла ва Россия форварди Владимир Бесчастних ўртасидаги ёш фарқи 21 йил 321 кун бўлган.

Гуруҳ босқичининг учинчи турида Португалия 28 июн куни Колумбия билан ўйнайди. Ўзбекистон терма жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.

2026 йилги мундиал давомида Ўзбекистон билан боғлиқ яна бир нечта рекорд қайд этилди. Колумбияга қарши биринчи тур учрашувига рекорд миқдорда чипта сотилди.

Шунингдек, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатларидаги илк голини урган Аббосбек Файзуллаев ХХИ асрда мундиал баҳсларида бош билан гол киритган энг паст бўйли футболчи бўлди. Унинг бўйи 167 сантиметрни ташкил этади.

ЎзбекистонПортугалияБеҳруз КаримовКриштиану РоналдуАббосбек ФайзуллаевЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 12:50ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Панама — Хорватия 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 12:38«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...«Ўзбекистон кучсизлик қилди» — Португалиялик машҳур агент...Бугун, 12:30Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаЛионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 12:11Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларПортугалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларБугун, 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...