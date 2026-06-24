Беҳруз Каримов Португалияга қарши ўйинда мундиал рекордчисига айланди
2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг иккинчи турида Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасида ўтган учрашувда мундиаллар тарихига оид янги рекорд қайд этилди.
Баҳс вақтида майдонда бир вақтнинг ўзида ҳаракат қилган Криштиану Роналду ва Беҳрузжон Каримов ўртасидаги ёш фарқи Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг катта кўрсаткич бўлди.
Ўйин куни Португалия ҳужумчиси Криштиану Роналду 41 ёш, 4 ою 18 кунлик эди. Ўзбекистон ҳимоячиси Беҳрузжон Каримов эса 18 ёш, 10 ою 16 кунлик бўлган. Икки футболчи ўртасидаги фарқ 22 йил 183 кунни ташкил этди.
Аввалги рекорд 1994 йилги Жаҳон чемпионатида ўрнатилганди. Ўшанда Камерун ҳужумчиси Роже Милла ва Россия форварди Владимир Бесчастних ўртасидаги ёш фарқи 21 йил 321 кун бўлган.
Гуруҳ босқичининг учинчи турида Португалия 28 июн куни Колумбия билан ўйнайди. Ўзбекистон терма жамоаси эса шу куни Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.
2026 йилги мундиал давомида Ўзбекистон билан боғлиқ яна бир нечта рекорд қайд этилди. Колумбияга қарши биринчи тур учрашувига рекорд миқдорда чипта сотилди.
Шунингдек, Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатларидаги илк голини урган Аббосбек Файзуллаев ХХИ асрда мундиал баҳсларида бош билан гол киритган энг паст бўйли футболчи бўлди. Унинг бўйи 167 сантиметрни ташкил этади.
…