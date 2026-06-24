Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқда
АҚШнинг MLS чемпионатида кутилмаган воқелик юз берди: Чикаго Фире жамоасининг 20 ёшли ҳимоячиси Мбекезели Мбокази юлдузлар ўртасидаги сўровномада Лионель Мессидан кўра кўпроқ овоз тўплашга муваффақ бўлди. Бу натижа нафақат Шимолий Америка, балки жаҳон футбол жамоатчилиги эътиборини ҳам Жанубий африкалик иқтидорга қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбокази MLSдаги ўзининг дебют мавсумидаёқ Алл-Стар (Юлдузлар ўйини) таркибидан жой олди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ёш ҳимоячи бундай юксак эътирофга лойиқ кўрилган илк мавсумидаёқ саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби Лионель Мессини овозлар сони бўйича ортда қолдирган. Бу эса унинг нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки мухлислар ўртасидаги нуфузи ҳам жадал ўсиб бораётганидан далолат беради.
Жанубий африкалик афсонавий футболчи Доктор Хумало ушбу муваффақиятга муносабат билдирар экан, Мбоказини ўз мамлакатининг ҳақиқий “элчиси” деб атади. Хумало 30 йил аввал MLSда юлдузлар таркибига кирган сўнгги Жанубий африкалик эди. Унинг таъкидлашича, бугунги MLS 1990-йиллардагидан анча кучли ва тижорий жиҳатдан жозибадор брендга айланган.
Жанубий Африка футболининг янги давриМбокази АҚШга 2025-йилнинг декабрида Орландо Пиратес клубидан кўчиб ўтган эди. Унинг Чикаго Фире билан имзолаган тўрт йиллик шартномаси ўзини тўла оқламоқда. Ҳозирда футболчи нафақат клуб даражасида, балки Жанубий Африка терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 саралаш ўйинларида ҳам фаол иштирок этмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Мбоказининг муваффақияти ортида унинг Орландо Пиратес академиясида олган қатъий интизоми ва тарбияси ётибди. MLS каби юлдузлар билан тўла лигада, айниқса Лионель Месси, Ҳеунг-мин Сон ва Томас Муллер каби номлар тўп сураётган муҳитда бундай ёшда етакчиликни қўлга олиш камдан-кам учрайдиган ҳодисадир.
Айни пайтда АҚШда Мбоказидан ташқари яна бир қатор Жанубий африкалик футболчилар, жумладан, Пусо Дитежане, Бонгокуҳле Ҳлонгване ва Олвету Маханя каби ўйинчилар ҳам тўп сурмоқда. Бироқ айнан Мбокази ўзининг ишончли ўйини ва харизмаси билан барчадан ажралиб турибди. Унинг келажакда дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланиши учун барча имкониятлар етарли экани айтилмоқда.
Ушбу ютуқ нафақат футболчининг шахсий натижаси, балки Жанубий Африка футбол мактабининг жаҳон аренасидаги нуфузини оширишга хизмат қилади. Лионель Месси каби афсоналар билан бир лигада рақобатлашиш ва мухлислар меҳрини қозониш Мбокази учун катта фаолиятнинг дебочаси бўлиши кутилмоқда.
…