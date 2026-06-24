Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқда

·0·Спорт
Лионель Мессидан кўп овоз тўплаган юлдуз: Мбекезели Мбокази жаҳон футболини ҳайратда қолдирмоқда

АҚШнинг MLS чемпионатида кутилмаган воқелик юз берди: Чикаго Фире жамоасининг 20 ёшли ҳимоячиси Мбекезели Мбокази юлдузлар ўртасидаги сўровномада Лионель Мессидан кўра кўпроқ овоз тўплашга муваффақ бўлди. Бу натижа нафақат Шимолий Америка, балки жаҳон футбол жамоатчилиги эътиборини ҳам Жанубий африкалик иқтидорга қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбокази MLSдаги ўзининг дебют мавсумидаёқ Алл-Стар (Юлдузлар ўйини) таркибидан жой олди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ёш ҳимоячи бундай юксак эътирофга лойиқ кўрилган илк мавсумидаёқ саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби Лионель Мессини овозлар сони бўйича ортда қолдирган. Бу эса унинг нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки мухлислар ўртасидаги нуфузи ҳам жадал ўсиб бораётганидан далолат беради.

Жанубий африкалик афсонавий футболчи Доктор Хумало ушбу муваффақиятга муносабат билдирар экан, Мбоказини ўз мамлакатининг ҳақиқий “элчиси” деб атади. Хумало 30 йил аввал MLSда юлдузлар таркибига кирган сўнгги Жанубий африкалик эди. Унинг таъкидлашича, бугунги MLS 1990-йиллардагидан анча кучли ва тижорий жиҳатдан жозибадор брендга айланган.

Жанубий Африка футболининг янги даври

Мбокази АҚШга 2025-йилнинг декабрида Орландо Пиратес клубидан кўчиб ўтган эди. Унинг Чикаго Фире билан имзолаган тўрт йиллик шартномаси ўзини тўла оқламоқда. Ҳозирда футболчи нафақат клуб даражасида, балки Жанубий Африка терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 саралаш ўйинларида ҳам фаол иштирок этмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Мбоказининг муваффақияти ортида унинг Орландо Пиратес академиясида олган қатъий интизоми ва тарбияси ётибди. MLS каби юлдузлар билан тўла лигада, айниқса Лионель Месси, Ҳеунг-мин Сон ва Томас Муллер каби номлар тўп сураётган муҳитда бундай ёшда етакчиликни қўлга олиш камдан-кам учрайдиган ҳодисадир.

Айни пайтда АҚШда Мбоказидан ташқари яна бир қатор Жанубий африкалик футболчилар, жумладан, Пусо Дитежане, Бонгокуҳле Ҳлонгване ва Олвету Маханя каби ўйинчилар ҳам тўп сурмоқда. Бироқ айнан Мбокази ўзининг ишончли ўйини ва харизмаси билан барчадан ажралиб турибди. Унинг келажакда дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланиши учун барча имкониятлар етарли экани айтилмоқда.

Ушбу ютуқ нафақат футболчининг шахсий натижаси, балки Жанубий Африка футбол мактабининг жаҳон аренасидаги нуфузини оширишга хизмат қилади. Лионель Месси каби афсоналар билан бир лигада рақобатлашиш ва мухлислар меҳрини қозониш Мбокази учун катта фаолиятнинг дебочаси бўлиши кутилмоқда.

MLSЛионель МессиМбекезели МбоказиЧикаго ФиреФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиРавшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 12:12Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларПортугалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларБугун, 12:06Криштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб бердиКриштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб бердиБугун, 11:58Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманФайзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманБугун, 11:30Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиРоналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиБугун, 11:23Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз (видео)Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймиз (видео)Бугун, 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...