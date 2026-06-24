Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?

·0·Фойдали
Нима учун аёллар қаришдан қўрқишади?

Фото: foma.ru

Қариш — ҳар бир инсон ҳаётининг табиий қисми. Шунга қарамай, кўплаб аёллар ёш ўтиши, ташқи кўриниш ўзгариши ва аввалги жозибадорликни йўқотишдан хавотирланади. Бу қўрқув фақат ажинлар ёки соч оқариши билан боғлиқ эмас. Унинг ортида жамият босими, ўзини бошқалар билан таққослаш, қадрсизланишдан қўрқиш ва ҳаётдаги имкониятлар камайиб қолиши ҳақидаги хавотирлар ётади.

Аёлларга ёшликданоқ гўзаллик, ёш кўриниш ва жозибадорлик катта аҳамиятга эга экани сингдирилади. Реклама, кино, ижтимоий тармоқлар ва оммавий маданиятда кўпинча ёшлик муваффақият, муҳаббат ва бахт рамзи сифатида кўрсатилади.

Натижада аёл ёши ўтаётганини сезганида, ташқи кўринишдаги оддий ўзгаришларни шахсий қадри пасаяётгандек қабул қилиши мумкин.

Айниқса, ижтимоий тармоқларда доимо мукаммал кўринадиган суратларни томоша қилиш инсоннинг ўз танасига бўлган муносабатига таъсир қилади. Фильтрлар, косметик муолажалар ва қайта ишланган тасвирлар ҳақиқий ҳаётда мавжуд бўлмаган стандартларни яратади.

Аёл ўзини ана шу сунъий мезонлар билан таққослаганда, табиий қариш жараёнини камчилик сифатида қабул қила бошлайди.

Қаришдан қўрқишнинг яна бир сабаби — эътибор ва муҳаббатдан маҳрум бўлиш хавотири. Айрим аёллар ёши ўтиши билан турмуш ўртоғи, яқинлари ёки атрофдагиларнинг муносабати ўзгариб қолишидан қўрқади.

Уларда: «Энди мени аввалгидек севишмайдими?», «Мен ҳали ҳам жозибадорманми?», «Менинг ўрнимни ёшроқ инсон эгаллайдими?» каби саволлар пайдо бўлиши мумкин.

Бу ерда муаммо ёшда эмас, балки инсоннинг ўз қадрини фақат ташқи кўриниши ва бошқаларнинг эътибори билан ўлчашидадир.

Агар аёл ўзини фақат гўзаллиги, ёшлиги ёки бошқаларнинг мақтови орқали қадрласа, ҳар бир янги ажин унга жиддий йўқотишдек туюлади. Аксинча, ўз қадрини билими, тажрибаси, меҳрибонлиги, ақли ва шахсий ютуқлари билан боғлаган инсон ёш ўтишини бошқача қабул қилади.

Қариш баъзан вақтнинг ўтиб кетаётганини ҳам эслатади. Инсон ортига қараб, амалга ошмаган орзуларини, кечиктирилган режаларини ёки бой берилган имкониятларини эслаши мумкин.

Шунда қўрқув ташқи кўринишдан эмас, балки: «Мен ҳаётимни тўлиқ яшадимми?», «Нимага улгурмадим?», «Энди кеч эмасми?» деган ички саволлардан келиб чиқади.

Аслида ёш ўтиши имкониятлар тугашини англатмайди. Аксинча, кўп аёллар айнан етуклик даврида ўзини яхшироқ англайди, нима исташини тушунади ва бошқаларнинг фикрига камроқ боғлиқ бўлиб қолади.

Тажриба инсонга ким билан муносабат қуриш, нимадан воз кечиш ва ўз чегараларини қандай ҳимоя қилишни ўргатади. Ёшликда етишмаган ишонч ва хотиржамлик кейинги йилларда пайдо бўлиши мумкин.

Қаришдан қўрқишни камайтириш учун аввало ўзингизга берилаётган ички саволларни кузатиш муҳим. Сиз ҳақиқатан ёш ўтишидан қўрқяпсизми ёки қадрсиз қолишданми? Танангиз ўзгаришиданми ёки ҳаётингизда мазмун камайишиданми?

Қўрқувнинг ҳақиқий сабаби аниқланса, унга қарши курашиш ҳам осонлашади.

Танага ғамхўрлик қилиш, соғлом овқатланиш, ҳаракатланиш ва дам олиш ташқи кўринишни сақлаш учунгина эмас, ўзини яхши ҳис қилиш учун керак. Бироқ ўзини севишни фақат косметик муолажалар ёки вазн билан боғлаб қўймаслик лозим.

Аёлнинг гўзаллиги фақат юз тузилишида эмас. Унинг қарашида, муомаласида, ўзини тутишида, ишончида ва ҳаётга бўлган муносабатида ҳам намоён бўлади.

Қариш — йўқотиш эмас, ўзгаришдир. Инсон баъзи нарсаларни ортда қолдиради, аммо уларнинг ўрнига тажриба, онглилик, эркинлик ва ички кучга эга бўлади.

Ёшликнинг ўзига хос гўзаллиги бор. Лекин етукликнинг ҳам ёшликда бўлмайдиган чуқурлиги, хотиржамлиги ва жозибаси мавжуд.

Аёл ўзини фақат ёшлиги учун эмас, бутун шахсияти учун қадрлай бошлаганида қариш қўрқинчли жараён бўлишдан тўхтайди. Чунки вақт юзда из қолдириши мумкин, аммо у инсонга ақл, тажриба ва ўзини англаш қобилиятини ҳам беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!Кеча, 19:14Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Нега бахтдан узоқлашяпмиз ва ечим нимада?Кеча, 16:43Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?Кеча, 16:19Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБарча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларКеча, 16:19Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Кеча, 09:24Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...22.06, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?