Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирди

·1·Спорт
Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирди

Португалиядан учралган йирик (0:5) мағлубиятдан сўнг мухлислар ва экспертлар орасида баҳслар қизиган бир вақтда, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов мазкур баҳс юзасидан ўз фикрларини ўртоқлашди. ЎФА раҳбари терма жамоамиз атрофидаги салбий муҳитни юмшатишга ҳаракат қилиб, вазиятни реал қабул қилиш лозимлигини таъкидлади.

«Ҳисоб 0:2 бўлиб турган вақтда голимиз инобатга олинганида эди...»

Равшан Эрматов учрашувдаги бурилиш нуқталаридан бири сифатида ҳакамлар томонидан инобатга олинмаган голимизни кўрсатди. Шунингдек, у терма жамоанинг ҳозирги ҳолатини тушунтириш учун қизиқарли мактаб метафорасини ишлатди:

«Ҳисоб 0:2 бўлиб турган вақтда голимиз инобатга олинганида эди... Бироз адолатсизлик бўлди, лекин бунга ҳам кўнамиз. Нима бўлган тақдирда ҳам, биз ҳозир ривожланиш босқичидамиз.

Биринчи синф ўқувчиси тўққизинчи синф боласи билан рақобатлаша оладими? Биз ҳозирча худди биринчи синфдекмиз. Буни тўғри тушунишимиз лозим. Бу гаплар ўзини оқлаш эмас, балки вазиятни реал қабул қилишдир.»

Шу билан бирга, ЎФА раҳбари келажакка катта ишонч билан қарашини ва агар тўғри йўлдан кетилса, кун келиб Португалия терма жамоаси Ўзбекистондан қўрқиб майдонга тушадиган даражага етишимизни айтиб ўтди.

Беҳруз Каримовнинг ўйинига бутун дунё лол қолмоқда

Йирик мағлубиятга қарамай, Равшан Эрматов таркибимиздаги ижобий жиҳатларга ҳам тўхталди. Айниқса, ёш истеъдод эгасининг ҳаракатлари халқаро миқёсда эътироф этилаётганини фахр билан тилга олди:

  • 18 ёшли кашфиёт: Беҳруз Каримовнинг бундай юқори даражадаги мусобақада кўрсатаётган ўйинига бутун дунё лол қолмоқда.

  • Имкониятлар самараси: Эрматовнинг таъкидлашича, «Янги Ўзбекистон»да яратилаётган шароитлар туфайли мана шундай ёш футболчиларнинг катта саҳнага чиқиши имкони пайдо бўлмоқда.

Жаҳон чемпионати — биз учун катта мактаб

ЎФА биринчи вице-президенти давлатимиз раҳбари томонидан футболга қаратилаётган эътиборни алоҳида эътироф этиб, бу мағлубият фожиа эмас, балки катта дарс эканини тушунтирди:

«Муҳтарам Президентимиз томонларидан барча шароитлар яратиб берилмоқда. Бизга озгина вақт керак, чунки ҳеч нарса ўз-ўзидан бўлиб қолмайди. Ушбу илк тажриба бизга нималарнинг устида ишлашимиз кераклигини ва қайси йўлдан боришимиз лозимлигини кўрсатиб бермоқда.

Мазкур Жаҳон чемпионати биз учун жуда муҳим эди ва у ўсишга эришишимиз йўлида катта мактаб вазифасини ўтаяпти. Муҳтарам Президентимиз ва халқимиз билан бир тан-у бир жон бўлиб, келажакда улкан ютуқларга албатта эришамиз».

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, раҳбарият мағлубиятдан ваҳима яратмасдан, келажак сaри тизимли ишлашда давом этиш тарафдори. Энди бор эътиборимизни гуруҳдаги сўнгги ҳал қилувчи баҳсга қаратамиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларПортугалиядан оғриқли мағлубият ва Каннаваро шаънига айтилган кескин танқидларБугун, 12:06Криштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб бердиКриштиано Роналдо тарихий натижадан сўнг Лионель Месси ҳақидаги саволга кескин жавоб бердиБугун, 11:58Файзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманФайзуллаев: Ўзбек эканимдан ва терма жамоа учун ўйнаётганимдан фахрланаманБугун, 11:30Роналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиРоналдунинг опаси хейтерларга кескин жавоб қайтардиБугун, 11:23Элдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизЭлдор Шомуродов: Йирик мағлубият учун мухлислардан узр сўраймизБугун, 11:17Рустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинРустам Ашурматов: Бешта гол ўтказишни ҳазм қилиш қийинБугун, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...