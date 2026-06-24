Равшан Эрматов Португалиядан учралган мағлубиятга муносабат билдирди
Португалиядан учралган йирик (0:5) мағлубиятдан сўнг мухлислар ва экспертлар орасида баҳслар қизиган бир вақтда, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов мазкур баҳс юзасидан ўз фикрларини ўртоқлашди. ЎФА раҳбари терма жамоамиз атрофидаги салбий муҳитни юмшатишга ҳаракат қилиб, вазиятни реал қабул қилиш лозимлигини таъкидлади.
«Ҳисоб 0:2 бўлиб турган вақтда голимиз инобатга олинганида эди...»
Равшан Эрматов учрашувдаги бурилиш нуқталаридан бири сифатида ҳакамлар томонидан инобатга олинмаган голимизни кўрсатди. Шунингдек, у терма жамоанинг ҳозирги ҳолатини тушунтириш учун қизиқарли мактаб метафорасини ишлатди:
«Ҳисоб 0:2 бўлиб турган вақтда голимиз инобатга олинганида эди... Бироз адолатсизлик бўлди, лекин бунга ҳам кўнамиз. Нима бўлган тақдирда ҳам, биз ҳозир ривожланиш босқичидамиз.
Биринчи синф ўқувчиси тўққизинчи синф боласи билан рақобатлаша оладими? Биз ҳозирча худди биринчи синфдекмиз. Буни тўғри тушунишимиз лозим. Бу гаплар ўзини оқлаш эмас, балки вазиятни реал қабул қилишдир.»
Шу билан бирга, ЎФА раҳбари келажакка катта ишонч билан қарашини ва агар тўғри йўлдан кетилса, кун келиб Португалия терма жамоаси Ўзбекистондан қўрқиб майдонга тушадиган даражага етишимизни айтиб ўтди.
Беҳруз Каримовнинг ўйинига бутун дунё лол қолмоқда
Йирик мағлубиятга қарамай, Равшан Эрматов таркибимиздаги ижобий жиҳатларга ҳам тўхталди. Айниқса, ёш истеъдод эгасининг ҳаракатлари халқаро миқёсда эътироф этилаётганини фахр билан тилга олди:
18 ёшли кашфиёт: Беҳруз Каримовнинг бундай юқори даражадаги мусобақада кўрсатаётган ўйинига бутун дунё лол қолмоқда.
Имкониятлар самараси: Эрматовнинг таъкидлашича, «Янги Ўзбекистон»да яратилаётган шароитлар туфайли мана шундай ёш футболчиларнинг катта саҳнага чиқиши имкони пайдо бўлмоқда.
Жаҳон чемпионати — биз учун катта мактаб
ЎФА биринчи вице-президенти давлатимиз раҳбари томонидан футболга қаратилаётган эътиборни алоҳида эътироф этиб, бу мағлубият фожиа эмас, балки катта дарс эканини тушунтирди:
«Муҳтарам Президентимиз томонларидан барча шароитлар яратиб берилмоқда. Бизга озгина вақт керак, чунки ҳеч нарса ўз-ўзидан бўлиб қолмайди. Ушбу илк тажриба бизга нималарнинг устида ишлашимиз кераклигини ва қайси йўлдан боришимиз лозимлигини кўрсатиб бермоқда.
Мазкур Жаҳон чемпионати биз учун жуда муҳим эди ва у ўсишга эришишимиз йўлида катта мактаб вазифасини ўтаяпти. Муҳтарам Президентимиз ва халқимиз билан бир тан-у бир жон бўлиб, келажакда улкан ютуқларга албатта эришамиз».
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, раҳбарият мағлубиятдан ваҳима яратмасдан, келажак сaри тизимли ишлашда давом этиш тарафдори. Энди бор эътиборимизни гуруҳдаги сўнгги ҳал қилувчи баҳсга қаратамиз!
…