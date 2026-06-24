Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятлар

·28·Техно
Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятлар

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўз экотизимидаги муҳим бўшлиқни тўлдириб, компания тарихидаги илк тармоқ маълумотлар омбори — Xiaomi Смарт Стораге қурилмасини расман эълон қилди. Компания раҳбари Лу Вейбинг ушбу янгиликни бренд экотизимининг янги ва стратегик аъзоси сифатида таништирди. Қурилма уй шароитида шахсий булутли тизим яратиш ва барча гаджетлардаги маълумотларни марказлаштирилган ҳолда сақлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Xiaomi Малл ва Xiaomi Ёупин краудфандинг платформаларида ушбу қурилмага олдиндан буюртма бериш жараёни бошланган. Xiaomi Смарт Стораге фойдаланувчиларга нафақат катта ҳажмдаги файлларни сақлаш, балки компаниянинг бошқа ақлли қурилмалари билан узвий интеграцияни ҳам вада қилмоқда. Бу, айниқса, кўп миқдорда фото ва видео контент яратувчи фойдаланувчилар учун қулай ечим бўлиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва сиғим

Янги NAS қурилмаси турли эҳтиёжлар учун бир нечта модификацияларда таклиф этилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, қурилманинг нархлари унинг хотира сиғимига қараб қуйидагича белгиланган:

  • 4 TB ҳажмли версия — 340 доллар;
  • 8 TB ҳажмли версия — 425 доллар;
  • 16 TB ҳажмли версия — 690 доллар.
Қурилманинг асосий устунликларидан бири унинг универсал форматларни қўллаб-қувватлашидир. Маълум қилинишича, Xiaomi Смарт Стораге 2,5 дюймли ҳамда 3,5 дюймли SATA қаттиқ дискларини (HDD) қабул қила олади. Бу фойдаланувчиларга келажакда хотирани мустақил равишда янгилаш ёки кенгайтириш имконини беради.

Кросс-платформали интеграция

Xiaomi ўзининг янги маҳсулотини барча оммабоп операцион тизимлар билан мослаштирган. Қурилма Android, iOS, Windows, macOS ва ҳатто Линух тизимларида ишловчи гаджетлар билан тўлиқ интеграциялашади. Бу эса уй тармоғидаги iPhone, MacBook ёки Windows компьютерларидан туриб файлларга бирдек тезкор киришни таъминлайди.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, ушбу маҳсулотнинг бозордаги дебюти Xiaomi 15 Ultra (баъзи манбаларда 17 Ultra деб кўрсатилган) флагман смартфони тақдимоти билан бир вақтга тўғри келмоқда. Бу стратегия фойдаланувчиларга юқори сифатли 8К видео ва РАВ форматдаги суратларни тўғридан-тўғри уй омборига юклаш имконини беришга қаратилган.

Ўзбекистон бозорида Xiaomi маҳсулотларининг оммавийлигини ҳисобга олсак, Xiaomi Смарт Стораге маҳаллий фойдаланувчилар, айниқса, хорижий булутли хизматларга (масалан, Google Drive ёки iCloud) ойлик обуна тўлашни истамайдиганлар учун ажойиб муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқиш санаси очиқланмаган бўлса-да, унинг техник хусусиятлари рақобатчилардан қолишмаслиги кўриниб турибди.

XiaomiNASСмарт СторагеТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиRedmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиБугун, 11:52“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24SpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиSpaceXAI сунъий интеллект лойиҳалари учун дунёдаги энг йирик сув тозалаш иншоотини қурадиБугун, 10:54NASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиNASA ва Boeing муаммолар гирдобида: Старлинер кемасининг парвози яна ортга сурилдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди