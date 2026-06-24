Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятлар
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўз экотизимидаги муҳим бўшлиқни тўлдириб, компания тарихидаги илк тармоқ маълумотлар омбори — Xiaomi Смарт Стораге қурилмасини расман эълон қилди. Компания раҳбари Лу Вейбинг ушбу янгиликни бренд экотизимининг янги ва стратегик аъзоси сифатида таништирди. Қурилма уй шароитида шахсий булутли тизим яратиш ва барча гаджетлардаги маълумотларни марказлаштирилган ҳолда сақлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда Xiaomi Малл ва Xiaomi Ёупин краудфандинг платформаларида ушбу қурилмага олдиндан буюртма бериш жараёни бошланган. Xiaomi Смарт Стораге фойдаланувчиларга нафақат катта ҳажмдаги файлларни сақлаш, балки компаниянинг бошқа ақлли қурилмалари билан узвий интеграцияни ҳам вада қилмоқда. Бу, айниқса, кўп миқдорда фото ва видео контент яратувчи фойдаланувчилар учун қулай ечим бўлиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва сиғимЯнги NAS қурилмаси турли эҳтиёжлар учун бир нечта модификацияларда таклиф этилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, қурилманинг нархлари унинг хотира сиғимига қараб қуйидагича белгиланган:
- 4 TB ҳажмли версия — 340 доллар;
- 8 TB ҳажмли версия — 425 доллар;
- 16 TB ҳажмли версия — 690 доллар.
Кросс-платформали интеграцияXiaomi ўзининг янги маҳсулотини барча оммабоп операцион тизимлар билан мослаштирган. Қурилма Android, iOS, Windows, macOS ва ҳатто Линух тизимларида ишловчи гаджетлар билан тўлиқ интеграциялашади. Бу эса уй тармоғидаги iPhone, MacBook ёки Windows компьютерларидан туриб файлларга бирдек тезкор киришни таъминлайди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, ушбу маҳсулотнинг бозордаги дебюти Xiaomi 15 Ultra (баъзи манбаларда 17 Ultra деб кўрсатилган) флагман смартфони тақдимоти билан бир вақтга тўғри келмоқда. Бу стратегия фойдаланувчиларга юқори сифатли 8К видео ва РАВ форматдаги суратларни тўғридан-тўғри уй омборига юклаш имконини беришга қаратилган.
Ўзбекистон бозорида Xiaomi маҳсулотларининг оммавийлигини ҳисобга олсак, Xiaomi Смарт Стораге маҳаллий фойдаланувчилар, айниқса, хорижий булутли хизматларга (масалан, Google Drive ёки iCloud) ойлик обуна тўлашни истамайдиганлар учун ажойиб муқобил бўлиши мумкин. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорга чиқиш санаси очиқланмаган бўлса-да, унинг техник хусусиятлари рақобатчилардан қолишмаслиги кўриниб турибди.
…