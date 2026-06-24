Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"

·25·Спорт
Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"

Англия терма жамоасининг ёш юлдузи Жуд Беллингем 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги Ганага қарши баҳсдан (0:0) сўнг ўз ўйинига танқидий баҳо берди. Реал Мадрид ярим ҳимоячиси учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилган бўлса-да, бу совринни рақиб жамоа ҳимоячиларидан бири олиши адолатдан бўлишини таъкидлади. Бостон шаҳрида ўтган баҳсда инглизлар Гана мудофаасини ёриб ўтишда жиддий қийинчиликка дуч келишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси собиқ Реал Мадрид устози Карлуш Кейруш томонидан шакллантирилган тартибли ҳимоя чизиғини енгиб ўта олмади. Беллингэм ўйиндан кейинги интервюсида ўзига берилган индивидуал мукофотни рад этиб, кутилмаган даражада самимий фикр билдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи ўзини бу эътирофга муносиб кўрмаган.

"Ростини айтсам, мен бунга лойиқ эмасдим. соврин жуда яхши ҳимояланган Гана вакилларидан бирига берилиши керак эди. Ўйинга киришиб кетиш қийин бўлди, овоз берганларга миннатдорчилик билдираман, лекин рақиблар бугун ажойиб ҳаракат қилишди", — дея таъкидлади 22 ёшли ярим ҳимоячи.

Тарихий рекорд ва "иккинчи ўйин иситмаси"

Гарчи ўйин кутилган натижани бермаган бўлса-да, ушбу учрашув Беллингэм учун шахсий кўрсаткичлар борасида тарихий аҳамиятга эга бўлди. У 22 ёшу 359 кунлигида Англия терма жамоаси сафида 50-учрашувини ўтказган энг ёш футболчига айланди. Шу тариқа, у афсонавий Уэйн Руни томонидан ўрнатилган рекордни янгилашга муваффақ бўлди.

Бироқ, Беллингэм шахсий ютуқлардан кўра жамоавий натижа муҳимлигини қайд этди. У Англиянинг йирик турнирлардаги "иккинчи ўйин иситмаси" анъанасини ҳам тилга олди. Маълумот учун, инглизлар кетма-кет тўртта йирик мусобақанинг иккинчи турида дуранг қайд этишмоқда. Бу серия Евро-2020 доирасидаги Шотландияга қарши баҳсдан буён давом этиб келмоқда.

Учрашув давомида ҳиссиётлар ҳам жўш урди. Танаффус пайтида Беллингэм ва Гана устози Карлуш Кейруш ўртасида кичик тўқнашув юз берди. Кейруш футболчининг Жероме Опокуга нисбатан ишлатган қўполфолидан норози бўлган. Ўйиндан кейин мураббий бу вазиятни шунчаки профессионал ҳиссиётлар экани ва футбол "туксидода рақс тушадиганлар учун эмас, балки жасур инсонлар учун" эканини айтиб ўтди.

Англия терма жамоасининг ҳужум чизиғи ҳам бу оқшомда ўзини кўрсата олмади. Жамоа сардори Гарри Кейн дарвозабон Бенжамин Асарени деярли безовта қила олмади. Айниқса, ўйин якунида Кейннинг бўш қолган дарвозага гол ура олмагани инглизларнинг ҳужумдаги муаммоларини яққол кўрсатиб берди. Эндиликда Тухел шогирдлари кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун гуруҳдаги сўнгги баҳсда бор кучларини ишга солишларига тўғри келади.

АнглияЖуде БеллингэмЖаҳон ЧемпионатиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 13:25Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 13:14Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаАнглия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаБугун, 13:12Колумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирдиКолумбия муддатидан олдин плей-оффга чиқди: Даниел Муноз жамоасига ғалаба келтирдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...