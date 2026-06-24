Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айланди

·33·Спорт
Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айланди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферни амалга ошириб, барча даврларнинг янги рекордини ўрнатди. Мадридликлар Швециянинг БК Ҳаккен жамоасидан 19 ёшли ҳужумчи Фелисиа Счродерни ўз сафига қўшиб олди. Ушбу келишув нафақат молиявий кўрсаткичлари, балки Реал Мадриднинг Европа аёллар футболидаги гегемонликка интилиши сифатида ҳам катта аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Фелисиа Счродер учун курашда Реал Мадрид Европанинг деярли барча гигантларини ортда қолдирди. Дастлаб Англиянинг Челси клуби швециялик иқтидор учун 1,2 миллион фунт стерлинг (тахминан 1,6 миллион доллар) таклиф қилган эди. Бироқ, якунда Мадрид клуби ушбу пойгада ғолиб чиқди ва аёллар футболи учун мисли кўрилмаган маблағ эвазига келишувни якунлади. Швециялик "гол-машина" эндиликда "қироллик клуби"нинг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.

Европа гигантлари нигоҳидаги иқтидор

Счродернинг трансфери тасодифий эмас. Сўнгги йилларда у нафақат Швецияда, балки бутун қитъада энг истиқболли футболчилардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Sportбладет нашри маълумотларига кўра, футболчига Барселона, Лион, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус ва Манчестер Юнайтед каби клублар жиддий қизиқиш билдирган. Ҳатто АҚШнинг НВСЛ лигаси вакиллари ҳам уни ўз сафига чорлаган эди.

Фелисиа Счродернинг профессионал фаолияти шиддат билан ривожланди. 2023-йилда, ҳали 16 ёшга тўлмасдан БК Ҳаккен билан шартнома имзолаган ҳужумчи, дебют ўйинидаёқ гол уришга муваффақ бўлган. 2024-йилги мавсумда у 24 ўйинда 12 та гол урган бўлса, 2025-йилга келиб ҳақиқий портлаш содир этди. Ўша мавсумда у 26 та учрашувда майдонга тушиб, 30 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди ва жамоасининг Швеция чемпиони бўлишига улкан ҳисса қўшди.

Реал Мадриднинг янги стратегияси

2020-йилда ташкил этилган Реал Мадрид аёллар жамоаси шу пайтгача Барселона каби грандлар соясида қолиб келаётган эди. Клуб раҳбарияти Счродерни сотиб олиш орқали бу бўшлиқни тўлдиришни ва Чемпионлар лигасида ҳамда ички чемпионатда совринлар учун курашишни мақсад қилган. Ушбу трансфер Мадрид клубининг аёллар футболига бўлган муносабати тубдан ўзгарганини ва улар энг юқори чўққиларни кўзлаётганини англатади.

Счродер нафақат клуб даражасида, балки Швеция терма жамоаси тизимида ҳам ўзини кўрсатиб келмоқда. Турли ёшдаги терма жамоаларда 28 ўйинда 19 та гол урган ҳужумчи, 2025-йилнинг май ойида миллий терма жамоага чақирилди ва ҳозирда Тонй Густавссон бошчилигидаги жамоанинг доимий аъзоси ҳисобланади. Унинг жисмоний ҳолати, дарвозани ҳис қилиш қобилияти ва ёш бўлишига қарамай совуққонлиги уни дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиларидан бири бўлишига замин яратмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Фелисиа Счродернинг Реал Мадридга ўтиши аёллар футболи бозоридаги нархларнинг кескин кўтарилишига сабаб бўлади. Эндиликда топ-клублар энг иқтидорли ёш футболчилар учун миллионлаб доллар сарфлашга тайёр эканликларини намойиш этишди. Бу эса аёллар футболининг тижорий жозибадорлиги ва профессионал даражаси янги босқичга чиққанидан далолат беради.

Реал МадридФелисиа СчродерТрансферАёллар ФутболиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Бугун, 13:57Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 13:25Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 13:14Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаАнглия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...