Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ берди

·0·Ўзбекистон
Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ берди

Ўзбекистонда банклар томонидан солиқ органларига ахборот тақдим этиш тартибига оид қарор лойиҳаси кенг муҳокамаларга сабаб бўлгач, Солиқ қўмитаси унинг ҳуқуқий асослари ва амалий аҳамияти бўйича расмий тушунтириш берди.

Лойиҳада “Банк-солиқ” ахборот алмашиш махсус модулини ишлаб чиқиш ва жорий этиш таклиф этилган. Унга кўра, агар жисмоний шахснинг бир банк картасига бир ой давомида бошқа шахсларнинг карталари ёки электрон ҳамёнларидан БҲМнинг 500 бараварига (ҳозирги кунда 206 миллион сўм) тенг ёки ундан ортиқ маблағ келиб тушса, банк бу ҳақда Солиқ қўмитасига маълумот тақдим этади.

Қўмита таъкидлашича, айрим нашрларда ушбу ташаббус фуқароларнинг омонатлари билан боғлиқ тарзда талқин қилинган бўлса-да, бу ҳужжатнинг асл мазмунини тўлиқ акс эттирмайди. Лойиҳанинг асосий мақсади банклар ва солиқ органлари ўртасида ахборот алмашишнинг ягона қоидаларини белгилашдан иборат.

Шунингдек, мазкур лойиҳа солиқ органларига янги ваколатлар бермайди, банк сирини бекор қилмайди ва фуқаролар ҳамда тадбиркорларнинг ҳисобварақларига эркин кириш имкониятини назарда тутмайди. Банклар маълумотларни фақат қонунчиликда белгиланган ҳолатлардагина тақдим этиши мумкин.

Қўмита маълум қилишича, бу ваколатлар Солиқ кодексининг 134-моддасида белгиланган. Бундан ташқари, “Банк сири тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, солиқ солиш масалалари бўйича маълумотлар давлат солиқ хизмати органларига белгиланган тартибда тақдим этилиши мумкин. Олинган маълумотлар солиқ сири ҳисобланиб, уларни ошкор қилиш ёки учинчи шахсларга бериш қонун билан тақиқланган.

Таъкидланишича, бундай ахборот алмашиш тизимлари халқаро амалиётда, жумладан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти мамлакатларида ҳам қўлланилади. Ўзбекистон ҳам Солиқ мақсадларида шаффофлик ва ахборот алмашинуви бўйича глобал форумга қўшилган бўлиб, бу соҳада аниқ ва шаффоф қоидаларни жорий этишни талаб қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиТошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиБугун, 09:35Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиШавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиКеча, 19:50Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиЎзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиКеча, 19:27Давлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаДавлат университетларида стипендия миқдори оширилмоқдаКеча, 18:21Маҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиМаҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтириладиКеча, 17:41Мактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинМактаб ва шифохоналар яқинидаги АЁҚШлар хавфсиз ҳудудларга кўчирилиши мумкинКеча, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин