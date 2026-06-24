Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомда

·21·Спорт
Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомда

Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухел Жаҳон чемпионати доирасида Ганага қарши кечган нурсиз дурангдан сўнг жамоа сардори Гарри Кейнни ҳимоя қилиб чиқди. Фохбороугҳда ўтган баҳсда инглизлар тўпга эгалик қилиш бўйича улкан устунликка (80 фоиз) эга бўлишса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўта олишмади. Мазкур учрашувда Кейн ўз фаолиятидаги энг ёмон кўрсаткичлардан бирини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Opta статистик маълумотларига кўра, Бавария ҳужумчиси Гана билан ўйинда 90 дақиқа давомида бор-йўғи 19 марта тўпга тегган. Бу Гарри Кейн учун йирик турнирларда тўлиқ ўйнаган ўйинлари орасидаги энг паст кўрсаткичдир. Шунга қарамай, Томас Тухел матбуот анжуманида ҳужумчига бўлган ишончи комил эканини ва унга боғланиб қолиш табиий ҳолат эканини таъкидлади.

Юлдузларга боғлиқлик ва тактик қийинчиликлар

"Аргентина терма жамоаси Лионель Месси ёки Франция Килиан Мбаппе хизматларига ҳаддан ташқари боғланиб қолмаганми? Бу шунчаки футболнинг бир қисми. Улар дунё даражасидаги ўйинчилар ва одатда ўз вазифаларини бажаришади. Биз Гаррига таянамиз, чунки у масъулиятни яхши кўради ва уни ўз зиммасига олади", — дея Тухелнинг сўзларидан иқтибос келтирмоқда ixbt.com нашри.

Мураббийнинг тушунтиришича, Гана терма жамоасининг Карлос Қуеироз томонидан шакллантирилган зич ҳимояси Кейнга бўш майдон қолдирмаган. Тухел майдон марказидаги торлик ва рақибнинг „автобус“ услубидаги ҳимояси сабабли ҳужумчи тўп билан кам учрашганини қайд этди. Ўйин якунида Кейнда гол уриш учун битта қулай имконият бўлган бўлса-да, у дарвозадан юқори зарба берди.

Нега захира ҳужумчилари туширилмади?

Ўйин давомида Англия терма жамоаси гол уришга қийналаётган бир пайтда, мухлислар ва экспертлар орасида Кейнни янги куч — Айвен Тоуни ёки Оллие Ваткинс билан алмаштириш кераклиги ҳақида фикрлар пайдо бўлди. Бироқ немис мутахассиси бу таклифни кескин рад этди. Тухел ҳатто ҳисоб 0:0 бўлиб турган вазиятда ҳам асосий тўпурарни майдондан олиш мантиқсиз эканини билдирди.

"Ўйин „тиқилиб“ қолган ва ҳисоб 0:0 бўлиб турганда Гарри Кейнни алмаштириш? Йўқ, бу имконсиз", — дея қисқа жавоб берди мураббий. Гарчи Букайо Сака ва Маркус Рэшфорд захирадан майдонга туширилган бўлса-да, соф ҳужумчилар ўйин охиригача ўтиришга мажбур бўлишди.

Англия терма жамоасининг кейинги рақиби Панама бўлади. Томас Тухел бу баҳсда таркибда ротация қилиниши ёки йўқлиги ҳақида аниқ маълумотга эга эмаслигини айтди. Ҳозирча жамоа сардори атрофидаги танқидлар давом этмоқда, бироқ мураббийнинг позицияси ўзгармас бўлиб қолмоқда: Кейн жамоанинг ўзгармас етакчиси ва асосий қуроли ҳисобланади.

АнглияТомас ТухелГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиЗлатан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиБугун, 16:11Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 16:11Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиЛионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиБугун, 15:17Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаЧелси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлидаБугун, 15:15Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиАёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 14:35Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...