Исроил Эронга минглаб Starlink қурилмаларини яширин олиб киргани ростми?
Исроилнинг собиқ бош вазири Нафтали Беннет Эрон билан боғлиқ махфий операция ҳақида кутилмаган баёнот берди.
Унинг айтишича, 2021–2022 йилларда Эрон ичида интернет алоқасини сақлаб қолиш ва ҳукуматга қарши намойишчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида ўн минглаб Starlink қурилмаларини сотиб олиш ва мамлакатга яширинча олиб кириш ташаббуси бошланган.
Беннетнинг таъкидлашича, ушбу қурилмалар намойишчиларга интернет орқали ўзаро алоқа қилиш, ҳаракатларини мувофиқлаштириш ва ахборот алмашиш имконини бериши керак эди.
Собиқ бош вазирнинг фикрича, лойиҳа тўлиқ амалга оширилганида, Эрон ичидаги мухолифат имкониятлари сезиларли даражада кенгайган бўларди.
“Афсуски, амалдаги ҳукумат бу ташаббусни охирига етказмади. Намойишлар бошланган пайтда зарур инфратузилма мавжуд эмас эди”, — дея баёнот берди Беннет.
Ҳозирча Исроил ҳукумати ушбу даъволар юзасидан расмий изоҳ бермаган.
…