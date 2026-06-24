NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқда

·25·Техно
NVIDIA чиплари Хитойнинг «қора бозори»да икки баравар қимматга сотилмоқда

АҚШ томонидан ўрнатилган қатъий экспорт чекловларига қарамай, Хитой технология гигантлари сунъий интеллект (AI) тизимларини ривожлантириш учун NVIDIA чипларини ноқонуний йўллар билан сотиб олишда давом этмоқда. Финансиал Times нашрининг хабар беришича, бугунги кунда Хитойнинг яширин бозорларида NVIDIA чиплари билан жиҳозланган серверларнинг нархи АҚШдаги расмий нархлардан икки баравар юқори кўрсаткичга етган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, NVIDIA компаниясининг энг сўнгги Б300 архитектурасига асосланган серверлари ноқонуний каналлар орқали тахминан 7 миллион юан (ёки 1 миллион доллар) атрофида баҳоланмоқда. Таққослаш учун, худди шу маҳсулотлар АҚШнинг қонуний етказиб бериш занжирларида икки баравар арзонроқдир. Бу ҳолат Хитойда юқори унумдорликка эга ҳисоблаш қувватларига бўлган дефицит нақадар ўткир эканини кўрсатади.

Санкциялар ва нархларнинг кескин кўтарилиши

Жорий йилнинг май ойи охирида АҚШ Савдо вазирлиги томонидан жорий этилган янги тартиб-қоидалар вазиятни янада мураккаблаштирди. Ушбу чекловлар илгари мавжуд бўлган айланма йўлларни, жумладан, Blackwell ва Rubin каби илғор чипларнинг хорижий тузилмалар орқали Хитойга кириб боришини деярли тўхтатиб қўйди. Натижада, маҳсулот етказиб бериш хавфи ортиши билан бирга, уларнинг нархи ҳам осмон қадар кўтарилди.

Экспертларнинг ҳисоб-китобларига кўра, фақатгина 2025 йилнинг ўзида Хитойга 1 миллиард долларлик NVIDIA чиплари контрабанда йўли билан олиб кирилиши мумкин. Гарчи янги тақиқлар оқимни бутунлай тўхтата олмаган бўлса-да, логистика занжирларини сезиларли даражада қийинлаштирган. Шунга қарамай, Хитой компаниялари сунъий интеллект пойгасида ортда қолмаслик учун ҳар қандай нархда бўлса ҳам ушбу чипларни сотиб олишга тайёр.

Маҳаллий ишлаб чиқаришга интилиш

NVIDIA маҳсулотлари сунъий интеллект моделларини ўқитишда жаҳон стандарти бўлиб қолаётган бир пайтда, Хитой ҳукумати ва хусусий сектори ўзининг яримўтказгичлар саноатини ривожлантиришга катта маблағ йўналтирмоқда. Мақсад — АҚШ технологияларига бўлган қарамликни камайтириш ва ташқи чекловлардан ҳимояланишдир.

Масалан, Nio компанияси вице-президенти Ма Линнинг таъкидлашича, компания бир неча йилдан бери NVIDIA чипларидан фойдаланиб келмоқда ва йиллик харидлар ҳажми 300 миллион долларга етган. Бироқ, доимий чекловлар ва хавфлар туфайли Nio ўзининг шахсий чипларини яратишга қарор қилган. Бу каби тенденция Хитойнинг бошқа технологик корпорацияларида ҳам кузатилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA чиплари атрофидаги «қора бозор»нинг гуллаб-яшнаши глобал технологик қарама-қаршиликнинг яққол намунасидир. Хитойлик ишлаб чиқувчилар учун ушбу чиплар нафақат техника, балки келажакдаги рақобатбардошликни таъминловчи стратегик ресурсга айланган. Шу сабабли, нархларнинг икки баравар ошиши ҳам уларни тўхтата олмаётгани кўринади.

NVIDIAХитойСунъий IntelлектСанкцияларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Квант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаКвант физикаси инқилоби: Қора туйнуклар сири торлар назарияси орқали ечилмоқдаБугун, 16:58Смартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаСмартфонлар оламида инқилоб: Хитойда 14 000 мА/соат сиғимли аккумулятор тайёрланмоқдаБугун, 15:55Коинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиКоинот пойгасида янги босқич: Пегасус ХЛ қайтиши ва SpaceXнинг рекорд ҳафтасиБугун, 15:20Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиҲиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиБугун, 14:25Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиTelegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтдиБугун, 13:56Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди