Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез Жахон чемпионати доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсдан сўнг жамоа сардори Криштиано Роналдо ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Мураббий 5:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган учрашувда дубл қайд этган 41 ёшли ҳужумчини ҳақиқий етакчи ва профессионал деб атади. Бу ғалаба португалияликлар учун турнирнинг биринчи туридаги муваффақиятсизликдан сўнг ўзига хос реабилитация вазифасини ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳ босқичининг илк турида Конго ДР билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг, Португалия терма жамоаси ва шахсан Криштиано Роналдо қаттиқ танқидлар остида қолган эди. Кўплаб экспертлар ва мухлислар фахрий ҳужумчининг асосий таркибдаги ўрнини шубҳа остига қўйишди. Бироқ Ўзбекистон билан ўйиндаги ишончли ғалаба ва Роналдонинг самарадорлиги барча саволларга жавоб бўлди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Роберто Мартинез жамоа атрофидаги салбий муҳитга қарамай, футболчиларнинг руҳий ҳолатини юқори баҳолаган. «Бу жуда оғир ҳафта бўлди, жамоа атрофида адолатсиз шов-шувлар кўпайди. Биз Конго ДРга қарши ўйинда кутилган натижага эриша олмаганимиздан сўнг, кўплаб ёлғон хабарлар ва ғаразли фикрлар пайдо бўлди. Бундай вазиятда баҳона қидириш осон, лекин менинг футболчиларим бор эътиборини ўйинга қаратишди», — дейди мураббий.
Роналдо — жамоанинг таянчиМартинезнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг майдондаги роли фақат голлар уриш билан чекланиб қолмайди. Унинг тажрибаси ва интизоми ёш футболчилар учун мотивация манбаи бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбекистон билан ўйинда у нафақат иккита гол урди, балки жамоадошлари учун бўш ҳудудлар яратишда ва ҳужум чизиғида тартибни сақлашда фаол иштирок этди.
«Криштиано ўзи назорат қила оладиган жиҳатларга эътибор қаратди ва ўз тажрибасидан унумли фойдаланди. У олтинчи марта Жаҳон чемпионатида қатнашаётган тирик афсона бўлиш билан бирга, терма жамоанинг ҳақиқий сардоридир. Унинг миллий либосда тўп суришга бўлган муносабати барчага намуна бўлиши керак. Мен у учун жуда хурсандман, у бу эътирофга муносиб», — дея қўшимча қилди Роберто Мартинез.
Шунингдек, мураббий Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги ўн йиллик рақобат ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, бу икки буюк футболчи бир-бирларини ривожланишга ундаб, футбол тарихини бутунлай ўзгартириб юборишган. Ҳозирда Португалия терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Колумбияга қарши кечадиган муҳим баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Мартинез сардорнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш учун унинг майдондаги дақиқаларини эҳтиёткорлик билан бошқаришда давом этишини маълум қилди.
…