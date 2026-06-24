Ўзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқаради

·0·Спорт
Ўзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқаради

Жаҳон чемпионатидаги тарихий юришини муносиб якунлаш, майдонда бор кучини бериб, мухлислар учун ғалаба қозонишга шайланаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги, 3-турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.

ФИФА ушбу учрашувни бошқариб борадиган ҳакамлар бригадаси номини эълон қилди. Унга кўра, Атлантадаги баҳс Европа футболи юлдузларига дарс берган тажрибали немис ҳакамига топширилди.

Майдонда немисча тартиб: Бош ҳакам — Феликс Свайер!

Учрашув бош ҳаками сифатида германиялик Феликс Свайер фаолият юритади. Свайер футбол оламида жуда катта обрўга эга ва ФИФАнинг энг ишончли рефериларидан бири ҳисобланади.

Мухлислар уни Европа чемпионатлари (Евро), Чемпионлар лигасининг энг шиддатли баҳслари ҳамда Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги принципиал ўйинлардан яхши танишади. Демак, майдонда ўйин тизгинини ушлаб туриш ва адолатни таъминлаш борасида муаммо бўлмайди.

Тўлиқ ҳакамлар бригадаси билан танишинг:

Майдонда Феликс Свайерга Германия ва Испаниядан келган тажрибали ҳамкасблари ёрдам беришади:

  • Бош ҳакам: Феликс Свайер (Германия)

  • Қанот ҳакамлари: Роберт Кемптер ва Кристиан Диц (Германия)

  • Тўртинчи расмий ҳакам: Алехандро Эрнандес (Испания)

  • Захира ҳаками: Диего Санчес (Испания)

Учрашув қаерда ва қачон бўлиб ўтади?

Ўзбекистон ва Конго ДР терма жамоалари ўртасидаги гуруҳ босқичининг сўнгги аккорди АҚШ заминида янграйди.

Манзил: АҚШ, Атланта шаҳри, муҳташам «Атланта Стедиум»

Дақиқалар яқинлашмоқда: 28 июнь

Эслатиб ўтамиз, ушбу ўйин Ўзбекистон миллий жамоаси учун ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги якуний учрашув бўлади. Дастлабки омадсизликлардан сўнг, йигитларимиз ушбу баҳсда бор маҳоратларини кўрсатиб, мусобақа билан бошни баланд кўтарган ҳолда хайрлашишади деб ишонамиз. Олға, йигитлар!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 19:03Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Бугун, 18:56Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Бугун, 18:51Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Бугун, 18:43Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиНеймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиБугун, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...