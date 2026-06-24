Ўзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқаради
Жаҳон чемпионатидаги тарихий юришини муносиб якунлаш, майдонда бор кучини бериб, мухлислар учун ғалаба қозонишга шайланаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси гуруҳ босқичининг сўнгги, 3-турида Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.
ФИФА ушбу учрашувни бошқариб борадиган ҳакамлар бригадаси номини эълон қилди. Унга кўра, Атлантадаги баҳс Европа футболи юлдузларига дарс берган тажрибали немис ҳакамига топширилди.
Майдонда немисча тартиб: Бош ҳакам — Феликс Свайер!
Учрашув бош ҳаками сифатида германиялик Феликс Свайер фаолият юритади. Свайер футбол оламида жуда катта обрўга эга ва ФИФАнинг энг ишончли рефериларидан бири ҳисобланади.
Мухлислар уни Европа чемпионатлари (Евро), Чемпионлар лигасининг энг шиддатли баҳслари ҳамда Жаҳон чемпионати саралаш босқичидаги принципиал ўйинлардан яхши танишади. Демак, майдонда ўйин тизгинини ушлаб туриш ва адолатни таъминлаш борасида муаммо бўлмайди.
Тўлиқ ҳакамлар бригадаси билан танишинг:
Майдонда Феликс Свайерга Германия ва Испаниядан келган тажрибали ҳамкасблари ёрдам беришади:
Бош ҳакам: Феликс Свайер (Германия)
Қанот ҳакамлари: Роберт Кемптер ва Кристиан Диц (Германия)
Тўртинчи расмий ҳакам: Алехандро Эрнандес (Испания)
Захира ҳаками: Диего Санчес (Испания)
Учрашув қаерда ва қачон бўлиб ўтади?
Ўзбекистон ва Конго ДР терма жамоалари ўртасидаги гуруҳ босқичининг сўнгги аккорди АҚШ заминида янграйди.
Манзил: АҚШ, Атланта шаҳри, муҳташам «Атланта Стедиум»
Дақиқалар яқинлашмоқда: 28 июнь
Эслатиб ўтамиз, ушбу ўйин Ўзбекистон миллий жамоаси учун ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги якуний учрашув бўлади. Дастлабки омадсизликлардан сўнг, йигитларимиз ушбу баҳсда бор маҳоратларини кўрсатиб, мусобақа билан бошни баланд кўтарган ҳолда хайрлашишади деб ишонамиз. Олға, йигитлар!
…