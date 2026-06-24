Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқда
АҚШнинг нуфузли инвестиция компанияларидан бири бўлган Валор Эқуитй Партнерс ўзининг навбатдаги — Фунд ВИИ деб номланган йирик жамғармаси учун маблағ тўплашни бошлади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ушбу фонд орқали камида 2,5 миллиард доллар миқдорида капитал жалб қилишни мақсад қилган. Бу қадам технология оламида йирик ўзгаришлар ва стратегик инвестициялар даври давом этаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги жамғарманинг энг эътиборли жиҳати шундаки, ундаги маблағларнинг муайян қисми аллақачон Elon Musk асос солган SpaceX компаниясига йўналтирилиши белгилаб қўйилган. Валор Эқуитй Партнерс ва унинг асосчиси Антонио Грасиас узоқ йиллардан буён Elon Muskнинг энг яқин ҳамкорлари ва тарафдорлари саналади. Ҳозирги вақтда мазкур инвестиция фирмаси SpaceX акцияларининг тахминан 4 фоизига эгалик қилади.
Стратегик йўналишлар ва асосий инвестицияларГарчи Фунд ВИИ жамғармасининг аниқ стратегияси тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, компаниянинг ўтмишдаги фаолияти унинг келажакдаги режалари ҳақида тасаввур беради. Валор Эқуитй Партнерс одатда компанияларни кенгайтириш ва ўсиш босқичида қўллаб-қувватлашга ихтисослашган. Улар нафақат коинот технологиялари, балки бошқа муҳим соҳаларга ҳам пул тикиб келмоқда.
Компания шу пайтгача ҳарбий технологиялар ишлаб чиқарувчи Андурил ҳамда яқинда биржага чиққан машҳур Reddit ижтимоий платформасига ҳам йирик сармоялар киритган. Бу каби лойиҳалар Валор Эқуитй Партнерс юқори технологияли ва инновацион бизнес моделларга катта қизиқиш билдираётганини тасдиқлайди.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, компания 2024-йилда ўзининг Фунд ВИ жамғармасини 2,35 миллиард доллар билан якунлаган эди. Янги фонднинг ҳажми аввалгисидан каттароқ экани инвесторларнинг ушбу фирмага бўлган ишончи юқорилигини кўрсатади. Валор Эқуитй Партнерс асосан операцион ўсиш босқичидаги стартапларга кўмак беришни ўзининг асосий вазифаси деб билади.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун бу каби янгиликлар глобал бозордаги капитал ҳаракатини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. SpaceX каби гигантларнинг барқарор молиялаштирилиши коинот саноатидаги рақобатни янада кучайтиради ва янги технологик ютуқларга йўл очади. Валор Эқуитй Партнерс каби ўйинчиларнинг фаоллиги эса венчур капитали бозорида ўсиш суръатлари сақланиб қолаётганини англатади.
…