Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқда

·28·Техно
Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқда

АҚШнинг нуфузли инвестиция компанияларидан бири бўлган Валор Эқуитй Партнерс ўзининг навбатдаги — Фунд ВИИ деб номланган йирик жамғармаси учун маблағ тўплашни бошлади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ушбу фонд орқали камида 2,5 миллиард доллар миқдорида капитал жалб қилишни мақсад қилган. Бу қадам технология оламида йирик ўзгаришлар ва стратегик инвестициялар даври давом этаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги жамғарманинг энг эътиборли жиҳати шундаки, ундаги маблағларнинг муайян қисми аллақачон Elon Musk асос солган SpaceX компаниясига йўналтирилиши белгилаб қўйилган. Валор Эқуитй Партнерс ва унинг асосчиси Антонио Грасиас узоқ йиллардан буён Elon Muskнинг энг яқин ҳамкорлари ва тарафдорлари саналади. Ҳозирги вақтда мазкур инвестиция фирмаси SpaceX акцияларининг тахминан 4 фоизига эгалик қилади.

Стратегик йўналишлар ва асосий инвестициялар

Гарчи Фунд ВИИ жамғармасининг аниқ стратегияси тўлиқ очиқланмаган бўлса-да, компаниянинг ўтмишдаги фаолияти унинг келажакдаги режалари ҳақида тасаввур беради. Валор Эқуитй Партнерс одатда компанияларни кенгайтириш ва ўсиш босқичида қўллаб-қувватлашга ихтисослашган. Улар нафақат коинот технологиялари, балки бошқа муҳим соҳаларга ҳам пул тикиб келмоқда.

Компания шу пайтгача ҳарбий технологиялар ишлаб чиқарувчи Андурил ҳамда яқинда биржага чиққан машҳур Reddit ижтимоий платформасига ҳам йирик сармоялар киритган. Бу каби лойиҳалар Валор Эқуитй Партнерс юқори технологияли ва инновацион бизнес моделларга катта қизиқиш билдираётганини тасдиқлайди.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, компания 2024-йилда ўзининг Фунд ВИ жамғармасини 2,35 миллиард доллар билан якунлаган эди. Янги фонднинг ҳажми аввалгисидан каттароқ экани инвесторларнинг ушбу фирмага бўлган ишончи юқорилигини кўрсатади. Валор Эқуитй Партнерс асосан операцион ўсиш босқичидаги стартапларга кўмак беришни ўзининг асосий вазифаси деб билади.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун бу каби янгиликлар глобал бозордаги капитал ҳаракатини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. SpaceX каби гигантларнинг барқарор молиялаштирилиши коинот саноатидаги рақобатни янада кучайтиради ва янги технологик ютуқларга йўл очади. Валор Эқуитй Партнерс каби ўйинчиларнинг фаоллиги эса венчур капитали бозорида ўсиш суръатлари сақланиб қолаётганини англатади.

Elon MuskSpaceXВалор Эқуитй ПартнерсИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиXiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиБугун, 19:24Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиXiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиБугун, 18:57Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастSamsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди