Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?
Мадриднинг «Реал» клубига бош мураббий бўлиб қайтган Жозе Моуриньо жамоада катта тозалаш ишларини бошлаб юборди. Таниқли инсайдер ва журналист Марио Кортехананинг хабар беришича, португалиялик мутахассис янги мавсум лойиҳасига мос келмайдиган ва келажаги мавҳум бўлган футболчилар рўйхатини шакллантирган.
«Қироллик клуби»да ҳақиқий тактик инқилоб ва таркибни янгилаш жараёни кутилмоқда. Хўш, «Махсус»нинг режаларига кимлар кирди-ю, кимлар сояда қолиб кетди?
Чап қанот ҳимоясидаги «катта тозалаш»
Моуриньога жамоанинг ҳозирги чап қанот ҳимоя чизиғи мутлақо маъқул келмаяпти. У бир йўла учта футболчини ўз режаларидан чиқариб ташлаган:
Ферлан Менди ва Фран Гарсия — янги мавсумда Моуриньо уларга ишонч билдирмоқчи эмас ва уларнинг трансферга қўйилиши эҳтимоли жуда юқори.
Алваро Каррерас — у ҳам мураббийнинг асосий режаларида йўқ, бироқ юқоридаги икки футболчига қараганда Каррераснинг Мадридда қолиш имконияти бироз баландроқ баҳоланмоқда.
Мураббий ишонмаяпти, аммо футболчилар кетишни истамаяпти
Жамоанинг айрим аъзолари Моуриньонинг ишончига кира олмаган бўлса-да, «Сантьяго Бернабеу»ни тарк этишни хаёлларига ҳам келтиришмаяпти:
Раул Асенсио: Марказий ҳимоячи португалиялик мутахассиснинг ишонч лимитидан чиқиб бўлган. Аммо футболчининг ўзи клубда қолиб, ўз позицияси учун курашмоқчи.
Эдуардо Камавинга: Франциялик юлдуз ҳам Моуриньони тўлиқ ишонтира олгани йўқ. Шунга қарамай, Камавинга жамоани алмаштириш ниятида эмас ва Мадридда ўз бахтини синаб кўрмоқчи.
Трасфер бомбалари: Чуаменига харидор бор, Вальверде эса «дахлсиз»
Ярим ҳимоя чизиғида ҳам вазият анча қизиқарли тус олмоқда.
Жамоанинг яна бир француз вакили Орелен Чуаменининг трансфери узил-кесил инкор этилмаяпти. Агар яхши таклиф тушса, клуб уни қўйиб юбориши мумкин. Айни дамда Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби Чуамени трансферига жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Бироқ, жамоада шундай футболчи борки, унинг кетиши ҳақида гап-сўз бўлиши ҳам мумкин эмас. У — Федерико Вальверде. Уругвайлик ярим ҳимоячи янги «Реал» учун мутлақо дахлсиз (неприкасаемый) футболчи деб эълон қилинган ва уни сотиш масаласи кун тартибида умуман йўқ.
Моуриньо лойиҳасида футболчиларнинг ҳозирги мақоми:
Футболчи
Позицияси
Мураббийнинг қарори / Ҳозирги ҳолати
Федерико Вальверде
Ярим ҳимоячи
Дахлсиз! Трансфери тақиқланган.
Эдуардо Камавинга
Ярим ҳимоячи
Ишонч паст, лекин футболчи кетишни истамаяпти.
Орелен Чуамени
Ярим ҳимоячи
Сотилиши мумкин. «Манчестер Юнайтед» жиддий даъвогар.
Ферлан Менди
Чап ҳимоячи
Режада йўқ, трансферга чиқарилади.
Фран Гарсия
Чап ҳимоячи
Режада йўқ, трансферга чиқарилади.
Алваро Каррерас
Чап ҳимоячи
Режада йўқ, аммо қолиш имконияти бошқалардан кўра кўпроқ.
Раул Асенсио
Марказий ҳимоячи
Ишонч йўқ, лекин клубдан кетмоқчи эмас.
«Реал Мадрид» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг талабларини қондириш ва таркибни янгилаш учун ушбу ёзги трансфер ойнасида жуда фаол бўлишни режалаштирган. Кўрамиз, «Махсус» ўзи истаган чемпионлик таркибини йиға олармикин?
…