Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?

·0·Спорт
Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?

Мадриднинг «Реал» клубига бош мураббий бўлиб қайтган Жозе Моуриньо жамоада катта тозалаш ишларини бошлаб юборди. Таниқли инсайдер ва журналист Марио Кортехананинг хабар беришича, португалиялик мутахассис янги мавсум лойиҳасига мос келмайдиган ва келажаги мавҳум бўлган футболчилар рўйхатини шакллантирган.

«Қироллик клуби»да ҳақиқий тактик инқилоб ва таркибни янгилаш жараёни кутилмоқда. Хўш, «Махсус»нинг режаларига кимлар кирди-ю, кимлар сояда қолиб кетди?

Чап қанот ҳимоясидаги «катта тозалаш»

Моуриньога жамоанинг ҳозирги чап қанот ҳимоя чизиғи мутлақо маъқул келмаяпти. У бир йўла учта футболчини ўз режаларидан чиқариб ташлаган:

  • Ферлан Менди ва Фран Гарсия — янги мавсумда Моуриньо уларга ишонч билдирмоқчи эмас ва уларнинг трансферга қўйилиши эҳтимоли жуда юқори.

  • Алваро Каррерас — у ҳам мураббийнинг асосий режаларида йўқ, бироқ юқоридаги икки футболчига қараганда Каррераснинг Мадридда қолиш имконияти бироз баландроқ баҳоланмоқда.

Мураббий ишонмаяпти, аммо футболчилар кетишни истамаяпти

Жамоанинг айрим аъзолари Моуриньонинг ишончига кира олмаган бўлса-да, «Сантьяго Бернабеу»ни тарк этишни хаёлларига ҳам келтиришмаяпти:

  • Раул Асенсио: Марказий ҳимоячи португалиялик мутахассиснинг ишонч лимитидан чиқиб бўлган. Аммо футболчининг ўзи клубда қолиб, ўз позицияси учун курашмоқчи.

  • Эдуардо Камавинга: Франциялик юлдуз ҳам Моуриньони тўлиқ ишонтира олгани йўқ. Шунга қарамай, Камавинга жамоани алмаштириш ниятида эмас ва Мадридда ўз бахтини синаб кўрмоқчи.

Трасфер бомбалари: Чуаменига харидор бор, Вальверде эса «дахлсиз»

Ярим ҳимоя чизиғида ҳам вазият анча қизиқарли тус олмоқда.

Жамоанинг яна бир француз вакили Орелен Чуаменининг трансфери узил-кесил инкор этилмаяпти. Агар яхши таклиф тушса, клуб уни қўйиб юбориши мумкин. Айни дамда Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби Чуамени трансферига жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Бироқ, жамоада шундай футболчи борки, унинг кетиши ҳақида гап-сўз бўлиши ҳам мумкин эмас. У — Федерико Вальверде. Уругвайлик ярим ҳимоячи янги «Реал» учун мутлақо дахлсиз (неприкасаемый) футболчи деб эълон қилинган ва уни сотиш масаласи кун тартибида умуман йўқ.

Моуриньо лойиҳасида футболчиларнинг ҳозирги мақоми:

Футболчи

Позицияси

Мураббийнинг қарори / Ҳозирги ҳолати

Федерико Вальверде

Ярим ҳимоячи

Дахлсиз! Трансфери тақиқланган.

Эдуардо Камавинга

Ярим ҳимоячи

Ишонч паст, лекин футболчи кетишни истамаяпти.

Орелен Чуамени

Ярим ҳимоячи

Сотилиши мумкин. «Манчестер Юнайтед» жиддий даъвогар.

Ферлан Менди

Чап ҳимоячи

Режада йўқ, трансферга чиқарилади.

Фран Гарсия

Чап ҳимоячи

Режада йўқ, трансферга чиқарилади.

Алваро Каррерас

Чап ҳимоячи

Режада йўқ, аммо қолиш имконияти бошқалардан кўра кўпроқ.

Раул Асенсио

Марказий ҳимоячи

Ишонч йўқ, лекин клубдан кетмоқчи эмас.

«Реал Мадрид» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг талабларини қондириш ва таркибни янгилаш учун ушбу ёзги трансфер ойнасида жуда фаол бўлишни режалаштирган. Кўрамиз, «Махсус» ўзи истаган чемпионлик таркибини йиға олармикин?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Бугун, 18:56Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Бугун, 18:51Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Бугун, 18:43Неймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиНеймар билан муносабатлар: Бруна Бианкарди ўз даромади ва мустақиллиги ҳақида гапирдиБугун, 18:34Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...