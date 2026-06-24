Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқарди
Калининграддаги Автотор автомобил заводи ўзининг хусусий бренди остида ишлаб чиқарилаётган Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини конвеердан чиқара бошлади. Мазкур қадам Россия автомобил саноатининг электрлаштириш стратегиясидаги муҳим босқич бўлиб, корхона 2026-йил якунига қадар жами 3 500 дона ушбу моделдаги транспорт воситасини ишлаб чиқаришни режалаштирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Амберавто А5 модели бренднинг флагмани ҳисобланиб, у замонавий техник кўрсаткичлари билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, электромобил 160 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган. Автомобилнинг энергия манбаи сифатида 63 кВ·соат қувватга эга тортувчи аккумулятор хизмат қилади. Ушбу батарея бир марта тўлиқ қувватланиш орқали 520 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради, бу эса шаҳар ва шаҳарлараро қатновлар учун етарли кўрсаткичдир.
Янги ранглар палитраси ва дизайн ёндашувиЯнги партия ишлаб чиқарилиши билан бир қаторда, бренд автомобилларнинг ташқи кўринишига ҳам янгилик киритди. Амберавто А5 эндиликда олтита ўзига хос рангда таклиф этилмоқда. Уларнинг номланиши ҳудудий ва технологик рамзларга асосланган бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Балтик Пеарл (“Болтиғ марвариди”);
- Блакк Амбер (“Қора каҳрабо”);
- Sky Саппҳире (“Осмон сапфири”);
- Минт Бреэзе (“Ялпизли шабада”);
- Сеа Крйстал (“Денгиз кристалли”);
- Дигитал Стеел (“Рақамли пўлат”).
Сотувлар ўсиши ва дилерлик тармоғининг кенгайишиКомпания ҳисоботига кўра, Амберавто бренди остидаги автомобиллар савдоси кескин ўсишни кўрсатмоқда. Хусусан, 2025-йил якунларига кўра 1 126 дона электромобил сотилган бўлиб, бу 2024-йилдаги кўрсаткичдан олти баробар кўпдир. Бундай динамика Россия бозорида электромобилларга бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради.
Ҳозирги вақтда бренд Россиянинг 10 та йирик шаҳрида, жумладан Москва, Санкт-Петербург, Қозон ва Калининградда 15 та расмий дилерлик марказига эга. Яқин келажакда Ставропол, Воронеж ва Уфа каби шаҳарларда ҳам янги савдо ва сервис нуқталари очилиши кутилмоқда. Бу эса мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ва бренднинг ҳудудий қамровини кенгайтириш имконини беради.
Ўзбекистон бозори нуқтаи назаридан қараганда, минтақада электромобиллар оммалашаётган бир пайтда, Россия саноатининг ушбу йўналишдаги фаоллиги эътиборга молик. Гарчи ҳозирча ушбу моделнинг экспорти ҳақида расмий маълумотлар бўлмаса-да, қўшни бозорлардаги технологик ўзгаришлар ва нарх сиёсати маҳаллий истеъмолчилар ва экспертлар учун қизиқарли мавзу бўлиб қолмоқда.
…