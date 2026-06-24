Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқарди

·0·Техно
Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқарди

Калининграддаги Автотор автомобил заводи ўзининг хусусий бренди остида ишлаб чиқарилаётган Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини конвеердан чиқара бошлади. Мазкур қадам Россия автомобил саноатининг электрлаштириш стратегиясидаги муҳим босқич бўлиб, корхона 2026-йил якунига қадар жами 3 500 дона ушбу моделдаги транспорт воситасини ишлаб чиқаришни режалаштирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Амберавто А5 модели бренднинг флагмани ҳисобланиб, у замонавий техник кўрсаткичлари билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, электромобил 160 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган. Автомобилнинг энергия манбаи сифатида 63 кВ·соат қувватга эга тортувчи аккумулятор хизмат қилади. Ушбу батарея бир марта тўлиқ қувватланиш орқали 520 километргача масофани босиб ўтиш имконини беради, бу эса шаҳар ва шаҳарлараро қатновлар учун етарли кўрсаткичдир.

Янги ранглар палитраси ва дизайн ёндашуви

Янги партия ишлаб чиқарилиши билан бир қаторда, бренд автомобилларнинг ташқи кўринишига ҳам янгилик киритди. Амберавто А5 эндиликда олтита ўзига хос рангда таклиф этилмоқда. Уларнинг номланиши ҳудудий ва технологик рамзларга асосланган бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Балтик Пеарл (“Болтиғ марвариди”);
  • Блакк Амбер (“Қора каҳрабо”);
  • Sky Саппҳире (“Осмон сапфири”);
  • Минт Бреэзе (“Ялпизли шабада”);
  • Сеа Крйстал (“Денгиз кристалли”);
  • Дигитал Стеел (“Рақамли пўлат”).
Ушбу ранглар гаммаси моделнинг эстетик жозибадорлигини ошириш ва бозорда рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади. Автотор корхонаси нафақат ишлаб чиқариш ҳажмини, балки истеъмолчиларнинг дидига мос келувчи визуал ечимларни ҳам кенгайтирмоқда.

Сотувлар ўсиши ва дилерлик тармоғининг кенгайиши

Компания ҳисоботига кўра, Амберавто бренди остидаги автомобиллар савдоси кескин ўсишни кўрсатмоқда. Хусусан, 2025-йил якунларига кўра 1 126 дона электромобил сотилган бўлиб, бу 2024-йилдаги кўрсаткичдан олти баробар кўпдир. Бундай динамика Россия бозорида электромобилларга бўлган талаб ортиб бораётганидан далолат беради.

Ҳозирги вақтда бренд Россиянинг 10 та йирик шаҳрида, жумладан Москва, Санкт-Петербург, Қозон ва Калининградда 15 та расмий дилерлик марказига эга. Яқин келажакда Ставропол, Воронеж ва Уфа каби шаҳарларда ҳам янги савдо ва сервис нуқталари очилиши кутилмоқда. Бу эса мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ва бренднинг ҳудудий қамровини кенгайтириш имконини беради.

Ўзбекистон бозори нуқтаи назаридан қараганда, минтақада электромобиллар оммалашаётган бир пайтда, Россия саноатининг ушбу йўналишдаги фаоллиги эътиборга молик. Гарчи ҳозирча ушбу моделнинг экспорти ҳақида расмий маълумотлар бўлмаса-да, қўшни бозорлардаги технологик ўзгаришлар ва нарх сиёсати маҳаллий истеъмолчилар ва экспертлар учун қизиқарли мавзу бўлиб қолмоқда.

АмберавтоАвтоторЭлектромобилТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиXiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиБугун, 19:24Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаElon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаБугун, 18:59Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиXiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиБугун, 18:57Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди