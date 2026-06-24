Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этди

·23·Техно
Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ошхона жиҳозлари қаторини янги Mijia Смарт Электрик Прессуре Коокер 2 Pro ақлли мультиварка-скороваркаси билан бойитди. Ушбу қурилма нафақат юқори қуввати, балки таом тайёрлаш вақтини сезиларли даражада қисқартириши билан ошпазлик ишқибозлари эътиборини тортмоқда. Янги модел замонавий функциялари ва смартфон орқали бошқарилиши билан анъанавий ошхона жиҳозларидан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий техник устунлиги 2200 В қувватга эга индукцион иситиш (ИҲ) тизимидир. Таққослаш учун, оддий мультиваркаларнинг қуввати одатда 1000 В атрофида бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори қувват идишнинг ҳар бир нуқтаси бир текис қизишини таъминлайди, бу эса таомнинг таъми ва сифатига бевосита ижобий таъсир кўрсатади. 5 литрли ҳажмдаги идиш 4 нафардан 8 нафаргача бўлган оила аъзолари учун мўлжалланган бўлиб, унда бир вақтнинг ўзида 2,5 кг гача гўшт пишириш имконияти мавжуд.

Тезкор пишириш ва инновацион технологиялар

Mijia Смарт Электрик Прессуре Коокер 2 Pro босим остида пишириш технологиясидан фойдаланади. Қурилма 112 кПа гача босим ва 120 °К ҳароратда ишлай олади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу пишириш вақтини тахминан 40 фоизга қисқартиради. Масалан, энг қаттиқ гўшт маҳсулотларини ҳам суякдан осонгина ажраладиган даражага келтириш учун бор-йўғи 15 дақиқа кифоя қилади. Бу эса вақтни тежашни хоҳлайдиган замонавий фойдаланувчилар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.

Яна бир қулайлик — қурилма жамланмасидан иккита алоҳида идиш (чаша) ўрин олган. Биринчиси зангламайдиган пўлатдан ясалган бўлиб, шўрвалар ва димламалар учун мўлжалланган. Иккинчиси эса фторсиз керамика қопламасига эга бўлиб, у гуруч, бўтқалар ва ширинликлар тайёрлашга мослашган. Алоҳида идишлардан фойдаланиш турли таомларнинг ҳидлари бир-бирига аралашиб кетишининг олдини олади.

Ақлли бошқарув ва хавфсизлик тизими

Xiaomi маҳсулотларига хос бўлганидек, ушбу мультиварка ҳам ақлли тизим билан жиҳозланган. У маҳсулот турига қараб босимни автоматик равишда созлайди. Шунингдек, пишириш жараёни якунлангач, ҳаво орқали совутиш тизими ёрдамида босимни тезкор тушириш функцияси мавжуд. Бу фойдаланувчига таом тайёр бўлгандан сўнг атиги 88 сония ўтиб қопқоқни очиш имконини беради.

Хавфсизлик масаласига ҳам жиддий ёндашилган бўлиб, қурилма 18 босқичли ҳимоя тизимига эга. Бунга қуйидагилар киради:

  • Босим ва ҳароратни доимий назорат қилиш;
  • Иш жараёнида қопқоқ очилишини блоклаш;
  • Ҳаддан ташқари қизиб кетишдан ҳимоя;
  • Смартфон орқали масофадан бошқариш ва жараённи кузатиш.
Mijia Смарт Электрик Прессуре Коокер 2 Pro ҳозирда Хитой бозорида тахминан 130 доллар атрофида сотилмоқда, бироқ турли чегирмалар билан нарх янада арзонлашиши мумкин. Қурилма яқин вақт ичида глобал бозорга, жумладан, Ўзбекистондаги маиший техника дўконларига ҳам кириб келиши кутилмоқда. Xiaomi ушбу маҳсулотига 3 йиллик кафолат тақдим этган.

XiaomiMijiaМультиваркаТехнологияОшхона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаElon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаБугун, 18:59Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиXiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиБугун, 18:57Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди