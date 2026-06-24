Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ошхона жиҳозлари қаторини янги Mijia Смарт Электрик Прессуре Коокер 2 Pro ақлли мультиварка-скороваркаси билан бойитди. Ушбу қурилма нафақат юқори қуввати, балки таом тайёрлаш вақтини сезиларли даражада қисқартириши билан ошпазлик ишқибозлари эътиборини тортмоқда. Янги модел замонавий функциялари ва смартфон орқали бошқарилиши билан анъанавий ошхона жиҳозларидан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий техник устунлиги 2200 В қувватга эга индукцион иситиш (ИҲ) тизимидир. Таққослаш учун, оддий мультиваркаларнинг қуввати одатда 1000 В атрофида бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори қувват идишнинг ҳар бир нуқтаси бир текис қизишини таъминлайди, бу эса таомнинг таъми ва сифатига бевосита ижобий таъсир кўрсатади. 5 литрли ҳажмдаги идиш 4 нафардан 8 нафаргача бўлган оила аъзолари учун мўлжалланган бўлиб, унда бир вақтнинг ўзида 2,5 кг гача гўшт пишириш имконияти мавжуд.
Тезкор пишириш ва инновацион технологияларMijia Смарт Электрик Прессуре Коокер 2 Pro босим остида пишириш технологиясидан фойдаланади. Қурилма 112 кПа гача босим ва 120 °К ҳароратда ишлай олади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу пишириш вақтини тахминан 40 фоизга қисқартиради. Масалан, энг қаттиқ гўшт маҳсулотларини ҳам суякдан осонгина ажраладиган даражага келтириш учун бор-йўғи 15 дақиқа кифоя қилади. Бу эса вақтни тежашни хоҳлайдиган замонавий фойдаланувчилар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.
Яна бир қулайлик — қурилма жамланмасидан иккита алоҳида идиш (чаша) ўрин олган. Биринчиси зангламайдиган пўлатдан ясалган бўлиб, шўрвалар ва димламалар учун мўлжалланган. Иккинчиси эса фторсиз керамика қопламасига эга бўлиб, у гуруч, бўтқалар ва ширинликлар тайёрлашга мослашган. Алоҳида идишлардан фойдаланиш турли таомларнинг ҳидлари бир-бирига аралашиб кетишининг олдини олади.
Ақлли бошқарув ва хавфсизлик тизимиXiaomi маҳсулотларига хос бўлганидек, ушбу мультиварка ҳам ақлли тизим билан жиҳозланган. У маҳсулот турига қараб босимни автоматик равишда созлайди. Шунингдек, пишириш жараёни якунлангач, ҳаво орқали совутиш тизими ёрдамида босимни тезкор тушириш функцияси мавжуд. Бу фойдаланувчига таом тайёр бўлгандан сўнг атиги 88 сония ўтиб қопқоқни очиш имконини беради.
Хавфсизлик масаласига ҳам жиддий ёндашилган бўлиб, қурилма 18 босқичли ҳимоя тизимига эга. Бунга қуйидагилар киради:
- Босим ва ҳароратни доимий назорат қилиш;
- Иш жараёнида қопқоқ очилишини блоклаш;
- Ҳаддан ташқари қизиб кетишдан ҳимоя;
- Смартфон орқали масофадан бошқариш ва жараённи кузатиш.
…