Polymarket прогнози: Ҳарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий фаворит
2026 йилги «Олтин тўп» учун кураш тобора қизғин тус олмоқда. Polymarket платформасидаги сўнгги прогнозларга кўра, Англия миллий жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн ҳозирча совринни қўлга киритиш учун асосий фаворит сифатида кўрсатилмоқда.
Платформа маълумотида Кейннинг «Олтин тўп»ни ютиш эҳтимоли 30 фоиз деб баҳоланган. Бу кўрсаткич рўйхатдаги бошқа номзодларникидан анча юқори.
Иккинчи ўринда Франция миллий жамоаси юлдузи Килиан Мбаппе бормоқда. Унинг ғалаба қозониш эҳтимоли 14 фоизни ташкил этмоқда.
Қизиғи, 2026 йилги жаҳон чемпионатида Аргентина шарафини ҳимоя қилаётган Лионель Месси ҳам асосий даъвогарлар қаторида қолмоқда. Аргентиналик футболчининг имконияти 12 фоиз деб баҳоланган.
Месси билан бир хил кўрсаткич қайд этган Ламин Ямал эса тўртинчи ўринда жойлашган. Испаниялик ёш юлдузнинг ҳам «Олтин тўп»ни қўлга киритиш эҳтимоли 12 фоизни ташкил қилмоқда.
Кучли бешликни яна бир француз футболчиси Усмон Дембеле якунлаб берган. Унинг имконияти 9 фоизга баҳоланган.
Polymarket рейтинги:
Ҳарри Кейн — 30 фоиз
Килиан Мбаппе — 14 фоиз
Лионель Месси — 12 фоиз
Ламин Ямал — 12 фоиз
Усмон Дембеле — 9 фоиз
Ҳарри Кейннинг фаворит сифатида кўрсатилиши унинг клуб ва миллий жамоадаги натижадорлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳужумчи муҳим учрашувларда гол уришда давом этса, унинг имкониятлари янада ошиши эҳтимол.
Шу билан бирга, жаҳон чемпионатининг қолган ўйинлари «Олтин тўп» учун курашга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Месси, Мбаппе ёки Ямалдан бири ўз жамоасини ҳал қилувчи босқичларга олиб чиқса, рейтинг қисқа вақт ичида ўзгариб кетиши ҳеч гап эмас.
Таъкидлаш жоизки, Polymarket кўрсаткичлари расмий рейтинг эмас. Улар платформа иштирокчиларининг эҳтимолий натижаларга асосланган баҳоларини акс эттиради.
Ҳозирча эса асосий савол очиқ қолмоқда: Ҳарри Кейн устунликни сақлаб қоладими ёки Месси, Мбаппе ва Ямалдан бири кутилмаган бурилиш ясайдими?
…