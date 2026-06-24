Polymarket прогнози: Ҳарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий фаворит

·24·Спорт
Polymarket прогнози: Ҳарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий фаворит

2026 йилги «Олтин тўп» учун кураш тобора қизғин тус олмоқда. Polymarket платформасидаги сўнгги прогнозларга кўра, Англия миллий жамоаси ҳужумчиси Ҳарри Кейн ҳозирча совринни қўлга киритиш учун асосий фаворит сифатида кўрсатилмоқда.

Платформа маълумотида Кейннинг «Олтин тўп»ни ютиш эҳтимоли 30 фоиз деб баҳоланган. Бу кўрсаткич рўйхатдаги бошқа номзодларникидан анча юқори.

Иккинчи ўринда Франция миллий жамоаси юлдузи Килиан Мбаппе бормоқда. Унинг ғалаба қозониш эҳтимоли 14 фоизни ташкил этмоқда.

Қизиғи, 2026 йилги жаҳон чемпионатида Аргентина шарафини ҳимоя қилаётган Лионель Месси ҳам асосий даъвогарлар қаторида қолмоқда. Аргентиналик футболчининг имконияти 12 фоиз деб баҳоланган.

Месси билан бир хил кўрсаткич қайд этган Ламин Ямал эса тўртинчи ўринда жойлашган. Испаниялик ёш юлдузнинг ҳам «Олтин тўп»ни қўлга киритиш эҳтимоли 12 фоизни ташкил қилмоқда.

Кучли бешликни яна бир француз футболчиси Усмон Дембеле якунлаб берган. Унинг имконияти 9 фоизга баҳоланган.

Polymarket рейтинги:

  1. Ҳарри Кейн — 30 фоиз

  2. Килиан Мбаппе — 14 фоиз

  3. Лионель Месси — 12 фоиз

  4. Ламин Ямал — 12 фоиз

  5. Усмон Дембеле — 9 фоиз

Ҳарри Кейннинг фаворит сифатида кўрсатилиши унинг клуб ва миллий жамоадаги натижадорлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳужумчи муҳим учрашувларда гол уришда давом этса, унинг имкониятлари янада ошиши эҳтимол.

Шу билан бирга, жаҳон чемпионатининг қолган ўйинлари «Олтин тўп» учун курашга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Месси, Мбаппе ёки Ямалдан бири ўз жамоасини ҳал қилувчи босқичларга олиб чиқса, рейтинг қисқа вақт ичида ўзгариб кетиши ҳеч гап эмас.

Таъкидлаш жоизки, Polymarket кўрсаткичлари расмий рейтинг эмас. Улар платформа иштирокчиларининг эҳтимолий натижаларга асосланган баҳоларини акс эттиради.

Ҳозирча эса асосий савол очиқ қолмоқда: Ҳарри Кейн устунликни сақлаб қоладими ёки Месси, Мбаппе ва Ямалдан бири кутилмаган бурилиш ясайдими?

Гарри КейнПолимаркетКилиан МбаппеЛионель МессиЛамин Ямал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқарадиЎзбекистон - Конго ДР баҳсини Европанинг машҳур ҳаками бошқарадиБугун, 19:49Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 19:03Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳақида: «У барча учун ўрнак бўла оладиган сардор»Бугун, 18:56Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Лионель Месси 39 ёшга тўлди: у энди ЖЧ тарихидаги мутлақ рекордчи!Бугун, 18:51Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 18:44Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Моуриньодан «Реал»да тактик инқилоб: Мбаппе ва Винисиус қайси позицияда ўйнайди?Бугун, 18:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...