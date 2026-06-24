Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашлик

·23·Техно
Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашлик

Коинотга парвоз қилиш нафақат жисмоний саломатлик, балки инсон руҳияти ва онгининг ишлаш механизмларига ҳам тубдан таъсир кўрсатиши маълум бўлди. Лондон университетининг Бирбек коллежи олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот шуни кўрсатадики, вазнсизлик ҳолати миядаги идрок этиш жараёнларини ўзгартириб, психоделик моддалар таъсирига ўхшаш ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчилар Аннаҳита Незами ва Элиса Раффаелла Ферре коинот тиббиёти, психология ва нейрология соҳасидаги маълумотларни таҳлил қилиб, Ер гравитацияси инсон онги шаклланишидаги асосий таянч нуқтаси эканини таъкидламоқда. Туғилганимиздан бошлаб мувозанат аъзолари, кўриш қобилияти ва тана ҳолатини сезиш тизими айнан тортишиш кучи йўналишига қараб дунёқарашимизни шакллантиради. Коинотда бу фундаментал таянч йўқолиши мия учун кутилмаган "тизимли инқироз"ни келтириб чиқаради.

Миядаги когнитив ўзгаришлар ва "Обзор эффекти"

Вазнсизликда ички қулоқ сигналлари эволюция давомида шаклланган кутувларга мос келмай қолади. Натижада кўриш ва мувозанат аъзолари ўртасида зиддият юзага келиб, мия ўз ишини бутунлай қайта қуришга мажбур бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, астронавтларда кўпинча фазовий ориентациянинг йўқолиши, уйқу бузилиши, кайфият ўзгариши ва ҳатто деперсонализация — ўзлигидан узилиб қолиш ҳисси кузатилади.

Шу билан бирга, кўплаб фазогирлар ижобий руҳий ўзгаришларни ҳам қайд этишади. Ер шари орбитасидан туриб сайёрамизни кузатиш "Обзор эффекти" (Овервиев Эффект) деб аталувчи ҳодисага сабаб бўлади. Бунда инсон бутун инсоният билан чуқур бирликни ҳис қилади, унинг ҳаётий қадриятлари ўзгаради ва кучли эмоционал ҳаяжонни бошдан кечиради. Олимларнинг фикрича, бу ҳолат айнан гравитация йўқлиги сабабли мия идрок тизимининг бўшашиши натижасидир.

Магнит-резонанс томографияси (МРТ) ва электроэнцефалография маълумотлари ушбу гипотезани тасдиқламоқда. Узоқ муддатли миссиялардан сўнг астронавтларнинг миясида кулранг модда тақсимоти ва турли соҳалар ўртасидаги алоқалар ўзгаргани аниқланган. Айниқса, инсоннинг ўз-ўзини англаш ва ички мулоқоти учун жавобгар бўлган нейрон тармоқларида жиддий қайта қуриш жараёнлари юз беради.

Психоделиклар билан боғлиқлик

Тадқиқот муаллифлари коинотдаги ушбу ўзгаришлар ва псилоцибин ёки ЛСД каби моддалар таъсири ўртасида қизиқарли ўхшашликни топишди. Гарчи таъсир механизмлари турлича бўлса-да — психоделиклар серотонин рецепторларига таъсир қилади, вазнсизлик эса ташқи муҳит омилидир — ҳар иккала ҳолатда ҳам миянинг энг барқарор идрок моделлари кучсизланади ва турли соҳалар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик кучаяди.

Олимларнинг хулосасига кўра, коинот парвозлари инсон онги табиатини ўрганиш учун ўзига хос "табиий лаборатория" вазифасини ўташи мумкин. Бу тадқиқотлар нафақат келажакда Ой ва Марсни мустамлака қилишни режалаштираётган астронавтлар учун, балки инсон ўзини ва атроф-муҳитни қандай идрок этишини тушуниш учун ҳам жуда муҳимдир.

КоинотМияТадқиқотВазнсизликНейрология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаGeneral Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаБугун, 20:57OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиOpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиБугун, 20:51Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиЛогистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиБугун, 20:28Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиAmazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиБугун, 20:26Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди