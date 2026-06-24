Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутади
Германиянинг Porsche компанияси ўзининг энг машҳур Taycan электромобилини сезиларли даражада модернизация қилди. Ушбу янгиланишнинг энг асосий ва қизиқарли жиҳати янги Э-Шифт виртуал узатмалар қутиси бўлиб, у ҳайдовчига йўлда ва пойга трассаларида қўшимча ҳиссиётлар ҳамда тескари алоқани тақдим этиш учун ишлаб чиқилган. Бу технология электромобил бошқарувини анъанавий ички ёнув двигателли спорткарларга янада яқинлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги виртуал трансмиссия тизими саккиз босқичли узатмалар қутиси симуляциясини амалга оширади. Porsche муҳандислари ўзларининг машҳур ПДК (қўш илашмали) узатмалар қутиси хусусиятларини ўрганиб, уларни Taycan бошқарув блокига (ЭКУ) дастурий равишда киритишди. Тизимнинг мукаммал ишлаши учун виртуал узатмалар Taycan моделидаги мавжуд икки босқичли механик узатмалар қутиси билан ўзаро мувофиқлаштирилган.
Технологик янгиликлар ва самарадорликКомпания вакилларининг таъкидлашича, Э-Шифт режимидан фойдаланиш Taycan қувватини чекламайди ва реал ҳаётдаги юриш масофасига (запас хода) ҳамда энергия самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмайди. Бу жиҳат Porsche тизимини бозордаги бошқа ўхшаш ечимлардан ажратиб туради. Масалан, Hyundai компанияси ўзининг Н моделларида шунга ўхшаш тизимни қўллаган бўлса-да, Porsche бу технологияни Taycan туркумидаги барча моделларга жорий этмоқда.
Э-Шифт тизими Porsche Электрик Соунд деб номланган янгиланган товуш тизими билан ҳамоҳанг ишлайди. Porsche муҳандиси Max Геигер сўзларига кўра, жамоа бензинли двигател овозини шунчаки нусхалашдан воз кечиб, электромобилнинг табиатига мос келадиган синтезланган ўзига хос товушни яратишга қарор қилган. Бу эса ҳайдовчига тезликни оширишда ва узатмаларни алмаштиришда акустик завқ бағишлайди.
Бошқарув ва ҳайдаш тажрибасиҲайдовчи GT спорт рулидаги махсус тугмани босиш орқали Э-Шифт режимини фаоллаштириши мумкин. Шундан сўнг асбоблар панелининг марказида виртуал тахометр пайдо бўлади. Автомобил ичида дарҳол ўзгариш сезилади: Porsche Электрик Соунд тизими худди бензинли двигателнинг бўш тургандаги (холостой) овозига ўхшаш товуш чиқаришни бошлайди.
Янги тизимнинг ўзига хосликлари қуйидагилардан иборат:
- Ҳар бир Taycan варианти учун алоҳида созланган узатмалар характеристикаси;
- Тезланиш вақтида узатмалар алмашинувини жисмоний ҳис қилиш имконияти;
- Автоматик ва механик бошқарув режимларининг мавжудлиги;
- Электромобил динамикасини сақлаб қолган ҳолда классик спорткар руҳини бериш.
…