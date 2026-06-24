Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутади

·10·Авто
Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутади

Германиянинг Porsche компанияси ўзининг энг машҳур Taycan электромобилини сезиларли даражада модернизация қилди. Ушбу янгиланишнинг энг асосий ва қизиқарли жиҳати янги Э-Шифт виртуал узатмалар қутиси бўлиб, у ҳайдовчига йўлда ва пойга трассаларида қўшимча ҳиссиётлар ҳамда тескари алоқани тақдим этиш учун ишлаб чиқилган. Бу технология электромобил бошқарувини анъанавий ички ёнув двигателли спорткарларга янада яқинлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги виртуал трансмиссия тизими саккиз босқичли узатмалар қутиси симуляциясини амалга оширади. Porsche муҳандислари ўзларининг машҳур ПДК (қўш илашмали) узатмалар қутиси хусусиятларини ўрганиб, уларни Taycan бошқарув блокига (ЭКУ) дастурий равишда киритишди. Тизимнинг мукаммал ишлаши учун виртуал узатмалар Taycan моделидаги мавжуд икки босқичли механик узатмалар қутиси билан ўзаро мувофиқлаштирилган.

Технологик янгиликлар ва самарадорлик

Компания вакилларининг таъкидлашича, Э-Шифт режимидан фойдаланиш Taycan қувватини чекламайди ва реал ҳаётдаги юриш масофасига (запас хода) ҳамда энергия самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмайди. Бу жиҳат Porsche тизимини бозордаги бошқа ўхшаш ечимлардан ажратиб туради. Масалан, Hyundai компанияси ўзининг Н моделларида шунга ўхшаш тизимни қўллаган бўлса-да, Porsche бу технологияни Taycan туркумидаги барча моделларга жорий этмоқда.

Э-Шифт тизими Porsche Электрик Соунд деб номланган янгиланган товуш тизими билан ҳамоҳанг ишлайди. Porsche муҳандиси Max Геигер сўзларига кўра, жамоа бензинли двигател овозини шунчаки нусхалашдан воз кечиб, электромобилнинг табиатига мос келадиган синтезланган ўзига хос товушни яратишга қарор қилган. Бу эса ҳайдовчига тезликни оширишда ва узатмаларни алмаштиришда акустик завқ бағишлайди.

Бошқарув ва ҳайдаш тажрибаси

Ҳайдовчи GT спорт рулидаги махсус тугмани босиш орқали Э-Шифт режимини фаоллаштириши мумкин. Шундан сўнг асбоблар панелининг марказида виртуал тахометр пайдо бўлади. Автомобил ичида дарҳол ўзгариш сезилади: Porsche Электрик Соунд тизими худди бензинли двигателнинг бўш тургандаги (холостой) овозига ўхшаш товуш чиқаришни бошлайди.

Янги тизимнинг ўзига хосликлари қуйидагилардан иборат:

  • Ҳар бир Taycan варианти учун алоҳида созланган узатмалар характеристикаси;
  • Тезланиш вақтида узатмалар алмашинувини жисмоний ҳис қилиш имконияти;
  • Автоматик ва механик бошқарув режимларининг мавжудлиги;
  • Электромобил динамикасини сақлаб қолган ҳолда классик спорткар руҳини бериш.
Ушбу янгиланиш Porsche брендининг электромобиллар даврида ҳам ўзининг ҳайдаш завқи ва динамикаси билан боғлиқ қадриятларини сақлаб қолишга интилаётганини кўрсатади. Taycan энди нафақат тезкор ва экологик, балки ҳайдовчи билан ҳиссий боғлиқлик ўрната оладиган технологик мўъжизага айланди.

PorscheTaycanЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайдиБугун, 17:20Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиҲайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиБугун, 16:25Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Бугун, 14:21Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиМорган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиБугун, 13:52Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиShell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиБугун, 04:28Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаPorsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди