Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими оширилади
Xiaomi корпорацияси ўз фойдаланувчилари учун кутилмаган ва фойдали ташаббусни кенгайтиришини эълон қилди. Компания аввалроқ ишлаб чиқарилган смартфонлардаги эски аккумуляторларни нафақат янгисига алмаштириш, балки уларнинг сиғимини ошириш дастурини йўлга қўймоқда. Бу қадам фойдаланувчиларга янги қурилма сотиб олмасдан туриб, мавжуд смартфоннинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу дастур 2026-йилнинг тўртинчи чорагидан бошлаб бренднинг сўнгги флагманлари — Xiaomi 14 ва Xiaomi 14 Pro моделлари учун ҳам амал қила бошлайди. Мазкур хизматнинг ўзига хослиги шундаки, сервис марказларида қурилмага завод томонидан ўрнатилган стандарт батареядан кўра юқорироқ энергия сиғимига эга бўлган замонавий аккумуляторлар ўрнатиб берилади.
Смартфонларнинг хизмат қилиш муддати узаядиҲозирги вақтда ушбу хизмат Хитой бозорида Xiaomi 13 сериясидаги смартфонлар учун муваффақиятли синовдан ўтказилмоқда. Компания мутахассисларининг таъкидлашича, аксарият ҳолларда фойдаланувчилар смартфоннинг унумдорлиги ёки камераси сифати ёмонлашгани учун эмас, балки айнан аккумулятор деградацияси (қувват ушламай қолиши) сабабли янги моделга ўтишга мажбур бўлишади.
Янги дастур эса ушбу муаммони самарали ҳал этади. Xiaomi 14 ва Xiaomi 14 Pro учун янги батареялар қанча сиғимга эга бўлиши ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, бу технология қурилманинг маънавий эскириш жараёнини секинлаштириши аниқ. Бу эса ўз навбатида экологик жиҳатдан ҳам фойдали бўлиб, электрон чиқиндилар миқдорини камайтиришга хизмат қилади.
Бундан ташқари, Xiaomi ҳар ойда махсус сервис акцияларини ўтказишни давом эттиришни режалаштирган. Ушбу акциялар доирасида маълум бир модел эгалари ўз смартфонлари батареясини имтиёзли ва арзонлаштирилган нархларда янгилашлари мумкин бўлади. Бу каби ёндашув брендга бўлган содиқликни оширишга қаратилган стратегик юриш ҳисобланади.
Глобал бозордаги истиқболларҲозирча ушбу дастур фақат Хитой ҳудудида амал қилмоқда. Компания хизматни бошқа мамлакатларда, жумладан, Ўзбекистон каби Xiaomi маҳсулотлари жуда оммабоп бўлган бозорларда қачон жорий этиши ҳақида расмий маълумот бергани йўқ. Бироқ, технологик экспертлар агар тажриба муваффақиятли ўтса, бу амалиёт глобал миқёсда ҳам татбиқ этилишини кутишмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай хизматнинг йўлга қўйилиши жуда долзарбдир. Боиси, юртимизда Xiaomi бренди смартфонлари ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан етакчи ўринларда туради. Батареяни расмий сервисда кучлироғига алмаштириш имконияти пайдо бўлса, бу иккинчи даражали бозорда (б-у смартфонлар савдосида) ҳам қурилмаларнинг қийматини сақлаб қолишга ёрдам беради.
Хулоса қилиб айтганда, Xiaomi ушбу қадами билан смартфон саноатидаги анъанавий "ҳар йили янгисини сотиб ол" тамойилига қарши чиқмоқда. Компания ўз мижозларига сифатли техник хизмат кўрсатиш орқали қурилмалардан узоқроқ ва самаралироқ фойдаланиш имконини тақдим этмоқда.
…