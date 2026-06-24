Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими оширилади

·28·Техно
Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими оширилади

Xiaomi корпорацияси ўз фойдаланувчилари учун кутилмаган ва фойдали ташаббусни кенгайтиришини эълон қилди. Компания аввалроқ ишлаб чиқарилган смартфонлардаги эски аккумуляторларни нафақат янгисига алмаштириш, балки уларнинг сиғимини ошириш дастурини йўлга қўймоқда. Бу қадам фойдаланувчиларга янги қурилма сотиб олмасдан туриб, мавжуд смартфоннинг автоном ишлаш вақтини сезиларли даражада яхшилаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу дастур 2026-йилнинг тўртинчи чорагидан бошлаб бренднинг сўнгги флагманлари — Xiaomi 14 ва Xiaomi 14 Pro моделлари учун ҳам амал қила бошлайди. Мазкур хизматнинг ўзига хослиги шундаки, сервис марказларида қурилмага завод томонидан ўрнатилган стандарт батареядан кўра юқорироқ энергия сиғимига эга бўлган замонавий аккумуляторлар ўрнатиб берилади.

Смартфонларнинг хизмат қилиш муддати узаяди

Ҳозирги вақтда ушбу хизмат Хитой бозорида Xiaomi 13 сериясидаги смартфонлар учун муваффақиятли синовдан ўтказилмоқда. Компания мутахассисларининг таъкидлашича, аксарият ҳолларда фойдаланувчилар смартфоннинг унумдорлиги ёки камераси сифати ёмонлашгани учун эмас, балки айнан аккумулятор деградацияси (қувват ушламай қолиши) сабабли янги моделга ўтишга мажбур бўлишади.

Янги дастур эса ушбу муаммони самарали ҳал этади. Xiaomi 14 ва Xiaomi 14 Pro учун янги батареялар қанча сиғимга эга бўлиши ҳозирча очиқланмаган бўлса-да, бу технология қурилманинг маънавий эскириш жараёнини секинлаштириши аниқ. Бу эса ўз навбатида экологик жиҳатдан ҳам фойдали бўлиб, электрон чиқиндилар миқдорини камайтиришга хизмат қилади.

Бундан ташқари, Xiaomi ҳар ойда махсус сервис акцияларини ўтказишни давом эттиришни режалаштирган. Ушбу акциялар доирасида маълум бир модел эгалари ўз смартфонлари батареясини имтиёзли ва арзонлаштирилган нархларда янгилашлари мумкин бўлади. Бу каби ёндашув брендга бўлган содиқликни оширишга қаратилган стратегик юриш ҳисобланади.

Глобал бозордаги истиқболлар

Ҳозирча ушбу дастур фақат Хитой ҳудудида амал қилмоқда. Компания хизматни бошқа мамлакатларда, жумладан, Ўзбекистон каби Xiaomi маҳсулотлари жуда оммабоп бўлган бозорларда қачон жорий этиши ҳақида расмий маълумот бергани йўқ. Бироқ, технологик экспертлар агар тажриба муваффақиятли ўтса, бу амалиёт глобал миқёсда ҳам татбиқ этилишини кутишмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бундай хизматнинг йўлга қўйилиши жуда долзарбдир. Боиси, юртимизда Xiaomi бренди смартфонлари ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан етакчи ўринларда туради. Батареяни расмий сервисда кучлироғига алмаштириш имконияти пайдо бўлса, бу иккинчи даражали бозорда (б-у смартфонлар савдосида) ҳам қурилмаларнинг қийматини сақлаб қолишга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, Xiaomi ушбу қадами билан смартфон саноатидаги анъанавий "ҳар йили янгисини сотиб ол" тамойилига қарши чиқмоқда. Компания ўз мижозларига сифатли техник хизмат кўрсатиш орқали қурилмалардан узоқроқ ва самаралироқ фойдаланиш имконини тақдим этмоқда.

XiaomiСмартфонТехнологияАккумуляторХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиXiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиБугун, 19:24Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаElon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаБугун, 18:59Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56Samsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастSamsung Galaxy S26 FE глобал версияси Geekbench тестида кўринди: натижалар кутилганидан пастБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди