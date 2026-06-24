Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?
Замонавий дунёда смартфонларга бўлган қарамлик глобал муаммога айланиб улгурди. Кўпчилик ижтимоий тармоқлардаги чексиз Реэлс ёки TikTok видеоларини томоша қилишга соатлаб вақт сарфлайди. Apple ва Google томонидан тақдим этилган дастурий чекловлар эса кўпинча самарасиз бўлиб чиқмоқда, чунки уларни биргина тугма орқали бекор қилиш жуда осон. Айнан шу муаммони ҳал қилиш учун Брикк номли кичик, аммо самарали гаджет ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Брикк — бу гугурт қутиси ҳажмидаги, кулранг пластикдан ишланган магнитли қурилмадир. Унинг асосий вазифаси смартфондаги иловаларга киришни жисмоний даражада чеклашдан иборат. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ушбу гаджет NFC технологияси асосида ишлайди ва фойдаланувчини ўз одатларини назорат қилишга мажбур қилади. Дастурий таъминотдан фарқли ўлароқ, Брикк инсон иродасини жисмоний тўсиқ билан мустаҳкамлайди.
Жисмоний тўсиқнинг афзаллигиҚурилманинг ишлаш принципи оддий: фойдаланувчи махсус илова орқали блокланиши керак бўлган дастурлар рўйхатини тузади. Чеклов фаоллашгач, ушбу иловаларни очиш учун смартфонни жисмонан Брикк гаджетига теккизиш (тап қилиш) талаб этилади. Агар гаджет уйингизнинг бошқа хонасида ёки узоқроқ жойда бўлса, сиз шунчаки Instagram ёки бошқа кўнгилочар иловаларни очолмайсиз. Бу эса фойдаланувчини ўрнидан туришга ва онгли қарор қабул қилишга мажбур қилади.
Лойиҳа асосчиларидан бири Зач Насговитзнинг таъкидлашича, Брикк шахсий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда яратилган. Улар смартфонлар ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатаётганини англаб, мавжуд дастурий ечимлар етарли эмас деган хулосага келишган. Ҳақиқатан ҳам, iPhone'даги Скреэн Тиме функциясини четлаб ўтиш учун сониялар кифоя қилади, бироқ жисмоний қурилма билан боғлиқлик ўзига хос "тўсиқ" яратади.
Уйқу гигиенаси ва самарадорликКўпгина фойдаланувчилар, айниқса интернет билан боғлиқ соҳада ишловчилар, уйқудан олдин смартфон титкилаш одатидан азият чекишади. Брикк ёрдамида "Уйқу" режимини созлаш мумкин. Масалан, тунги соат 22:30 дан бошлаб барча кўнгилочар иловалар блокланади ва фақат зарурий алоқа воситалари (хабарлар, қўнғироқлар) ҳамда аудио китоблар учун рухсат қолади. Эрталаб уйғонганда ҳам, смартфонни блокдан чиқариш учун каравотдан туриб, гаджет турган жойга бориш кераклиги одамни бемақсад "скролл" қилишдан сақлайди.
Брикк яратувчиларидан яна бири ТЖ Дривернинг сўзларига кўра, дастурий чекловларни четлаб ўтиш жуда осон, аммо жисмоний ҳаракат талаб этилиши инсон миясидаги автоматик одатни тўхтатади. Бу жараён бевосита онгли танловга айланади: "Мен ҳақиқатан ҳам ҳозир ижтимоий тармоққа киришим шартми ёки бу шунчаки ўрганиб қолган ҳаракатимми?".
Шуни таъкидлаш жоизки, гаджет фавқулодда ҳолатлар учун ҳам ечим кўзда тутган. Фойдаланувчиларга маълум миқдорда "фавқулодда блокдан чиқариш" имконияти берилади. Бу, масалан, кўчада бўлганингизда Google Maps ёки Uber каби ҳаётий муҳим иловалардан фойдаланиш зарур бўлиб қолса, асқатади. Бироқ, бу имконият чекланганлиги сабабли, фойдаланувчи уни тежаб ишлатишга ҳаракат қилади.
Ҳозирда ушбу гаджет 59 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Гарчи бу оддий пластик бўлаги учун қимматдек туюлса-да, у тақдим этаётган вақт ва руҳий хотиржамлик кўплаб фойдаланувчилар учун анча қадрлироқдир. Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологик ечимлар, айниқса ёшлар ўртасида гаджетларга қарамлик кучайиб бораётган бир пайтда, долзарб аҳамият касб этиши мумкин.
…