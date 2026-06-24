Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?

·28·Техно
Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?

Замонавий дунёда смартфонларга бўлган қарамлик глобал муаммога айланиб улгурди. Кўпчилик ижтимоий тармоқлардаги чексиз Реэлс ёки TikTok видеоларини томоша қилишга соатлаб вақт сарфлайди. Apple ва Google томонидан тақдим этилган дастурий чекловлар эса кўпинча самарасиз бўлиб чиқмоқда, чунки уларни биргина тугма орқали бекор қилиш жуда осон. Айнан шу муаммони ҳал қилиш учун Брикк номли кичик, аммо самарали гаджет ишлаб чиқилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Брикк — бу гугурт қутиси ҳажмидаги, кулранг пластикдан ишланган магнитли қурилмадир. Унинг асосий вазифаси смартфондаги иловаларга киришни жисмоний даражада чеклашдан иборат. TechCrunch нашри маълумотларига кўра, ушбу гаджет NFC технологияси асосида ишлайди ва фойдаланувчини ўз одатларини назорат қилишга мажбур қилади. Дастурий таъминотдан фарқли ўлароқ, Брикк инсон иродасини жисмоний тўсиқ билан мустаҳкамлайди.

Жисмоний тўсиқнинг афзаллиги

Қурилманинг ишлаш принципи оддий: фойдаланувчи махсус илова орқали блокланиши керак бўлган дастурлар рўйхатини тузади. Чеклов фаоллашгач, ушбу иловаларни очиш учун смартфонни жисмонан Брикк гаджетига теккизиш (тап қилиш) талаб этилади. Агар гаджет уйингизнинг бошқа хонасида ёки узоқроқ жойда бўлса, сиз шунчаки Instagram ёки бошқа кўнгилочар иловаларни очолмайсиз. Бу эса фойдаланувчини ўрнидан туришга ва онгли қарор қабул қилишга мажбур қилади.

Лойиҳа асосчиларидан бири Зач Насговитзнинг таъкидлашича, Брикк шахсий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда яратилган. Улар смартфонлар ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатаётганини англаб, мавжуд дастурий ечимлар етарли эмас деган хулосага келишган. Ҳақиқатан ҳам, iPhone'даги Скреэн Тиме функциясини четлаб ўтиш учун сониялар кифоя қилади, бироқ жисмоний қурилма билан боғлиқлик ўзига хос "тўсиқ" яратади.

Уйқу гигиенаси ва самарадорлик

Кўпгина фойдаланувчилар, айниқса интернет билан боғлиқ соҳада ишловчилар, уйқудан олдин смартфон титкилаш одатидан азият чекишади. Брикк ёрдамида "Уйқу" режимини созлаш мумкин. Масалан, тунги соат 22:30 дан бошлаб барча кўнгилочар иловалар блокланади ва фақат зарурий алоқа воситалари (хабарлар, қўнғироқлар) ҳамда аудио китоблар учун рухсат қолади. Эрталаб уйғонганда ҳам, смартфонни блокдан чиқариш учун каравотдан туриб, гаджет турган жойга бориш кераклиги одамни бемақсад "скролл" қилишдан сақлайди.

Брикк яратувчиларидан яна бири ТЖ Дривернинг сўзларига кўра, дастурий чекловларни четлаб ўтиш жуда осон, аммо жисмоний ҳаракат талаб этилиши инсон миясидаги автоматик одатни тўхтатади. Бу жараён бевосита онгли танловга айланади: "Мен ҳақиқатан ҳам ҳозир ижтимоий тармоққа киришим шартми ёки бу шунчаки ўрганиб қолган ҳаракатимми?".

Шуни таъкидлаш жоизки, гаджет фавқулодда ҳолатлар учун ҳам ечим кўзда тутган. Фойдаланувчиларга маълум миқдорда "фавқулодда блокдан чиқариш" имконияти берилади. Бу, масалан, кўчада бўлганингизда Google Maps ёки Uber каби ҳаётий муҳим иловалардан фойдаланиш зарур бўлиб қолса, асқатади. Бироқ, бу имконият чекланганлиги сабабли, фойдаланувчи уни тежаб ишлатишга ҳаракат қилади.

Ҳозирда ушбу гаджет 59 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Гарчи бу оддий пластик бўлаги учун қимматдек туюлса-да, у тақдим этаётган вақт ва руҳий хотиржамлик кўплаб фойдаланувчилар учун анча қадрлироқдир. Ўзбекистон шароитида ҳам бундай технологик ечимлар, айниқса ёшлар ўртасида гаджетларга қарамлик кучайиб бораётган бир пайтда, долзарб аҳамият касб этиши мумкин.

ТехнологияСмартфонБриккГаджетСкреэн Тиме
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Xiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиXiaomi компанияси гўштни 15 дақиқада пиширадиган ақлли мультиваркани тақдим этдиБугун, 19:24Elon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаElon Muskнинг ҳамкори Валор Эқуитй Партнерс янги 2,5 миллиард долларлик фондини ишга туширмоқдаБугун, 18:59Xiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиXiaomi смартфонлар учун янгича хизмат: Эскирган батареялар сиғими ошириладиБугун, 18:57Т2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиТ2 мобил оператори ортиқча трафикни чегирмаларга алмаштириш имкониятини очдиБугун, 18:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланадиган Слате Ауто арзон электромобилини тақдим этдиБугун, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди