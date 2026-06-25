Слате компанияси ҳамёнбоп электромобил-пикапи учун янги турдаги аккумулятор танлади
АҚШнинг Слате стартапи ўзининг арзон ва ихчам электр пикапи лойиҳасида кутилмаган ўзгаришни амалга оширди. Компания автомобил нархини 24 950 доллар даражасида сақлаб қолиш мақсадида аккумулятор технологиясини бутунлай янгилашга қарор қилди. Бу қарор нафақат техник хусусиятларга, балки бутун жаҳон электромобил бозоридаги иқтисодий тенденцияларга боғлиқдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастлаб Слате ўз моделларида никел-марганец-кобалт (НМК) элементларидан фойдаланишни режалаштирган эди. Ушбу кимёвий таркиб юқори энергия зичлиги билан ажралиб туради ва бир марта қувватланишда узоқ масофани босиб ўтиш имконини беради. Бироқ, никел ва кобалт нархининг ўта юқорилиги якуний маҳсулот таннархига салбий таъсир кўрсатиши аниқ бўлди. Натижада, компания литий-темир-фосфат (ЛФП) технологиясига ўтишни афзал кўрди.
ЛФП технологиясининг афзалликлари ва бозор ўзгаришиЛФП аккумуляторлари НМК муқобилларига қараганда тахминан 40 фоизга арзонроқ ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби таркибида қимматбаҳо металлар ўрнига кенг тарқалган ва арзон темирдан фойдаланилишидир. Гарчи ЛФП элементлари энергия зичлиги бўйича бироз ортда қолса-да, замонавий технологиялар бу фарқни сезиларли даражада камайтиришга муваффақ бўлди. Слате компанияси стандарт аккумулятор қувватини 150 милдан (241 км) 205 милга (330 км) оширишга эришди.
ixbt.com маълумотига кўра, Слате ушбу лойиҳа доирасида Хитойнинг Готион компанияси билан ҳамкорлик қилади. Диққатга сазовор жиҳати шундаки, аккумулятор элементлари АҚШнинг Иллинойс штатидаги заводда ишлаб чиқарилади. Бу эса АҚШ қонунчилигидаги солиқ имтиёзларидан фойдаланиш ва логистика харажатларини камайтириш имконини беради.
Саноатдаги янги стандартБугунги кунда Tesla, Ford, GM ва Rivian каби йирик автогигантлар ҳам ўзларининг оммабоп моделлари учун ЛФП аккумуляторларидан фойдаланишни бошладилар. Бу тенденция электромобиллар бозорида нархларнинг пасайишига ва оммавийлашувига хизмат қилмоқда. Слате компанияси ҳам айнан шу йўлдан бориб, "селл-то-пакк" (элементдан тўғридан-тўғри блокга) технологиясини жорий этмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендлар орқали ЛФП (Бладе Баттерй) технологияси билан жиҳозланган автомобиллар кенг тарқалганини ҳисобга олсак, Слате танлаган йўл глобал миқёсда энг самарали ечим эканини кўриш мумкин. Арзон нарх ва етарли масофа комбинацияси электромобилларнинг анъанавий ички ёнув двигателли машиналар билан рақобатлашишида асосий омил бўлиб қолмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Слате стратегиясидаги ўзгариш электромобил саноатидаги прагматик ёндашувни ифодалайди. Истеъмолчилар учун ўта қиммат ва узоқ масофали аккумулятордан кўра, ҳамёнбоп ва кундалик эҳтиёжларга жавоб берадиган ишончли технология муҳимроқ бўлиб бормоқда.
…