Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқлади

·44·Спорт
Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқлади

Швеция терма жамоаси ва Ноттингҳам Форест клуби ҳужумчиси Энтони Эланга Манчестер Юнайтед таркибида Криштиано Роналдо билан бирга ўтказган вақтлари унинг фаолиятида қанчалик катта из қолдиргани ҳақида сўзлаб берди. Ёш футболчи замонамизнинг икки буюк афсонаси — Криштиано Роналдо ва Лионель Месси билан бир даврда тўп сураётганидан фахрланишини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Португалия терма жамоаси яқинда Ўзбекистонга қарши кечган учрашувда 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва ушбу баҳсда Роналдо дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Сведен Ҳералд нашрига берган интервюсида Эланга собиқ жамоадошининг ҳамон юқори савияда ўйин кўрсатаётганидан ҳайратда эканини билдирди.

Эланганинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдонинг машғулотларга бўлган муносабати ва ўз устида ишлаши ҳар қандай ёш футболчи учун ҳақиқий мактаб ҳисобланади. У португалиялик юлдуздан нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам кўп нарса ўрганганини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Профессионализм ва тикланиш сирлари

“Мен Роналдодан жуда кўп нарсани ўргандим. Айниқса, унинг машғулотлардан кейинги ҳолати, ўзини тиклаш жараёнига бўлган эътибори мени ҳайратда қолдирган. У билан бир жамоада тўп суриш мен учун катта шараф эди. Унинг ҳамон гол уришда давом этаётгани қувонарли”, — дейди Эланга.

Ҳозирда 41 ёшни қарши олган Криштиано Роналдо ва 39 ёшли Лионель Месси ҳамон жаҳон футболининг энг юқори чўққисида қолмоқда. Эланга ушбу ёшда бундай жисмоний ҳолатни сақлаб қолиш учун қанчалик катта меҳнат талаб этилишини эътироф этди. Ўзининг келажаги ҳақида гапирар экан, швециялик ҳужумчи 41 ёшигача ўйнаш-ўйнамаслигини вақт кўрсатишини айтди.

Шунингдек, футболчи мухлислар орасидаги анъанавий “Роналдо ёки Месси?” деган баҳсларга ҳам ўз муносабатини билдирди. Унинг фикрича, бу икки афсонани бир-бири билан солиштиришдан кўра, уларнинг ўйинидан завқланиш керак. “Мен улардан бирини танлай олмайман. Шунчаки бу лаҳзалардан баҳра олиш лозим”, дея қўшимча қилди у.

Эслатиб ўтамиз, Энтони Эланга Швеция терма жамоаси сафида Граҳам Поттер қўл остида муваффақиятли ҳаракат қилмоқда. Унинг Нидерландия дарвозасига урган голи ҳатто афсонавий Златан Ибрагимович томонидан ҳам юқори баҳоланган эди. Айни дамда у ўз тажрибасини оширишда ва Роналдодан олган сабоқларини амалиётда қўллашда давом этмоқда.

Манчестер ЮнайтедКриштиано РоналдоЭнтони ЭлангаФутболШвеция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...