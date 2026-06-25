Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирди

·0·Спорт
Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда. Челси жамоасидан 55 миллион евро эвазига трансфер қилинган ҳимоячи Марк Кукуреля янги жамоасидаги режалари ва Винисиус Жуниор билан майдондаги ҳамкорлиги ҳақида тўхталиб ўтди. Испаниялик футболчи бразилиялик юлдузнинг ҳужумдаги самарадорлигини ошириш учун мудофаадаги барча оғирликни ўз зиммасига олишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Кукуреля Винисиус Жуниорнинг ҳимояга қайтмаслиги унинг учун муаммо туғдирмаслигини таъкидлаган. Унинг фикрича, жамоанинг асосий ҳужумкор кучи бўлган бразилиялик футболчи бор эътиборини рақиб дарвозасига қаратиши лозим. Бу эса Мадрид клубининг ҳужум салоҳиятини янада оширишга хизмат қилади.

Майдондаги вазифалар тақсимоти

«Ўйлайманки, биз у билан яхши тушуниб кетамиз. Унинг ортга қайтмаслиги мен учун аҳамиятга эга эмас, у истамайдиган барча ишларни мен бажараман. Винисиус ҳал қилувчи паллада гол уриш учун тетик бўлса кифоя, мен барча «қора ишларни» қилишга тайёрман», — дея таъкидлади Кукуреля Marca нашрига берган интервюсида.

Ҳозирда Испания терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган ҳимоячи, Реал Мадрид каби гранд жамоада ўйнаш катта масъулият эканини яхши ҳис қилмоқда. Ўтган мавсумда совринсиз қолган ва Испания чемпионлигини Барселона жамоасига бой берган «қироллик клуби» учун янги мавсумда хато қилишга йўл қўйилмайди.

Хосе Моуринью бошқарувига қайтган жамоа Кукурелядан ташқари Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби юлдузларни ҳам ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес ҳам яқин орада Мадридга кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бундай трансферлар кампанияси жамоанинг ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг яна чўққига қайтиш ниятида эканидан далолат беради.

Кукуреля Реал Мадрид либосини кийиш осон эмаслигини, ҳар бир рақиб мадридликларга қарши ўзининг ҳаёт-мамот ўйинини ўтказишини эътироф этди. «Бу катта чорлов. Реал Мадридда ҳар бир ўйинда 100 фоиз куч билан ҳаракат қилиш шарт. Ҳар бир жамоа сизни мағлуб этишни истайди», — дейди испан футболчиси.

Маълумот ўрнида, Марк Кукуреля Челси сафида тўрт мавсум тўп суриб, UEFA Конференциялар лигаси ва клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Эндиликда у ўзининг тажрибаси ва жанговар характерини Сантяго Бернабеу майдонида намойиш этишга шай турибди.

Реал МадридВинисиус ЖуниорМарк КукуреляТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиЭнтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиБугун, 00:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...