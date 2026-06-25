Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз таркибини кучайтиришда давом этмоқда. Челси жамоасидан 55 миллион евро эвазига трансфер қилинган ҳимоячи Марк Кукуреля янги жамоасидаги режалари ва Винисиус Жуниор билан майдондаги ҳамкорлиги ҳақида тўхталиб ўтди. Испаниялик футболчи бразилиялик юлдузнинг ҳужумдаги самарадорлигини ошириш учун мудофаадаги барча оғирликни ўз зиммасига олишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Кукуреля Винисиус Жуниорнинг ҳимояга қайтмаслиги унинг учун муаммо туғдирмаслигини таъкидлаган. Унинг фикрича, жамоанинг асосий ҳужумкор кучи бўлган бразилиялик футболчи бор эътиборини рақиб дарвозасига қаратиши лозим. Бу эса Мадрид клубининг ҳужум салоҳиятини янада оширишга хизмат қилади.
Майдондаги вазифалар тақсимоти«Ўйлайманки, биз у билан яхши тушуниб кетамиз. Унинг ортга қайтмаслиги мен учун аҳамиятга эга эмас, у истамайдиган барча ишларни мен бажараман. Винисиус ҳал қилувчи паллада гол уриш учун тетик бўлса кифоя, мен барча «қора ишларни» қилишга тайёрман», — дея таъкидлади Кукуреля Marca нашрига берган интервюсида.
Ҳозирда Испания терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган ҳимоячи, Реал Мадрид каби гранд жамоада ўйнаш катта масъулият эканини яхши ҳис қилмоқда. Ўтган мавсумда совринсиз қолган ва Испания чемпионлигини Барселона жамоасига бой берган «қироллик клуби» учун янги мавсумда хато қилишга йўл қўйилмайди.
Хосе Моуринью бошқарувига қайтган жамоа Кукурелядан ташқари Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби юлдузларни ҳам ўз сафига қўшиб олди. Шунингдек, Интер ҳимоячиси Дензел Думфриес ҳам яқин орада Мадридга кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бундай трансферлар кампанияси жамоанинг ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг яна чўққига қайтиш ниятида эканидан далолат беради.
Кукуреля Реал Мадрид либосини кийиш осон эмаслигини, ҳар бир рақиб мадридликларга қарши ўзининг ҳаёт-мамот ўйинини ўтказишини эътироф этди. «Бу катта чорлов. Реал Мадридда ҳар бир ўйинда 100 фоиз куч билан ҳаракат қилиш шарт. Ҳар бир жамоа сизни мағлуб этишни истайди», — дейди испан футболчиси.
Маълумот ўрнида, Марк Кукуреля Челси сафида тўрт мавсум тўп суриб, UEFA Конференциялар лигаси ва клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Эндиликда у ўзининг тажрибаси ва жанговар характерини Сантяго Бернабеу майдонида намойиш этишга шай турибди.
…