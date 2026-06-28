Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирди
Голливуд актрисаси Зендая Парижда бўлиб ўтган “Spider-Man: Brand New Day” фильми тақдимотида ўзининг ноодатий ва замонавий образи билан яна бир бор диққат марказига айланди.
Актриса атиги 35 долларга харид қилинган винтаге услубидаги Spider-Man футболкасини мини-кўйлак сифатида кийиб, ўзига хос имижи билан мода ихлосмандлари ва мухлисларининг эътиборини тортди. Унинг содда, аммо креатив услуби ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
Зендаянинг ушбу образи кўплаб мода саҳифалари томонидан тадбирнинг энг ёрқин ва эсда қоларли қиёфаларидан бири сифатида эътироф этилди.
Шунингдек, актриса фильмнинг бош қаҳрамони Том Ҳолланд билан бирга Париждаги премьера маросимида ҳам иштирок этди. Уларнинг қизил гиламдаги чиқиши мухлислар ва фотожурналистларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.
…