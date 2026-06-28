Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши баҳсда (3:1) кутилмаган қарор қабул қилиб, ўзининг нақадар жамоавий футболчи эканлигини яна бир бор исботлади. Одатда ҳар бир дақиқа учун курашадиган ва шахсий натижаларини яхшилашга интиладиган юлдузлардан фарқли ўлароқ, Лионель Месси бу гал ўйинни захира ўриндиғида бошлашни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони ўйиндан сўнг журналистларга берган интервюсида ушбу қарор бевосита футболчининг ўзи томонидан қабул қилинганини очиқлади. Goal.com нашрининг ёзишича, 39 ёшли ҳужумчи ўзининг шахсий кўрсаткичларидан кўра, жамоадошларининг ўйин амалиётига эга бўлиши ва турнирнинг ҳал қилувчи палласи олдидан жамоавий руҳни сақлаб қолишни устун қўйган.
Рекордлар сари тўхтовсиз одимГарчи Лионель Месси майдонга фақат 60-дақиқада тушган бўлса-да, у барибир учрашув қаҳрамонига айланишга улгурди. Ўйиннинг 80-дақиқасида у ўзига хос услубда жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни ишончли кўринишга келтирди. Бу гол орқали Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихида кетма-кет этти ўйинда гол урган илк футболчи сифатида тарихга кирди.
Ушбу муваффақият эвазига унинг мундиаллардаги умумий голлари сони 19 тага етди. Ҳозирда у бу кўрсаткич бўйича Килиан Мбаппе ва Мирослав Клосе каби афсонавий тўпурарларни ортда қолдириб, пешқадамликни давом эттирмоқда. Лионель Скалони таъкидлаганидек, Лионель Месси 90 дақиқа ўйнаб, ўз мақомини янада мустаҳкамлаши мумкин эди, бироқ у жамоа манфаати учун қайғуришни танлади.
Плей-офф олдидан эҳтиёткорликАргентина терма жамоаси гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлаб, Франция ва Мексика қаторида гуруҳдаги барча ўйинларда ғалаба қозонган кам сонли жамоалардан бирига айланди. Мураббий Иордания билан баҳсда таркибда тажрибалар ўтказишга ҳам улгурди. Хусусан, ярим ҳимоячи Эхеқуиел Паласиос ўнг қанот ҳимоячиси сифатида синаб кўрилди, бу эса асосий ҳимоячиларни дам олдириш ва жароҳатлардан асраш мақсадида амалга оширилди.
Эндиликда амалдаги чемпионларни 1/32 финал босқичида Кабо-Верде терма жамоасига қарши баҳс кутиб турибди. 7-июль куни бўлиб ўтадиган ўйин олдидан Лионель Скалони хотиржамликка берилмасликка чақирди. Унинг сўзларига кўра, Африка вакиллари Испания, Уругвай ва Саудия Арабистони каби кучли рақибларга қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, ўзларининг хавфли жамоа эканлигини исботлашган.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасининг ҳар бир қадами катта қизиқиш уйғотмоқда. Дунё футболи афсонасининг сўнгги йирик турнири бўлиши кутилаётган ушбу чемпионатда ҳар бир гол ва рекорд тарихий аҳамиятга эга. Лионель Месси эса нафақат голлари, балки етакчилик хислатлари билан ҳам ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қолдиришда давом этмоқда.
…