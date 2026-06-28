Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатди

·45·Спорт
Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси 2026-йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши баҳсда (3:1) кутилмаган қарор қабул қилиб, ўзининг нақадар жамоавий футболчи эканлигини яна бир бор исботлади. Одатда ҳар бир дақиқа учун курашадиган ва шахсий натижаларини яхшилашга интиладиган юлдузлардан фарқли ўлароқ, Лионель Месси бу гал ўйинни захира ўриндиғида бошлашни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони ўйиндан сўнг журналистларга берган интервюсида ушбу қарор бевосита футболчининг ўзи томонидан қабул қилинганини очиқлади. Goal.com нашрининг ёзишича, 39 ёшли ҳужумчи ўзининг шахсий кўрсаткичларидан кўра, жамоадошларининг ўйин амалиётига эга бўлиши ва турнирнинг ҳал қилувчи палласи олдидан жамоавий руҳни сақлаб қолишни устун қўйган.

Рекордлар сари тўхтовсиз одим

Гарчи Лионель Месси майдонга фақат 60-дақиқада тушган бўлса-да, у барибир учрашув қаҳрамонига айланишга улгурди. Ўйиннинг 80-дақиқасида у ўзига хос услубда жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ҳисобни ишончли кўринишга келтирди. Бу гол орқали Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихида кетма-кет этти ўйинда гол урган илк футболчи сифатида тарихга кирди.

Ушбу муваффақият эвазига унинг мундиаллардаги умумий голлари сони 19 тага етди. Ҳозирда у бу кўрсаткич бўйича Килиан Мбаппе ва Мирослав Клосе каби афсонавий тўпурарларни ортда қолдириб, пешқадамликни давом эттирмоқда. Лионель Скалони таъкидлаганидек, Лионель Месси 90 дақиқа ўйнаб, ўз мақомини янада мустаҳкамлаши мумкин эди, бироқ у жамоа манфаати учун қайғуришни танлади.

Плей-офф олдидан эҳтиёткорлик

Аргентина терма жамоаси гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунлаб, Франция ва Мексика қаторида гуруҳдаги барча ўйинларда ғалаба қозонган кам сонли жамоалардан бирига айланди. Мураббий Иордания билан баҳсда таркибда тажрибалар ўтказишга ҳам улгурди. Хусусан, ярим ҳимоячи Эхеқуиел Паласиос ўнг қанот ҳимоячиси сифатида синаб кўрилди, бу эса асосий ҳимоячиларни дам олдириш ва жароҳатлардан асраш мақсадида амалга оширилди.

Эндиликда амалдаги чемпионларни 1/32 финал босқичида Кабо-Верде терма жамоасига қарши баҳс кутиб турибди. 7-июль куни бўлиб ўтадиган ўйин олдидан Лионель Скалони хотиржамликка берилмасликка чақирди. Унинг сўзларига кўра, Африка вакиллари Испания, Уругвай ва Саудия Арабистони каби кучли рақибларга қарши муносиб қаршилик кўрсатиб, ўзларининг хавфли жамоа эканлигини исботлашган.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасининг ҳар бир қадами катта қизиқиш уйғотмоқда. Дунё футболи афсонасининг сўнгги йирик турнири бўлиши кутилаётган ушбу чемпионатда ҳар бир гол ва рекорд тарихий аҳамиятга эга. Лионель Месси эса нафақат голлари, балки етакчилик хислатлари билан ҳам ўз номини олтин ҳарфлар билан ёзиб қолдиришда давом этмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордЛионель Скалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиЛионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиБугун, 15:15Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14Бразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можароБразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можароБугун, 15:12Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Бугун, 14:20Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиКриштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиБугун, 14:15ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди