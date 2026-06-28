400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилди

·0·Дунё
400 йиллик махфий хабарлар Муғуллар сирларини фош қилди

Европада илк газеталар пайдо бўлаётган даврда Муғуллар империяси ҳам ўзининг мукаммал ахборот тизимига эга бўлган. XVI аср охирларидан бошлаб империяда юзлаб котиблар, махсус вакиллар ва ёзувчилар томонидан «ахборотлар» (akhbarat) деб аталган кундалик хабарномалар тайёрланган. Уларда саройдаги сиёсий воқеалар, ҳарбий юришлар, лавозим тайинловлари, молиявий ишлар, маҳаллий бошқарув ва ҳатто турли миш-мишлар ҳам қайд этилган.

Бу форс тилида ёзилган ҳужжатлар Муғуллар империясининг ахборот тармоғини ташкил этган. Ҳар куни юзлаб, эҳтимол минглаб нусхалар империя марказидан турли вилоятларга юборилган, айримлари эса маҳаллий амалдорлар олдида овоз чиқариб ўқиб эшиттирилган. Шу тариқа марказдаги воқеалар мамлакатнинг энг чекка ҳудудларигача тез етказилган.

Калифорния университети (Беркли) тарихчиси Мунис Д. Фаруқий 2007 йилдан бошлаб Ҳиндистон ва Британия архивларида сақланаётган «Ахборот-и Дарбор-и Муалло» («Олий сарой хабарномалари») тўпламини чуқур ўрганишга киришди. Олим Колката Миллий кутубхонасида сақланаётган 6500 саҳифадан ортиқ ҳужжатни таҳлил қилиб, ўн минглаб қайдлар орқали шаҳзодалар, саркардалар, амалдорлар, сарой аёллари ва бошқа муҳим шахсларнинг ҳаётини қайта тиклашга муваффақ бўлди.

Boburiylar saroyida hukmdor huzuridagi qabul marosimi tasvirlangan miniatyura.

Тадқиқот натижалари XVII асрда ҳукмронлик қилган Аврангзеб даврига оид кўплаб қарашларни қайта кўриб чиқишга сабаб бўлди. Масалан, олим архивларда Аврангзеб даврида оммавий диний мажбурлашлар ҳақида кенг тарқалган тасаввурларни тўлиқ тасдиқлайдиган далиллар жуда кам эканини таъкидлайди. Шунингдек, саройдаги аёллар ва хожаларнинг сиёсий таъсири аввал ўйланганидан анча юқори бўлгани маълум бўлди.

Айниқса, Аврангзебнинг қизи Зинат-ун-Нисо номи архивларда қайта-қайта учраши олимларни ҳайратга солди. Илгари у ҳақида жуда кам маълумот мавжуд бўлган бўлса, янги ҳужжатлар уни ҳукмдорнинг энг ишончли сиёсий таянчларидан бири сифатида кўрсатмоқда. Олимнинг фикрича, у қариб қолган Аврангзеб ҳокимиятини сақлаб қолишда муҳим роль ўйнаган.

Архивларнинг катта қисми бугунги кунда Лондон, Колката, Биканер ва Ситамауда сақланмоқда. Энг бой тўплам Колката Миллий кутубхонасида бўлиб, у Аврангзеб ҳукмронлигига бағишланган 21 жилддан иборат. Тарихчиларнинг тахминича, бундан ташқари яна хусусий коллекцияларда ҳам шунга ўхшаш ҳужжатлар бўлиши мумкин.

Salla ustida koʻtarib ketilayotgan nuroniya shaxs va unga hamrohlik qilayotgan guruh tasviri.

Фаруқийнинг айтишича, ушбу архивларни ўрганиш осон эмас. Ҳужжатларда индекс йўқ, ўн минглаб ёзувлар ичида керакли маълумотни топиш эса «пичан ғарамидан игна излаш» билан тенг. Бироқ айнан шу манбалар Муғуллар империяси қандай бошқарилгани, қарорлар қандай қабул қилингани ва ахборот қандай тарқатилганини батафсил кўрсатиб беради.

Олимнинг таъкидлашича, мазкур архивлар ҳали тўлиқ ўрганилмаган ноёб тарихий мерос ҳисобланади. Улар асосида яна ўнлаб янги китоблар ва илмий тадқиқотлар яратиш мумкин. Бу қўлёзмалар Муғуллар империяси ўз даври учун жуда ривожланган ахборот тизимига эга бўлганини ҳамда унинг тарихи ҳақида ҳали очилмаган кўплаб сирлар сақланиб қолаётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиЗилзила вайроналари остидан ҳолдан тойган ит қутқариб олиндиБугун, 15:28Александар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиАлександар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтдиБугун, 13:07Венесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошдиВенесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошдиБугун, 13:00Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”Такер Карлсон: “Бизга ислом ҳақида ёлғон гапиришган”Бугун, 10:31Марсда ҳайратланарли кашфиёт: илк мураккаб органик излар аниқландиМарсда ҳайратланарли кашфиёт: илк мураккаб органик излар аниқландиКеча, 23:193 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқланди3 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқландиКеча, 22:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди