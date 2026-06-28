Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)

·0·Жамият
Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)

Ижтимоий тармоқларда ноодатий шаклдаги тарвузлар акс этган видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеода одатий думалоқ эмас, балки тўртбурчак шаклда етиштирилган тарвузлар саватларда сотувга қўйилгани тасвирланган.

Видео муаллифи бундай тарвузларни Ўзбекистонда илк бор кўраётганини айтиб, ҳайратини яширмади.

“Ёшлигимда Японияда шунақа тарвузларни кўрган эдим. Телевизорда ҳам кўрсатишганди, нархи 500–1000 долларгача бўлади, деб эшитганман. Ўйлардимки, бундай тарвузлар фақат Японияда бўлса керак. Энди қарасам, бизда ҳам сотиляпти. Нархи эса 60 минг сўм экан. Ростини айтсам, Америкада ҳам бунақасини кўрмагандим”, — дейди у видеода.

Мазкур видео қисқа фурсатда минглаб томошаларни йиғди. Фойдаланувчилар ноодатий тарвузнинг кўриниши ва нархи ҳақида турли фикрларни билдириб, айримлар уни харид қилиб кўришни исташларини, бошқалар эса бундай шакл қандай усулда етиштирилишига қизиқаётганини ёзишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиФарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиКеча, 23:57Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиХатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиКеча, 23:04Бектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиБектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиКеча, 21:16Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиБухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиКеча, 19:42Жиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошландиЖиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошландиКеча, 19:18Афғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиАфғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиКеча, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди