Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Алишер Файз “Navo news” дастуридаги суҳбатда мактаб давридаги қизиқарли хотиралари билан ўртоқлашди. Хонанда ёшлигида бир воқеа унинг ҳаётига катта таъсир қилганини айтиб берди.
Алишер Файзнинг сўзларига кўра, мактабда қайсидир битта фанни алоҳида ёқтирганини айта олмайди. Бироқ биринчи чоракда яхши ўқимаганидан сўнг, уйидагилардан қаттиқ танбеҳ эшитган.
“Шундан кейин ўзимга ваъда берганман: кейинги чоракда барча фанларни фақат '5' баҳога ёпаман, деб”, — дейди хонанда.
Унинг айтишича, орадан кўп ўтмай китобларини йўқотиб қўйган ва кутубхонадан бошқа китоб олган. Энг қизиғи, ўша китобнинг ичида деярли барча фанларнинг жавоблари қалам билан ёзиб қўйилган экан.
“Буни биринчи марта айтяпман. Аввалига ўша ёзилган жавоблардан фойдаланиб айтиб берардим. Кейинчалик эса ўзим ҳам яхши ўқий бошладим, китобдаги ёзувларга эҳтиёж қолмади”, — дея кулиб эслади санъаткор.
Алишер Файзнинг таъкидлашича, айнан шу воқеа унга ҳаётдаги муҳим ҳақиқатни англатган.
“Бирор нарсани чин дилдан ният қилиб, олдингизга мақсад қўйсангиз, ҳаёт сиз учун керакли эшикларни ўзи очиб беради. Мен бунга ўша пайтдаёқ ишонганман”, — деди хонанда.
Мазкур суҳбат ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ кутиб олиниб, мухлислар хонанданинг самимий хотиралари ва ҳаётий фикрларини юқори баҳолашди.
…