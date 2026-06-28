Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?

·0·Техно
Қуёшда 2024-йилнинг энг йирик доғи пайдо бўлди: Ерга таъсири қандай бўлади?

Қуёш юзасида жорий йил бошидан буён кузатилган энг улкан фаол соҳа шаклланди. Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти Қуёш астрономияси лабораторияси мутахассисларининг маълум қилишича, 4478-рақамли қуёш доғлари гуруҳи ўз кўлами бўйича 2024-йилнинг барча рекордларини янгилади. Ушбу соҳанинг майдони 1190 шартли бирликка етган бўлиб, у аввалги етакчи — феврал ойида кузатилган 4366-сонли соҳадан сезиларли даражада каттадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, феврал ойидаги рекордчи соҳа ўз вақтида Х8.1 классидаги ўта кучли чақнашни келтириб чиқарган эди. Ўша воқеа ХХИ асрнинг энг фаол қуёш ҳодисалари қаторидан жой олган. Янги аниқланган 4478-соҳа эса ўзининг улкан ўлчамларига қарамай, ҳозирча юқори даражадаги портлаш фаоллигини намойиш этмаяпти. Бироқ олимлар бу хотиржамлик вақтинчалик бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Энергия тўпланиши ва кутилаётган хавфлар

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, мазкур улкан доғ ичида ҳозирда улкан миқдорда энергия тўпланмоқда. Гарчи яқин соатлар ичида кучли чақнашлар содир бўлиши ҳақида аниқ белгилар бўлмаса-да, қуёш плазмасининг кичик ҳажмдаги отилишлари аллақачон қайд этилган. Бу эса Қуёшнинг ички қатламларида динамик жараёнлар кечаётганидан далолат беради.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ушбу кичик плазма оқимлари 30-июн ва 1-июль кунлари Ер магнетосферасига етиб келиши мумкин. Бу эса сайёрамизда кучсиз ёки ўрта даражадаги магнит бўронларини келтириб чиқариши эҳтимолдан холи эмас. Ўзбекистонлик мутахассислар ҳам бундай табиий ҳодисалар пайтида сурункали касалликларга чалинган ва об-ҳавога таъсирчан инсонларни эҳтиёткор бўлишга чақиради.

Яқин икки кун ичида ушбу фаол соҳа деярли аниқ Қуёш — Ер чизиғига чиқиши кутилмоқда. Бу ҳолатда Қуёшда содир бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай кучли чақнаш ёки массив плазма отилиши тўғридан-тўғри Ер томон йўналади. Бундай вазиятда геомагнит бўронларининг кучи ва уларнинг алоқа тизимлари ҳамда энергетика тармоқларига таъсири кескин ортиши мумкин.

Ҳозирда дунё бўйлаб астрономик обсерваториялар ва коинот аппаратлари 4478-соҳани диққат билан кузатмоқда. Қуёш фаоллиги сикли ўзининг чўққисига яқинлашаётган бир пайтда, бундай улкан доғларнинг пайдо бўлиши кутилган ҳодиса бўлса-да, уларнинг кутилмаган оқибатлари доимий назоратни талаб этади. Олимлар вазият исталган дақиқада ўзгариши мумкинлигини таъкидламоқда.

ҚуёшМагнит БўрониКоинотАстрономияФан-Техника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиКоинот пойгасида янги иттифоқ: Amazon ва бошқа гигантлар СпасеКоннект ассоциациясини туздиБугун, 15:54Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаОлимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқдаБугун, 15:23Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиSamsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиБугун, 14:27Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиГигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиБугун, 13:58SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаSpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди